Ομιλία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα στη Βουλή στο νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό

Η χθεσινή τραγωδία στη Χίο, με τους τουλάχιστον 15 νεκρούς, τους -άγνωστου αριθμού- αγνοούμενους και τους δεκάδες βαριά τραυματισμένους ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους παιδιά και δύο έγκυες γυναίκες που απέβαλαν, δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ούτε απλά η αναπόφευκτη τάχα συνέπεια κάποιων κανόνων εμπλοκής με τους αδίστακτους διακινητές, όπως προσπαθείτε να το παρουσιάσετε.

Οι πρακτικές αυτών των σκαφών είναι γνωστές. Το ζήτημα είναι πώς αντιδρά το Λιμενικό, με τι χειρισμούς και τι εκπαίδευση, ώστε να αποτρέπονται τέτοια επεισόδια.

Όταν, όμως, στον προσανατολισμό της ασκούμενης πολιτικής και των σχετικών εντολών δεν είναι η διάσωση, αλλά η καταστολή και οι επαναπροωθήσεις, έχουμε τέτοια εγκληματικά αποτελέσματα.

Κι αυτό αποτυπώθηκε με τον πιο τραγικό και άγριο τρόπο στο πολύνεκρο ναυάγιο-έγκλημα της Πύλου. Αυτό αποτυπώνεται τώρα και στη Χίο όπου δεν μιλάμε για ανθρώπους πνιγμένους, μιλάμε για ανθρώπους σκοτωμένους!

Το πρώτο επείγον που πρέπει να γίνει είναι να διασφαλιστεί η προστασία αυτών των ξεριζωμένων ανθρώπων με κάθε μέσο και αναγκαία αρωγή.

Και φυσικά να διερευνηθούν οι πραγματικές συνθήκες, να δοθούν στη δημοσιότητα από το Λιμενικό όλα τα στοιχεία όπως οι συνομιλίες μέσω ασυρμάτου και κινητών του πληρώματος με τις Υπηρεσίες του Αρχηγείου, το υλικό από κάμερες του πλωτού κ.α. να αποδοθούν οι ευθύνες και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι.

Ταυτόχρονα, η χτεσινή τραγωδία καταρρίπτει με πάταγο το αφήγημα σας για την δήθεν καλή συνεργασία με τη NATOϊκή σύμμαχο Τουρκία στο μεταναστευτικό και τη μείωση των ροών στα νησιά του Αιγαίου, σε αντιπαράθεση τάχα με τη Λιβύη, που προκαλεί τα προβλήματα στην Κρήτη.

Εκεί που ετοιμάζεστε να φτιάξετε κέντρα κράτησης και όχι δομές προστασίας. Αντί για προστασία και άσυλο για τα θύματα των πολέμων και της εξαθλίωσης, εσείς στήνετε φυλακές-κέντρα διαλογής.

Η σημερινή συζήτηση όμως έρχεται μια μέρα μετά και την απεργία στον κλάδο των τροφίμων, που έγινε με αφορμή το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στη «Βιολάντα» και δυο μέρες πριν την απεργία σε Πειραιά και Θριάσιο, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Και τις δύο αυτές απεργιακές μάχες συνδέει το σύνθημα: «Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους των εκμεταλλευτών». Γιατί γίνονται με φόντο τα αιματοβαμμένα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και τις εγκληματικές ευθύνες κράτους και κυβερνήσεων, που αποδεικνύουν ξανά ότι για να τα θωρακίσουν δεν διστάζουν μπροστά σε κανένα έγκλημα:

Από τη μία μετατρέπουν τους χώρους δουλειάς σε παγίδες θανάτου και από την άλλη σέρνουν τον λαό στον πολεμικό όλεθρο, ρίχνοντας τη χώρα βαθιά στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ – ΕΕ – ΝΑΤΟ…

