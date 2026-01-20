CAFE MELI
Πανελλήνιες 2026: Η προκήρυξη για το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή

Photo of Media+ Media+ Send an email 20/01/2026
Οι προθεσμίες των προκαταρκτικών εξετάσεων για την εισαγωγή ιδιωτών υποψήφιων των πανελλαδικών εξετάσεων στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δημοσίευσαν την προκήρυξη για την εισαγωγή των υποψήφιων των πανελλαδικών εξετάσεων στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή.

Συγκεκριμένα, η προκήρυξη αφορά στην εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ακαδημαϊκού έτους 2026 – 2027.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχει καθοριστεί σε 24 και σε 100, αντιστοίχως.

Ύψος, ηλικία και τατουάζ

Σημειώνεται ότι οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μέτρα και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,63 μέτρα, αμφότεροι χωρίς υποδήματα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου 2026, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2000 και μεταγενέστερα.

Όσον αφορά στα τατουάζ, εφόσον υπάρχουν, δεν θα πρέπει να είναι εμφανή εξωτερικά κατά την περιβολή της στρατιωτικής στολής (θερινή και χειμερινή). Τα σχέδια επίσης δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν μηνύματα διακρίσεων, μίσους ή βίας κατά προσώπου, ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία. Εάν υποψήφιος, μετά την επιτυχία και την κατάταξή του, διαπιστωθεί ότι, κατά παράβαση των οριζομένων στο προηγούμενο εδάφιο, φέρει δερματοστιξία (τατουάζ), ανακαλείται η πράξη κατάταξής του.

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) είναι υποχρεωτικές, ενιαίες και κοινές για όλους τους υποψηφίους και των δύο παραγωγικών Σχολών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και περιλαμβάνουν υγειονομικές, αθλητικές και ψυχομετρικές δοκιμασίες.

Όσοι υποψήφιοι γίνουν δεκτοί μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα πρέπει να ενημερωθούν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη για το πρόγραμμα των ΠΚΕ, στο οποίο καθορίζεται και η σειρά διεξαγωγής των εν λόγω δοκιμασιών, τον τόπο και τον χρόνο παρουσιάσεώς τους σε αυτές.

Οι υποψήφιοι προσερχόμενοι την πρώτη ημέρα για τις ΠΚΕ, θα πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά την Αστυνομική τους Ταυτότητα και το Δελτίο Ταυτότητας Υποψηφίου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Για την υγειονομική καταλληλότητα των υποψηφίων αποφαίνεται η Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ). Οι υποψήφιοι που θα κριθούν ως Υγειονομικώς Κατάλληλοι συμμετέχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες, ενώπιον Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών.

Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης, οι υποψήφιοι/ες υποβάλλονται στα παρακάτω αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα όρια επίδοσης σε όλα (ήτοι και στα πέντε), σύμφωνα με τα ακόλουθα:

  • Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μια προσπάθεια).
  • Δρόμος 1.000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μια προσπάθεια).
  • Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).
  • Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).
  • Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

Υποψήφιος που δεν θα επιτυγχάνει το προβλεπόμενο όριο σε κάποιο αγώνισμα, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται στα υπόλοιπα

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στην Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή / και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στην ηλεκτρονική εφαρμογή https://sxolesls.hcg.gr.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης ξεκινά τη Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026 και λήγει την Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026.

Η διαδικασία υποβολής της ως άνω Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα διεκπεραιώνεται ΕΞ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ και χωρίς να αποστέλλεται ταχυδρομικά οιοδήποτε έγγραφο.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

Πηγή
alfavita.gr
Ετικέτες
