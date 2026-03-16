Πάνω από 150.000 μέλη ψήφισαν για τους συνέδρους του ΠΑΣΟΚ

Με τη συμμετοχή να ξεπερνά τις 150.000 μελών του ΠΑΣΟΚ έκλεισαν οι κάλπες που είχαν στηθεί ανά την Ελλάδα για την εκλογή Συνέδρων.

Η μαζική συμμετοχή έφερε την παράταση της μίας ώρας -μέχρι τις 8 το βράδυ- ενώ σε κάποια εκλογικά κέντρα της Αττικής συνεχίστηκε και λίγο αργότερα. Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη αλλά και τα επιτελεία κορυφαίων στελεχών υπογραμμίζουν ότι η προσέλευση στην Αττική ήταν πολύ πάνω από την αναμενόμενη, γι’ αυτό και δημιουργήθηκαν για αρκετές ώρες ουρές στα εκλογικά κέντρα – στα περισσότερα υπήρχε ένα τάμπλετ με αποτέλεσμα να καθυστερεί η διασταύρωση των στοιχείων. Εάν η συμμετοχή «κλειδώσει» στις 150.000-155.000 τότε θα έχει ψηφίσει το 50% των συμμετεχόντων στην διαδικασία για την εκλογή ηγεσίας το 2024 (είχαν ψηφίσει στον πρώτο γύρο 303.223 μέλη και φίλοι).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ψήφισαν και αρκετά νέα μέλη, αφού έχουν προηγουμένως συμπληρώσει τη λίστα της εγγραφής στο κόμμα. Αυτό δείχνει ότι τη στιγμή της ακούνητης βελόνας και μετά από τα «φάλτσα» της διεύρυνσης, τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και το μέτωπο των κορυφαίων στελεχών απέναντι στην απόφαση της ηγεσίας, καταγράφεται αξιοσημείωτη κινητικότητα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ που ενδέχεται και να επηρεάσει τον χάρτη των συμμαχιών προς το Συνέδριο.

Η προεδρική πλευρά προσήλθε στις κάλπες φιλοδοξώντας ότι θα εξασφαλίσει στην όχθη της, το 60% των Συνέδρων και πλέον. Η διαγραφή του Κωνσταντινόπουλου φαίνεται πάντως ότι ενεργοποίησε τις τελευταίες ώρες την υπό διαμόρφωση συμμαχία του Χάρη Δούκα και του Παύλου Γερουλάνου δια των επιτελείων τους, που στοχεύουν στην αναβάθμιση του αποτυπώματος στο σώμα των Συνέδρων, ενώ και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης που διαθέτει δίκτυο πολιτικών φίλων στο λεκανοπέδιο και την περιφέρεια υπολογίζει στην καταγραφή μιας ισχυρής εσωκομματικής δυναμικής προς το Συνέδριο. Με το βλέμμα στην εκλογή αρκετών Συνέδρων ήταν και άλλα στελέχη, όπως ο Μιχάλης Κατρίνης ο οποίος διατηρεί επαφές και εκτός της εκλογικής του περιφέρειας (Ηλεία), όπως στους άλλους νομούς της Δυτικής Ελλάδας.

Έμπειρα στελέχη τονίζουν ότι πράγματι η συμμετοχή ήταν μαζική, καθώς γίνεται μια προσπάθεια από όλες τις πλευρές να αναπτύξουν ταχύτητα για τη συσπείρωση ευρύτερων δυνάμεων όχι μόνο για την αναμέτρηση του Συνεδρίου αλλά και για τη συστράτευση προς τις εκλογές, κάτι που ενδιαφέρει τους νυν βουλευτές και όσους ετοιμάζονται να διεκδικήσουν βουλευτική έδρα.

Το «κλίμα» για το ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια εμφανίζει μεγαλύτερη δυναμική στις δημοσκοπήσεις, όμως η μεγάλη αναμέτρηση για την εκλογή Συνέδρων εξελίχθηκε στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη και στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου εκλέγονται και οι περισσότεροι Σύνεδροι- εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη όπου έχουν στήθηκαν εκλογικά κέντρα και εκτός των μεγάλων πόλεων.

Οι υποψήφιοι ήταν περίπου 6.000 και εκλέγονται (με μονοσταυρία) 4.000 στους οποίους θα προστεθούν και τα αριστίνδην μέλη- ο αριθμός τους ενδέχεται να ξεπεράσει τους 1000. Η καταμέτρηση που συνεχίζεται, θα δείξει την κινητικότητα, τις μεγαλύτερες ή τις μικρότερες συσπειρώσεις γύρω από τους κορυφαίους και ως εκ τούτου το παζλ των συσχετισμών στο Συνέδριο. Αρκετά μέλη του ΠΑΣΟΚ απέφυγαν να θέσουν το προηγούμενο διάστημα υποψηφιότητα για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο λόγω του οικονομικού κόστους για το ταξίδι και τη διαμονή στην Αθήνα τις ημέρες της διεξαγωγής του, από τις 27 μέχρι και τις 29 Μαρτίου. Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τις πρωινές ώρες, όταν ολοκληρωθεί η καταμέτρηση στα τμήματα της περιφέρειας (χωρίς τάμπλετ).