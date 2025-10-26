Πανελλαδικές εξετάσεις: Αιτήσεις μέσω gov.gr για τις Αστυνομικές Σχολές | ΦΕΚ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με την οποία καθορίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων, αποκλειστικά από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ – gov.gr).

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Τι προβλέπει το ΦΕΚ της απόφασης

Η απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, ρυθμίζει κάθε στάδιο της αίτησης – από την είσοδο στο gov.gr και την αυθεντικοποίηση με TAXISnet, μέχρι την αποστολή των εγγράφων και την παραλαβή των αποτελεσμάτων από τις θυρίδες της ΕΛ.ΑΣ.

Η ρύθμιση εξαιρεί μόνο τους υποψήφιους της ειδικής κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού», οι οποίοι συνεχίζουν να ακολουθούν το σύστημα που ορίζουν οι νόμοι 2552/1997 και 2909/2001.

Όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες – όπως ο αριθμός εισακτέων, τα ηλικιακά όρια, τα προσόντα και τα κωλύματα – εξακολουθούν να ρυθμίζονται από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και την εκάστοτε προκήρυξη διαγωνισμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αιτήσεις αποκλειστικά μέσω ΕΨΠ – gov.gr

Με βάση το άρθρο 2 της απόφασης, δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή μέσα στο gov.gr, όπου οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εισαγωγής τους.

Η εφαρμογή θα ενεργοποιείται κάθε χρόνο, σύμφωνα με την επίσημη προκήρυξη της ΕΛ.ΑΣ.

Χρήστες της εφαρμογής είναι:

οι υποψήφιοι ιδιώτες, και

τα αρμόδια στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, τα οποία θα παραλαμβάνουν και θα διαχειρίζονται τις αιτήσεις μέσω των ηλεκτρονικών θυρίδων.

Οι υποψήφιοι θα εισέρχονται στην πλατφόρμα με κωδικούς TAXISnet, διαθέτοντας:

μοναδικό κωδικό υποψηφίου των Πανελλαδικών Εξετάσεων,

ΑΦΜ, και

πιστοποιημένο αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Η αυθεντικοποίηση θα γίνεται με βάση το άρθρο 24 του ν. 4727/2020, ενώ για την οριστική υποβολή της αίτησης θα απαιτείται κωδικός μιας χρήσης (OTP) που θα αποστέλλεται στο κινητό του υποψηφίου.

Ηλεκτρονικά δικαιολογητικά και φωτογραφία μέσω myPhoto

Στην αίτηση, ο υποψήφιος θα μπορεί να ανεβάζει ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά – όπως αποδεικτικά κατοικίας, τριτεκνικής ιδιότητας ή ειδικών κατηγοριών.

Η φωτογραφία του υποψηφίου θα αντλείται μέσω διαλειτουργικότητας από το μητρώο της υπηρεσίας myPhoto ή από την εφαρμογή «Ταυτότητες Ελλήνων Πολιτών», εφόσον έχει εκδοθεί νέα αστυνομική ταυτότητα την τελευταία δεκαετία.

Έλεγχος και επικοινωνία με την ΕΛΑΣ

Μετά την υποβολή, κάθε αίτηση προωθείται αυτόματα στις θυρίδες:

του υποψηφίου, και

των αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες αναλαμβάνουν τη διαχείριση.

Τα στελέχη της Αστυνομίας μπορούν, μέσα από το πληροφοριακό σύστημα, να ζητήσουν διευκρινίσεις, συμπληρωματικά έγγραφα ή να απορρίψουν την αίτηση, εφόσον αυτή δεν πληροί τις προϋποθέσεις.

Η ενημέρωση του υποψηφίου γίνεται μέσω ειδοποίησης στη θυρίδα του στο gov.gr.

Η νέα πλατφόρμα στηρίζεται στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο αντλεί με ασφάλεια στοιχεία από τα μητρώα του Δημοσίου — όπως:

το φορολογικό μητρώο (ΑΦΜ),

το μητρώο εξεταζομένων του Υπουργείου Παιδείας,

και τα ψηφιακά μητρώα ταυτοτήτων.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), ενώ η εταιρεία ΕΔΥΤΕ Α.Ε. λειτουργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία, εξασφαλίζοντας την προστασία, ιχνηλασιμότητα και ασφάλεια όλων των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Δεκαετής αποθήκευση στις αιτήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 6, όλες οι αιτήσεις και οι απαντήσεις που διακινούνται μέσω της ΕΨΠ:

παραμένουν αναρτημένες στις θυρίδες των χρηστών για 10 έτη,

αποθηκεύονται για το ίδιο χρονικό διάστημα στη βάση δεδομένων του gov.gr,

και διαγράφονται οριστικά μετά τη λήξη της περιόδου αυτής.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την απόφαση (ΦΕΚ).

Η διατήρηση αυτή δεν παρατείνει τη διοικητική ισχύ της αίτησης για επόμενους διαγωνισμούς, ούτε συνεπάγεται αυτόματη αποδοχή.