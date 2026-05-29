Πανελλήνιες 2026: Με Έκθεση ξεκινούν οι μαθητές

Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις ώρες - Τι ισχύει για τα κινητά

29 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 29/05/2026
Με την εξέταση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα, οι Πανελλήνιες 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων, που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2026-27.

H εξέταση έχει οριστεί στις 08:30 και έτσι, οι υποψήφιοι έπρεπε να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις ώρες.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι μαζί τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα εξής:

  • Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.
  • Δελτίο εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων.
  • Στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος. Αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μολύβι στις απαντήσεις, παρά μόνον εάν ορίζεται σχετικά από τις οδηγίες των θεμάτων. Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γόμα και ξύστρα.
  • Γεωμετρικά όργανα, για τα μαθήματα που χρειάζονται.
  • Ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό.
  • Ρολόι χειρός, αλλά όχι έξυπνο ρολόι (smartwatch).

Ωστόσο, οι υποψήφιοι απαγορεύεται να έχουν μαζί τους τα εξής:

  • Βιβλία, τετράδια και σημειώσεις.
  • Διορθωτικό (blanco) οποιασδήποτε μορφής (υγρό ή ταινία).
  • Κινητό τηλέφωνο και άλλα μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών και επικοινωνίας, υπολογιστικές μηχανές.

Πανελλήνιες 2026: Τι ισχύει για τα κινητά

Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τα κινητά τηλέφωνα, απαγορεύεται η κατοχή κινητού, έστω και απενεργοποιημένου, μέσα στην αίθουσα εξέτασης και συνιστά επαρκή λόγο για μηδενισμό του γραπτού.

Σε περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος, κατα την προσέλευση του στο Εξεταστικό Κέντρο φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, είναι υποχρεωμένος να το παραδίδει στον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής, ο οποίος θα το φυλάσσει σε ειδικό χώρο. Μετά τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφιος θα παραλαμβάνει το κινητό του και θα αποχωρεί.

Πανελλήνιες 2026: Ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση του τετραδίου

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους να χρησιμοποιήσουν τις σελίδες του τετραδίου που θα τους δοθεί με φειδώ, καθώς δεύτερο τετράδιο δεν θα δοθεί σε κανέναν υποψήφιο, αφού οι σελίδες του τετραδίου έχουν θεωρηθεί επαρκείς για τις απαντήσεις.

Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία φύλλα του τετραδίου τους ως πρόχειρο, αφού αναγραφεί σαφώς η ένδειξη «ΠΡΟΧΕΙΡΟ» σε όσες σελίδες χρησιμοποιηθούν ως πρόχειρο. Οι σελίδες αυτές σε καμία περίπτωση δεν βαθμολογούνται.

Επιπλέον, κατά την αναγραφή των ονομαστικών τους στοιχείων στην αρχή της εξέτασης όσο και κατά την αναγραφή των απαντήσεων, οι υποψήφιοι δεν πρέπει να διπλώνουν τα εξώφυλλα του τετραδίου τους ή να τσαλακώνουν το τετράδιο.

