Oruc Reis: Με νέα Navtex ανανεώνεται η δραστηριότητα του τουρκικού ερευνητικού

Η «διπλωματία των σεισμών» δεν φαίνεται να έχει εφαρμογή στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Αγκυρα ανανέωσε την Navtex για τις ερευνητικές δραστηριότητες του Oruc Reis αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Ειδικότερα, η Navtex για το Oruc Reis ανανεώθηκε μέχρι και τις 14 Νοεμβρίου.

Η νέα τουρκική Navtex:

TURNHOS N/W : 1364/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 31-10-2020 23:30)

TURNHOS N/W : 1364/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 012101Z NOV 20 TO 142059Z NOV 20 IN AREA BOUNDED BY;

1) 36 10.73 N-028 28.79 E

2) 33 48.30 N-029 56.30 E

3) 33 44.26 N-029 14.92 E

4) 35 34.80 N-028 08.78 E

5) 35 34.84 N-028 28.81 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 142059Z NOV 20.

Σε διαρκή ετοιμότητα ο Στόλος

Υπενθυμίζεται ότι ο ελληνικός στόλος έχει δημιουργήσει «τείχος» απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις, που εκφράζονται μέσω των Navtex και του Oruc Reis που «οργώνει» την Ανατολική Μεσόγειο εδώ και μέρες.

Το Πολεμικό Ναυτικό έχει δημιουργήσει μια τεράστια ασπίδα, τόσο γύρω από τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου όσο κυρίως στο «τόξο» Καστελόριζο – Κάρπαθος – Κάσος – Κρήτη.

Διπλωματικές μάχες

Την ίδια ώρα, η Αθήνα συνεχίζει να αντικρούει την τουρκική προκλητικότητα με όλα τα διπλωματικά όπλα.

Πριν από δύο μόλις 24ωρα, η ΕΕ καταδίκασε «τις μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, τις προκλήσεις και τη ρητορική, που είναι εντελώς απαράδεκτες», όπως τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά τη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης των ηγετών των κρατών-μελών.

Όπως ανέφερε ο Σαρλ Μισέλ, η ΕΕ προσέφερε την ευκαιρία θετικής ατζέντας στην Αγκυρα, «όμως η Τουρκία δεν επέλεξε αυτό το μονοπάτι».

Νωρίτερα, το μήνυμα πως «δεν πάει άλλο» και ότι οι ηγέτες της ΕΕ πρέπει να επιβάλουν κυρώσεις στην Τουρκία, είχε στείλει μέσω Twitter ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EΛΚ) στο Ευρωκοινοβούλιο, Μάνφρεντ Βέμπερ.