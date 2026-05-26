Πανελλαδικές 2026: Πώς μπορεί ένας υποψήφιος να δει το γραπτό του

Νέα δεδομένα ισχύουν για τις πανελλαδικές 2026 όσο αφορά στην επίδειξη των γραπτών όσων υποψηφίων το επιθυμούν.

Οι αλλαγές προβλέπονται σε νέα υπουργική απόφαση της Σοφίας Ζαχαράκη, σύμφωνα με την οποία οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι που επιθυμούν να δουν το γραπτό τους θα πρέπει να καταθέτουν σχετική αίτηση μέσα στον Οκτώβριο, απευθείας στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας.

Όπως αναφέρει η σελίδα alfavita, Η διαδικασία επίδειξης θα πραγματοποιείται τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αντιστοιχούν στο σχολείο όπου είχε εξεταστεί ο υποψήφιος. Εκεί, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που θα ορίζεται από τον αρμόδιο Διευθυντή, οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν γνώση των γραπτών τους μέσω φωτοτυπιών.

Ειδική πρόβλεψη ισχύει για τα ειδικά μαθήματα καλλιτεχνικού προσανατολισμού, όπως το «Ελεύθερο Σχέδιο», το «Γραμμικό Σχέδιο» και το «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο». Στις περιπτώσεις αυτές δεν θα χορηγούνται αντίγραφα, αλλά οι υποψήφιοι θα μπορούν να δουν τα πρωτότυπα γραπτά τους αυτοπροσώπως, σε χώρο της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου Παιδείας και σε χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται ειδικά.

Η υπουργός Παιδείας υπογράφει την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.253/75425/Β6/2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1369 Β/9-7-2009) «Επίδειξη γραπτών δοκιμίων πανελληνίων εξετάσεων», ως εξής:

Άρθρο Μόνο

Στο άρθρο 2 παρ. 2, μετά από τα στοιχεία α) και β), προστίθεται στοιχείο γ), το οποίο έχει ως εξής:

«γ) Αν πρόκειται για γραπτά δοκίμια υποψηφίων που λαμβάνουν μέρος στις επαναληπτικές εξετάσεις για την εισαγωγή σε σχολές ή Τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν οι υποψήφιοι Γενικού (ημερησίου ή εσπερινού) και Επαγγελματικού (ημερησίου ή εσπερινού ) Λυκείου, ως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 253.2/92419/Α5/17 (ΦΕΚ 1937 Β/6-6-2017) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός οργάνωσης και τρόπου διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων», όπως αυτή διαμορφώθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.253.2/66916/Α5/21 (ΦΕΚ 2454 Β/9-6-2021) Υπουργική Απόφαση, τότε οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘΑ αποκλειστικά εντός του μηνός Οκτωβρίου του έτους που οι υποψήφιοι πήραν μέρος στις εξετάσεις.

Η επίδειξη στους υποψηφίους των γραπτών δοκιμίων σε φωτοτυπία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Ομάδων Προσανατολισμού και Ειδικότητας, των Ειδικών Μαθημάτων και του μαθήματος Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, εκτός των γραπτών δοκιμίων «Ελεύθερο Σχέδιο», «Γραμμικό Σχέδιο» και «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο», γίνεται στη Διεύθυνση Δ.Ε., όπου υπάγεται το σχολείο στο οποίο κοινοποιήθηκαν οι βαθμοί των μαθημάτων του υποψηφίου που εξετάστηκε σε πανελλαδικό επίπεδο, σε χώρο που ορίζει ο Διευθυντής της Δ/νσης Δ.Ε., τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που καταρτίζεται για το σκοπό αυτό και ανακοινώνεται από την αντίστοιχη Διεύθυνση Δ.Ε και σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 της παρούσας.

Ειδικότερα, κατόπιν επικοινωνίας της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘΑ με την Διεύθυνση Δ.Ε. στην οποία λειτούργησε το αντίστοιχο Βαθμολογικό Κέντρο, οι φωτοτυπίες των γραπτών δοκιμίων που έχουν αιτηθεί οι υποψήφιοι, αποστέλλονται στην αρμόδια προς επίδειξη Διεύθυνση Δ.Ε. Αν πρόκειται για τα γραπτά δοκίμια των ειδικών μαθημάτων «Ελεύθερο Σχέδιο», «Γραμμικό Σχέδιο», και του μαθήματος Ειδικότητας «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο», οι υποψήφιοι θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση με επίδειξη των πρωτότυπων γραπτών τους δοκιμίων σε χώρο της κεντρικής υπηρεσίας του ΥΠΑΙΘΑ και σε χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται από τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘΑ, με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 της παρούσας»