Παρέμβαση Σπυριδάκη στη βουλή για τις παραχωρήσεις αιγιαλού και τις περιβαλλοντικές άδειες σε ξενοδοχεία

Μια νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση για τα σοβαρά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατέθεσαν οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής: η Αικατερίνη (Κατερίνα) Σπυριδάκη, Βουλευτής Λασιθίου και Τομεάρχης Τουρισμού, ο Γεώργιος Νικητιάδης, Βουλευτής Δωδεκανήσου και Τομεάρχης Ανάπτυξης, ο Παναγιώτης Δουδωνής, Βουλευτής Επικρατείας και Τομεάρχης Εσωτερικών και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, Βουλευτής Α΄ Ανατολικής Αττικής και Τομεάρχης Περιβάλλοντος.

Η Ερώτηση που κατατέθηκε προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας αναδεικνύει ένα πλέγμα διοικητικών στρεβλώσεων και υπερβάσεων αρμοδιοτήτων, οι οποίες «δημιουργούν περιττή γραφειοκρατία, διοικητικά εμπόδια και ανασφάλεια δικαίου».

Το πρόβλημα με τις παραχωρήσεις αιγιαλού

Με τον Ν. 5092/2024 εισήχθη νέα διαδικασία παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού σε όμορες επιχειρήσεις, προβλέποντας τη σύμφωνη γνώμη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας σε περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Ωστόσο, η εφαρμογή της διάταξης αυτής, αντί να διευκολύνει, δημιούργησε νέες στρεβλώσεις. Όπως τονίζεται:

«Η γνωμοδοτική διαδικασία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας δεν περιορίζεται πάντοτε στον προς παραχώρηση κοινόχρηστο χώρο. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε παρακείμενες ιδιοκτησίες ή εγκαταστάσεις εκτός αρχαιολογικών χώρων, οι οποίες δεν σχετίζονται με την αιτούμενη χρήση ή τον αιτούντα».

Αποτέλεσμα είναι «η πρόκληση αδικαιολόγητων καθυστερήσεων και ακόμη και απορρίψεων αιτημάτων, που αφορούν επιχειρήσεις με μακροχρόνια και αποδεδειγμένη συμμόρφωση προς τους όρους του νόμου».

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), με επιστολή της προς το Υπουργείο, εξέφρασε την έντονη αντίδρασή της, τονίζοντας ότι οι ξενοδοχειακές μονάδες δεν είναι περιστασιακές δραστηριότητες αλλά επιχειρήσεις με κεφαλαιακή ένταση, σταθερή παρουσία και διαρκή συμβολή στις τοπικές κοινωνίες.

Η Ερώτηση σημειώνει με έμφαση: «Ο ρόλος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας είναι σαφής και θεσμικά οριοθετημένος: να αξιολογεί εάν η αιτούμενη χρήση επηρεάζει ή όχι μνημεία ή αρχαιολογικούς χώρους. Ζητήματα που δεν άπτονται του αρχαιολογικού αντικειμένου… εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών».

Το αδιέξοδο με τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις

Η ίδια εικόνα ακαμψίας και ασυνεννοησίας μεταξύ Υπουργείων και Δήμων παρατηρείται και στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των ξενοδοχειακών μονάδων. Η διαδικασία έκδοσης ή ανανέωσης Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) έχει οδηγηθεί σε πλήρες αδιέξοδο.

Όπως καταγράφεται: «Η απαίτηση για έγκριση εισόδου–εξόδου ή κυκλοφοριακής σύνδεσης από τους Δήμους, σε συνδυασμό με την ερμηνεία πρόσφατων αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, έχει οδηγήσει σε πλήρες αδιέξοδο ξενοδοχειακές μονάδες που βρίσκονται σε γήπεδα με πρόσωπο σε μη αναγνωρισμένες με ΦΕΚ οδούς».

Συγκεκριμένα:

Δεν εκδίδονται εγκρίσεις εισόδου–εξόδου ή κυκλοφοριακής σύνδεσης.

Δεν μπορεί να εκδοθεί ή να ανανεωθεί η ΑΕΠΟ ακόμη και για ξενοδοχεία που λειτουργούν νόμιμα επί χρόνια.

Δημιουργείται καθεστώς διοικητικής αβεβαιότητας για επιχειρήσεις που αποτελούν βασικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας.

Η ΠΟΞ ζητά να μη θεωρείται προϋπόθεση η έγκριση εισόδου–εξόδου για υφιστάμενες αδειοδοτημένες μονάδες, ώστε να αποφευχθούν «παράλογες εμπλοκές και καθυστερήσεις».

Οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τονίζουν ότι η Κυβέρνηση, αντί να μειώνει τη γραφειοκρατία, «αφήνει να διαιωνίζονται διαδικαστικά εμπόδια που παραλύουν υφιστάμενες και υγιείς επιχειρήσεις». Όπως σημειώνουν: «Η αδράνεια και ο ελλιπής συντονισμός μεταξύ Υπουργείων και Δήμων όχι μόνο θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία των μονάδων, αλλά και υπονομεύουν την αξιοπιστία της χώρας ως επενδυτικού και τουριστικού προορισμού».

Με την παρέμβασή τους, οι Βουλευτές ζητούν «πολιτική βούληση και άμεση, πρακτική λύση – όχι αόριστες εξαγγελίες» και καλούν τους αρμόδιους Υπουργούς να απαντήσουν στα παρακάτω κρίσιμα ερωτήματα: