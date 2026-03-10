CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΕΛΛΑΔΑ

Opinion Poll: Εκτίναξη 2,5 μονάδων για ΝΔ, το 85,4% ανησυχεί από τη σύρραξη στο Ιράν και το 56,6% «βλέπει» τρίτη θητεία Μητσοτάκη

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 10 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 10/03/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

Την αλλαγή του κλίματος στην ελληνική κοινωνία λόγω της σύρραξης στο Ιράν καταγράφει η μέτρηση της Οpinion Poll (ολοκληρώθηκε την 6η ημέρα του πολέμου) που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Action 24: Η ανησυχία που κυριαρχεί στο εκλογικό σώμα για πιθανές παρενέργειες και στη χώρα μας είναι έκδηλη και φτάνει στο 85,4%, οδηγώντας τους ψηφοφόρους να ζητούν «σταθερότητα»  σε ποσοστό 73,%, με το 55,1% να λέει ότι στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει περισσότερο για να υπάρξει πολιτική σταθερότητα και μόλις το 34,1% για να εκφράσει διαμαρτυρία.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την δημοσκοπική εκτίναξη της ΝΔ: Το κυβερνών κόμμα κερδίζει 2,5 μονάδες σε σχέση με τον Ιανουάριο και το 31,4% (από 29%) επιλέγει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πρωθυπουργία. Ενδιαφέρον έχει δε το εύρημα ότι το 56,6% βλέπει ως πολύ ή αρκετά πιθανή τρίτη θητεία για τον πρωθυπουργό, ενώ και η παράσταση νίκης είναι στο 61,1% για τη Νέα Δημοκρατία, με το ΠΑΣΟΚ στο 3,3%.

ΧΡΥΣΟΣ

Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης έρχεται τέταρτος με 5,8% (από 6,1% τον Ιανουάριο) με το κόμμα του να καταγράφει και πάλι οριακή πτώση, από το 13,4% στο 13,2%. Για άλλη μία φορά, δεύτερη αναδεικνύεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά με πτώση πάνω από 2 μονάδες. Πτώση 0,8 της μονάδας καταγράφει και το κόμμα της – από το 10.4% στο 9.6%, πολύ κοντά στην Ελληνική Λύση που πέφτει από το 10.1% στο 9,2%.

Η συγκεκριμένη έρευνα βγάζει επτακομματική Βουλή, με το ΜεΡΑ25 να χάνει οριακά (2,9%) το εισιτήριο. Χαμηλές πτήσεις (1,9%) για την Νίκη, τους Σπαρτιάτες (1,5%), το κόμμα Κασσελάκη (1,7%) και τη Νέα Αριστερά (1%). Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μόνον ο ΣΥΡΙΖΑ και η Φωνή Λογικής καταγράφουν κέρδη κατά 0,5 της μονάδας και 0,7 της μονάδας αντίστοιχα.

NOVA

Τα νέα κόμματα

Παράλληλα, συνεχίζονται οι πτωτικές τάσεις για τα υπό διαμόρφωση κόμματα της Μαρίας Καρυστιανού – το «πολύ πιθανό να την ψηφίσω πέφτει από το 16,1% στο 9,2% – και του Αλέξη Τσίπρα, με το αντίστοιχο ποσοστό να μειώνεται από το 9% τον Δεκέμβριο, στο 7%.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 10 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 10/03/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Ερώτηση Κ. Σπυριδάκη στη Βουλή για την ΑΣΤΕ – Στο φως τα σοβαρά προβλήματα της τουριστικής εκπαίδευσης

9 Μαρτίου 2026

ΕΥΠ: Τι είναι το σχέδιο «Σκορπιός της Ερήμου» που αφορά στη Σούδα

9 Μαρτίου 2026
fylaki

Αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Κομοτηνής – Κατασχέθηκαν 6 κινητά

4 Μαρτίου 2026

Συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την ελαιοκαλλιέργεια

4 Μαρτίου 2026

Άγριος ξυλοδαρμός του CEO της Cepal Θεόδωρου Αθανασόπουλου

4 Μαρτίου 2026
patriot polemiko

Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο

3 Μαρτίου 2026

ΚΚΕ: Ανακοίνωση για τις εξελίξεις στον πόλεμο και την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο

3 Μαρτίου 2026

Στον Έβρο ο Μητσοτάκης, ανακοίνωσε έργα υποδομής 30 εκατομμυρίων ευρώ στο ποτάμι

25 Φεβρουαρίου 2026

To ΠΑΣΟΚ καλεί σε λογοδοσία το Υπερταμείο

25 Φεβρουαρίου 2026

Δρομολογείται η ίδρυση της Κρατικής Σχολής Κινηματογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων

24 Φεβρουαρίου 2026
Back to top button