Από το λιμάνι του Πειραιά, των μεγάλων εφοπλιστικών και μεταφορικών ομίλων, του μονοπωλίου της COSCO, μέχρι τα καζάνια του θανάτου, των ενεργειακών κολοσσών στο Πέραμα. Και από την περιοχή του Θριασίου, στα ναυπηγεία και στο λιμάνι της Ελευσίνας, όπου εκατοντάδες χιλιάδες ζουν διαρκώς υπό την απειλή μεγάλου ατυχήματος, ενώ στρατηγικές υποδομές ρίχνονται στην αρένα των θανάσιμων ανταγωνισμών. Μέχρι τα γκέτο της εργοδοσίας, όπως στη «Βιολάντα», όπου η έκρηξη με τις πέντε νεκρές εργάτριες ξεγύμνωσε πια κάθε πρόσχημα: Την «υγιή επιχειρηματικότητα» και την «καινοτομία», την «εξωστρέφεια» και τα «success stories».

Γιατί αυτά εξασφαλίζονται με την κρατική ασυλία στους βιομηχάνους για να παίζουν κορώνα – γράμματα τις ζωές των εργατών, τις παχυλές κρατικές επιδοτήσεις, τις φοροαπαλλαγές και τις fast track επενδύσεις τους, με ελέγχους εκ των υστέρων και αν…

Παντού, λοιπόν, το ίδιο αίτημα πρέπει να επικρατήσει: Να πάψουν οι εργαζόμενοι να πληρώνουν με το αίμα τους τα κέρδη των ομίλων: Σήμερα στις καρμανιόλες των χώρων δουλειάς, για να ισχυροποιείται η θέση του κάθε καπιταλιστή στον ανταγωνισμό με τους άλλους, και αύριο στα πεδία των μαχών, για να ισχυροποιείται η θέση συνολικά της τάξης των καπιταλιστών και των Ενώσεων στις οποίες συμμετέχουν, έναντι των άλλων.

Τη συνταγματοποίηση των βάθρων αυτής της πολιτικής, ιδιαίτερα σε συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας, έρχεται να υπηρετήσει, άλλωστε και η αναθεώρηση του Συντάγματος για την οποία μίλησε ο Πρωθυπουργός.

Γι’ αυτό και το ΚΚΕ, που θα καταθέσει βέβαια τις δικές του προτάσεις, αντιπαλεύει τις προτάσεις της κυβέρνησης της ΝΔ, στον πυρήνα τους, και όχι στο πότε και πώς ακριβώς θα προχωρήσουν, όπως κάνουν τα άλλα κόμματα της βολικής στον Μητσοτάκη αντιπολίτευσης.

Η ίδια βαθιά ταξική πολιτική, που υπηρετεί τα συμφέροντα και τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος της εργατικής τάξης και του λαού μας, εκφράζεται και με το συζητούμενο νομοσχέδιο για την «προώθηση πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης», όπως το ονομάζετε.

Αρκεί μόνο η αναφορά σ’ ένα συγκλονιστικό στοιχείο, που ανέδειξε στην παρέμβασή του στη συζήτηση στην Επιτροπή, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Ελληνικό: Πρόκειται για έναν άνθρωπο από την Αίγυπτο, που διασώθηκε από το ναυάγιο της Πύλου, απορρίφθηκε η αίτησή του για άσυλο και σήμερα δουλεύει «παράνομος» στο εργοτάξιο. Γλύτωσε από τον πνιγμό, παλεύει κάθε μέρα για το μεροκάματο πάνω στις σκαλωσιές και τώρα κινδυνεύει να μπει φυλακή!

Αυτή είναι η απόλυτη επιτομή της βαρβαρότητας, στο σαπισμένο σύστημα της εκμετάλλευσης, όπου η ανθρώπινη ζωή θυσιάζεται ποικιλότροπα στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους και η εργατική δύναμη είναι εμπόρευμα.

Διαδοχικά όλοι σας, η μία κυβέρνηση μετά την άλλη, έχετε διαλύσει κάθε προστασία που υπήρχε στο εργατικό δίκαιο, φέρατε μέχρι και το έκτρωμα της 13ωρης δουλειάς, άνθρωποι να δουλεύουν σαν τις μηχανές, χωρίς πραγματική απόλαυση της ζωής στις συνθήκες του 21ου αιώνα.

