Palantir: Ο κολοσσός επεξεργασίας δεδομένων και η «σκοτεινή» συνεργασία με το Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής

Πριν λίγες μέρες, στις 7 Δεκεμβρίου, δημοσιεύτηκε Δελτίο Τύπου της εταιρίας Palantir στην ιστοσελίδα businesswire στο οποίο ανακοινώνεται ότι στις 3 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της αμερικανικής εταιρίας, Alex Karp και το στέλεχος της Palantir, Josh Harris.

Όπως αναφέρει το vouliwatch, η τηλεδιάσκεψη είχε ως θέμα την επέκταση της συνεργασίας της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Palantir στην αντιμετώπιση της πανδημίας, μια συνεργασία που είχε εγκαινιαστεί ήδη από τον Μάρτιο σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου, δημοσιεύματα στον Τύπο και σχετικό tweet του Πρέσβη της Αμερικής στην Ελλάδα, Geofrrey Pyatt:

Happy to see @Vkikilias again to discuss ongoing US-Greece collaboration in the fight against #COVID19. US pharma & tech innovation from @pfizer, @LillyPad, @AbbottNews, @PalantirTech & others will help reduce strain on Greece’s healthcare system and ultimately end the pandemic. pic.twitter.com/HcsJILnlui

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) November 25, 2020