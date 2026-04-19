Παραίτηση Λαζαρίδη: Οι πιέσεις στο παρασκήνιο πριν την έξοδο

Με το χρονικό μιας προαναγγελθείσας εξόδου μοιάζει η παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς το τελευταίο διάστημα η πίεση που ασκούνταν προς το πρόσωπό του γινόταν ώρα την ώρα και πιο έντονη.

Για όσους γνώριζαν το παρασκήνιο των τελευταίων ημερών, η παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη ήταν ζήτημα χρόνου.

Το χρονικό

Στο Μέγαρο Μαξίμου είχαν από νωρίς καταλάβει ότι η υπόθεση δεν έκλεινε εύκολα, ενώ κάθε νέα παρέμβαση, αντί να μειώνει την πίεση, έκανε το πολιτικό βάρος ακόμη μεγαλύτερο. Το τελικό τηλεφώνημα, λίγες ώρες πριν γραφτεί η δήλωση της παραίτησης, απλώς σφράγισε μια εξέλιξη που είχε ήδη δρομολογηθεί.

Από τη στιγμή που οι λεπτομέρειες της υπόθεσης έγιναν γνωστές στην κυβέρνηση, το βασικό ζητούμενο στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν διπλό: αφενός να γίνουν λεπτοί χειρισμοί για να προφυλαχθεί πολιτικά ένας διαχρονικά στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αφετέρου να μην περιοριστεί η κυβέρνηση σε μια θέση απλής πολιτικής άμυνας. Το πρόβλημα, ωστόσο, ήταν ότι όσο περνούσαν οι ώρες, γινόταν σαφές πως η υπόθεση δεν μπορούσε να κλείσει σιωπηλά, ούτε να απορροφηθεί χωρίς κόστος.

Στο παρασκήνιο, οι επαφές ήταν συνεχείς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη μετά το Πάσχα άρχισε να εντείνεται η πίεση του Μεγάρου Μαξίμου προς την πλευρά του βουλευτή Καβάλας, όπως είχε εγκαίρως δημοσιεύσει το protothema.gr. Το κυβερνητικό επιτελείο αναζητούσε μια διέξοδο που θα απέτρεπε τη γενίκευση της κρίσης, την ώρα που στο εσωτερικό της ΝΔ το κλίμα γινόταν ολοένα και πιο βαρύ.

Καθοριστική τομή στον πολιτικό χρόνο της βραχύβιας παραμονής του στο υφυπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν η δημόσια παρέμβασή του στο Open. Αντί να εκτονώσει την κατάσταση, η τηλεοπτική του εμφάνιση επιδείνωσε αισθητά το κλίμα σε βάρος του. Στελέχη της κυβερνητικής παράταξης εκτιμούσαν ότι το ύφος, οι εκφράσεις και συνολικά η γραμμή που ακολούθησε όχι μόνο δεν βοήθησαν, αλλά έδωσαν νέα καύσιμα στην αντιπολίτευση και ενίσχυσαν τη δυσφορία στο εσωτερικό της ΝΔ.

Οι πιέσεις κορυφώθηκαν μέχρι και τις παραμονές της συζήτησης στην Ολομέλεια για το Κράτος Δικαίου, την περασμένη Πέμπτη. Κατά πληροφορίες, στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη επικοινώνησε με τον απερχόμενο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητώντας του να προχωρήσει σε μια δήλωση που θα μπορούσε να εκτονώσει την κατάσταση και να αναχαιτίσει το κύμα αντιδράσεων.

Το mea culpa για το ύφος και τις εκφράσεις που χρησιμοποίησε στην τηλεοπτική του εμφάνιση στο Open, όμως, όχι μόνο δεν ανέκοψε την πίεση, αλλά λειτούργησε τελικά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Οι αναφορές που περιείχε υιοθετήθηκαν αμέσως από την αντιπολίτευση, η οποία διάβασε πίσω από αυτές μια έμμεση «ομολογία ενοχής». Εκεί ακριβώς, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, η υπόθεση πέρασε σε μια νέα φάση, πολύ πιο δύσκολη πολιτικά για τον ίδιο.