Τώρα, σ’ αυτό το διαλυμένο τοπίο, στήνετε ουσιαστικά ένα επίσημο δουλεμπόριο. Για να φέρετε στην χώρα εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες, χωρίς στοιχειώδη δικαιώματα.

Θα έρθουν για δουλειά με το λεγόμενο καθεστώς της μετάκλησης ή μέσω διακρατικών συμφωνιών, χωρίς καμία ουσιαστική διασφάλιση για μια αξιοπρεπή στέγαση, εκμάθηση της γλώσσας, τους αφαιρείτε την δυνατότητα να ζουν εδώ με τις οικογένειες τους ακόμα κι αν ζουν και δουλεύουν για χρόνια στην Ελλάδα, δεν κατοχυρώνετε τα ένσημά τους από την δουλειά αυτή, αφού δεν υπάρχουν σχετικές διακρατικές συμφωνίες.

Άνθρωποι-εμπορεύματα, που πουλιούνται κι αγοράζονται μέσω των δουλεμπορικών εταιρειών, τοποθετούνται από εργοδότη σε εργοδότη με τη διαμεσολάβησή τους, γιατί αν τυχόν μείνουν χωρίς εργοδότη, κινδυνεύουν με απέλαση και φυλακή.

Άνθρωποι-πιόνια στα γεωπολιτικά παζάρια, αφού η μεταναστευτική διπλωματία, σύμφωνα με την επίσημη πλέον ορολογία της ΕΕ, περιλαμβάνει τις ποσοστώσεις της μετάκλησης ανά χώρα προέλευσης, την δυνατότητα αναστολής της μετάκλησης ανάλογα με την εξωτερική πολιτική και τη μη συνεργασία της χώρας στις επιστροφές.

Ένα κυνικό παζάρι δηλαδή… Τόσους μου στέλνεις, τόσους παίρνεις πίσω…

Το παρόν νομοσχέδιο συνιστά ένα από τα πιο αποκαλυπτικά παραδείγματα της ακλόνητης προσήλωσής σας στα συμφέροντα και τις επιταγές του αδηφάγου κεφαλαίου, ακόμα κι όταν χρειάζεται να φανερωθεί η απύθμενη υποκρισία σας.

Γιατί με μια πρώτη ματιά, μοιάζει αντιφατικό να διεκδικεί η κυβέρνησή σας πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση των εκτρωματικών σχεδίων για τους λεγόμενους «κόμβους επιστροφής» στην Αφρική, δηλαδή σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών και προσφύγων, αλλά την ίδια ώρα, να σχεδιάζει την εισαγωγή εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών εργατών στην ελληνική αγορά.

Είναι υποκριτικό και εξοργιστικό να διαλαλείτε ως προτεραιότητα την «καταπολέμηση των δουλεμπόρων διακινητών» και να δικαιολογείτε μια σειρά μέτρα καταστολής στο όνομα αυτής της καταπολέμησης, αλλά και την ίδια ώρα να προμοτάρετε ουσιαστικά τη συγκέντρωσή τους σε μεγάλα δίκτυα και να νομιμοποιείτε την δράση των πιο ισχυρών κυκλωμάτων, όπως συμβαίνει με τις διατάξεις για τις Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης στη μετάκληση.

Στην πραγματικότητα, όμως, η πολιτική αυτή δεν είναι ούτε αντιφατική ούτε πρωτότυπη. Οι πολιτικές της άγριας καταστολής σε βάρος των προσφύγων και μεταναστών -που συνοδεύονται με τη ρατσιστική ρητορική περί «λαθρομετανάστευσης» και τα κανιβαλικά διλήμματα «φυλακή ή απέλαση»- από τη μια πλευρά, και οι πολιτικές της προσέλκυσης μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού από την άλλη πλευρά, αποτελούν μορφές της ίδιας στρατηγικής που συμπληρώνουν η μία την άλλη, με κεντρικό σκοπό την «διαλογή» και το ανοιγοκλείσιμο της στρόφιγγας των λεγόμενων ροών ανάλογα με τα συμφέροντα του κεφαλαίου.

Αυτός είναι ο πυρήνας των κατευθύνσεων του Συμφώνου της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Αυτή είναι η πεμπτουσία της διαχείρισης του μεταναστευτικού και προσφυγικού φαινομένου σε όλον τον καπιταλιστικό κόσμο.

Γι’ αυτό και στην Αμερική του MAGA και του δήθεν «παρανοϊκού» Τραμπ, με αμολημένο τον δολοφονικό ICE για να αποτρέψει δήθεν την «αλλοίωση του αμερικανικού πολιτισμού», την ίδια ώρα θεσπίζεται νέα golden visa ανεξάρτητα φυσικά από ιθαγένεια, χρώμα και φυλή, αλλά με κριτήριο το πορτοφόλι.

Γι’ αυτό και στην Ισπανία του σοσιαλδημοκράτη Σάντσεθ, που προβάλλεται ως «πρότυπο» από ορισμένους, αυτές τις μέρες προωθείται η νομιμοποίηση 500.000 «παράνομων» μεταναστών, από την ίδια κυβέρνηση που υπεραμύνθηκε της φρικιαστικής σφαγής στη Μελίγια και που είχε προτείνει να συμπεριληφθεί η μετανάστευση ως «υβριδική απειλή» στο νέο δόγμα του ΝΑΤΟ, όπως και έγινε.

Λέτε ότι αντιμετωπίζετε την «παράνομη» μετανάστευση μέσω της ενίσχυσης της «νόμιμης» μετανάστευσης.

Βέβαια, τα όρια της «νομιμότητας», όπως και η διάκριση μεταξύ της προσφυγικής ή μεταναστευτικής ιδιότητας, κόβεται και ράβεται με τα δικά σας μέτρα και σταθμά που οι ίδιοι θεσπίζετε, ανάλογα με τα συμφέροντα του κεφαλαίου.

Για παράδειγμα, ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι η διαμεσολάβηση για την εξεύρεση των εργαζομένων που ζητά η μεγάλη εργοδοσία στα κατασκευαστικά έργα, στον τουρισμό, στον πρωτογενή τομέα κ.ά., προϋποθέτει διάφορα deals.

Πώς η ΕΠΑ βρίσκει αυτούς τους εργαζόμενους στις χώρες καταγωγής τους, με ποιους συνεργάζεται, τι αμοιβή εισπράττει από αυτούς για τις υπηρεσίες της, τι ποσό παρακρατείται από το μισθό τους, τι υποσχέσεις τους δίνει για τη μετάκληση, για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας τους στην Ελλάδα; Όλα αυτά, άραγε γιατί είναι εκτός του πεδίου της «νομιμότητας» που ελέγχεται;

Εκεί, όμως, που πραγματικά ξεπερνάτε κάθε όριο υποκρισίας είναι στην κατάργηση της σχετικής διάταξης για την απόδοση άδειας διαμονής σε ασυνόδευτούς ανήλικους με τρία χρόνια στο ελληνικό σχολείο. Εμείς, όμως, δεν είμαστε λωτοφάγοι.

Θυμόμαστε τις φωτογραφίες του Πρωθυπουργού με το μαθητή Σαϊντού Καμαρά, που με τον αγώνα και την αλληλεγγύη των συμμαθητών και των δασκάλων του απέφυγε την απέλαση.

Τότε, φέρατε με τυμπανοκρουσίες την Εθνική Στρατηγική για τους Ασυνόδευτους Ανήλικους και αυτή τη διάταξη, φιλοτεχνώντας ένα ψεύτικο «ανθρωπιστικό» προφίλ. Τώρα όλα αυτά, πήγαν περίπατο και έρχεστε και μιλάτε για την κατάχρηση από τους 17χρονους Αιγύπτιους! Δηλώνετε, μάλιστα, απορημένοι από την παραδοξότητα, να έχει υπογραφεί σχετική συμφωνία αλλά να επιλέγεται ο δρόμος της «παράνομης» εισόδου.

Με λίγα λόγια, επιβεβαιώθηκε η τότε εκτίμηση του ΚΚΕ, που πηγάζει άλλωστε από την ιστορική πείρα, και είχαμε πει τότε επί λέξει: «Είναι σαφές ότι ανοίγει ο δρόμος για τη δράση δουλεμπορικών κυκλωμάτων και μάλιστα με διεθνή διάσταση. Άλλωστε και ανεξάρτητα από τις διακηρύξεις, πάντοτε όταν ανοίγει ένας δίαυλος συμφωνημένης και ρυθμισμένης από τα καπιταλιστικά κράτη μετανάστευσης, ακολουθούν και κύματα αρρύθμιστης και “παράτυπης” μετανάστευσης»!!!

Τώρα, εσείς, προσπαθείτε να αναποδογυρίσετε την πραγματικότητα. Παρουσιάζετε τους μετανάστες εργάτες σαν «τυχοδιώκτες» που αξιοποιούν δήθεν τα παραθυράκια του νόμου για το δικό τους όφελος!

Αλήθεια, μόνοι τους έρχονται; Κανένας μεσάζων δεν παίρνει μέρος, για να καταλήξουν στον τόπο της παραγγελίας; Μια απλή επίσκεψη στο Ελληνικό, στη Μανωλάδα και αλλού, δίνει την απάντηση.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, άλλωστε, εντάσσονται και οι διατάξεις για την αυστηροποίηση των ποινών για τα αδικήματα της παράνομης διακίνησης μεταναστών και προσφύγων.

Μόνο που στο στόχαστρο δεν μπαίνουν οι πραγματικοί διακινητές και τα κυκλώματα, αλλά συχνά τα ίδια τα θύματα παρουσιάζονται σαν θύτες-εγκληματίες με δεκάδες χρόνια φυλακή στην πλάτη τους, γιατί αναγκάστηκαν και βρέθηκαν να οδηγούν την βάρκα.

Το ίδιο, μάλιστα, επιχειρήσατε να κάνετε και με το ναυάγιο-έγκλημα της Πύλου, αλλά τελικά οι πρόσφυγες αθωώθηκαν. Κι ακόμα σήμερα, δυόμισι χρόνια μετά, γι’ αυτό το έγκλημα, στο οποίο βρήκαν βασανιστικό θάνατο πάνω από 600 άνθρωποι, κανένας δεν έχει τιμωρηθεί.

Όσο για τον αποπροσανατολιστικό καυγά, που έχετε ανοίξει για τις ΜΚΟ, υπηρετεί άλλες σκοπιμότητες και όχι φυσικά την δήθεν διαφάνεια. Μίλησε αναλυτικά η εισηγήτρια-βουλευτής του Κόμματος, Μαρία Κομνηνάκα.

Κύριοι, σ’ έναν κόσμο που φλέγεται, ξέρουμε καλά ότι το μοίρασμα του κόσμου, ανάμεσα στα άλλα, αφορά και τους δρόμους μεταφοράς του εμπορεύματος «εργατική δύναμη».

Ξέρουμε καλά, όπως και εσείς άλλωστε, ότι η ένταση των ανταγωνισμών και οι ιμπεριαλιστικές συγκρούσεις οδηγούν σε μεγάλη αύξηση των ανθρώπων που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Όμως, εσείς λογαριάζετε, χωρίς τον ξενοδόχο. Είναι οι λαοί που θα βάλουν τελικά την σφραγίδα τους στις εξελίξεις, ενάντια στους πολέμους και την εξαθλίωση του συστήματος που υπηρετείτε.

Γιατί στον 21ο αιώνα, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να ζει κάθε λαός στον τόπο του, να μην μεταναστεύει, να μην ξενιτεύεται, να προκόβει και να ευημερεί.

Κι αυτό θα συμβεί όταν συγκρουστεί με το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης και πάρει τα κλειδιά της εξουσίας και της οικονομίας στα δικά του χέρια, για να χτίσει την δική του σοσιαλιστική κοινωνία, σ’ έναν κόσμο χωρίς πολέμους, εκμετάλλευση και ξεριζωμό.