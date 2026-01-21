Ομιλία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα στη συζήτηση για τη συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα

Κύριοι της κυβέρνησης η κίνησή σας για συγκρότηση διακομματικής επιτροπής, που δήθεν θα μελετήσει το αγροτικό ζήτημα, είναι παραπλανητική. Γιατί το αγροτικό ζήτημα ταλανίζεται από τις ίδιες τις αντιφάσεις της καπιταλιστικής αγοράς της ΕΕ, μιας αγοράς η οποία δε μπορεί να εξασφαλίσει επαρκή, ποιοτικά, φθηνά αγροτικά προϊόντα εγχώριας παραγωγής για τη λαϊκή κατανάλωση και τη βιομηχανία.

Θέλετε να ρίξετε στάχτη στα μάτια των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων, των ψαράδων, αλλά και των μισθωτών εργαζομένων και των αυτοαπασχολουμένων των πόλεων, που αναγνώρισαν το δίκιο των αγροτών και τάχθηκαν ανεπιφύλακτα στο πλευρό τους, στον αγώνα τους και μέσα από τα μπλόκα με τα τρακτέρ στους εθνικούς δρόμους.

Γιατί ο αγώνας αυτός εξέφρασε και τη δική τους αγανάκτηση για τις συνέπειες που έχει η πολιτική σας στη ζωή τους, σε όλους μα όλους τους τομείς. Γιατί καταλαβαίνουν πως όταν οι τιμές που πουλάει ο αγρότης είναι κάτω από το κόστος και οι τιμές που αγοράζουν εκείνοι είναι πάνω από τον μισθό τους, κάποιος τρίτος τελικά πρέπει να υπάρχει, που κλέβει και τους δύο.

Άρα ο αντίπαλος είναι κοινός γι’ αυτούς. Είναι το μεγάλο κεφάλαιο, είναι τα μονοπώλια και εσείς που τους υπηρετείτε. Γι’ αυτό κι έπεσε στο κενό, ό,τι κι αν σκαρφιστήκατε για να στρέψετε τον υπόλοιπο λαό ενάντια στους αγωνιζόμενους αγρότες. Γι’ αυτό και η αλληλεγγύη, η ενότητα, δυνάμωνε όσο περνούσαν οι μέρες, αντί να εξασθενεί.

Οι χιλιάδες αγρότες στα μπλόκα όλης της χώρας δε λύγισαν μπροστά στις κλούβες και στις συλλήψεις των πρώτων ημερών, θυμάστε. Δε φοβήθηκαν τις εισαγγελικές απειλές και το “μαστίγιο” της ποινικοποίησης των αγώνων. Δεν κιότεψαν όταν τους βρίζατε “ανεπρόκοπους” και “αχόρταγους”.

Αντίθετα, συσπειρωμένοι στους Αγροτικούς Συλλόγους τους, στις Ομοσπονδίες, έδρασαν με πρωτοφανή αποφασιστικότητα.

Η δύναμή τους ήταν οι συλλογικές τους διαδικασίες, λειτούργησαν με βάση τις αποφάσεις που λάμβαναν οι ίδιοι στις συνεχείς και μαζικότατες συσκέψεις τους.

Είδαμε μια συγκλονιστική εικόνα λαϊκού ξεσηκωμού με υποδειγματικό πανελλαδικό συντονισμό, μέσα από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Κι αυτό ήταν που σας τρόμαξε: Ότι ο αγώνας δεν ήταν μια αυθόρμητη εκτόνωση, αλλά μια δίκαιη, οργανωμένη απάντηση που είχε ενότητα, που είχε σχέδιο και διάρκεια.

Και φτάσατε στο σημείο, κ. Μητσοτάκη, να λέτε πως όσοι βρίσκονται στα μπλόκα και “μονοπωλούν τους δέκτες” δεν εκφράζουν δήθεν το σύνολο του αγροτικού κόσμου. Αλήθεια, ποιους θεωρείτε εσείς “πραγματικούς” αγρότες; Μήπως εκείνους τους “αγρότες-μαϊμού”, τα διάφορα στελέχη δηλαδή της ΝΔ και τους μετόχους σε καμία δεκαριά εταιρείες ο καθένας τους, που επιστρατεύσατε άρον-άρον για να βγάλετε τις στημένες φωτογραφίες εδώ παραπέρα; Ή μήπως θεωρείτε εκπροσώπους της παραγωγής τους διάφορους “τζιτζι-φραπέδες”, τις κυρίες με τις Φεράρι, ή τους “σεσημασμένους” παίκτες ριάλιτι που ξαφνικά ανακαλύψατε;

Αυτοί είναι για εσάς η αγροτιά; Γελάει ο κάθε πικραμένος!

Τίποτα από όσα δοκιμάσατε δεν λειτούργησε. Φάγατε μεγάλη ήττα, για να το πούμε έτσι απλά, κύριοι της κυβέρνησης, και τη φάγατε από τον λαό. Και μάλιστα δεν θα είναι η τελευταία…

Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, οι αγρότες δεν έχουν ανάγκη από επιτροπές – φάμπρικες.

Έχουν ανάγκη από εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής, να τους αφήνουν εισόδημα για να επιβιώσουν αυτοί και οι οικογένειές τους, για να μπορέσουν να ξανακαλλιεργήσουν.

Έχουν ανάγκη από πλαφόν στις τιμές των εφοδίων, όπως ακριβώς ο λαός έχει ανάγκη από πλαφόν στις τιμές των τροφίμων και των ειδών πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, με ταυτόχρονη κατάργηση του ΦΠΑ.

Έχουν ανάγκη από έγκαιρες αποζημιώσεις στο 100% της ζημιάς, από έργα υποδομής και άρδευσης που καρκινοβατούν.

Οι κτηνοτρόφοι έχουν ανάγκη από ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου τους με ευθύνη του κράτους, από μαζικούς εμβολιασμούς των κοπαδιών τους που αποδεκατίζονται.

Ζητούν το αυτονόητο: Μείωση του κόστους παραγωγής, αναπλήρωση εισοδήματος στις καλλιέργειες που η “αγορά” σας “έβαλε μέσα”, προστασία από την ασυδοσία των μονοπωλίων και άμβλυνση των επιπτώσεων της ΚΑΠ.

Και κάτι ακόμα: Για να μείνει ο κόσμος στα χωριά του, για να μην ερημώνει η ύπαιθρος, πρέπει να σταματήσετε να εξαφανίζετε τα σχολεία, κλείνοντάς τα ή συγχωνεύοντάς τα, αφήνοντάς τα χωρίς δασκάλους και καθηγητές. Πρέπει τα Κέντρα Υγείας να έχουν γιατρούς, να έχουν εξοπλισμό. Αυτά έχουν ανάγκη οι αγρότες! Κι αυτά δεν πρόκειται να τα βρουν στις δικές σας διακομματικές.

Αυτά μπορούν να τα επιβάλουν οι ίδιοι στους δρόμους του αγώνα! Εκεί που η δική σας αντιλαϊκή “στρατηγική” θα τρώει, για άλλη μια φορά, τα μούτρα της!

Κύριοι της κυβέρνησης,

Στο πλαίσιο της πολεμικής οικονομίας και πολεμικής προετοιμασίας της ΕΕ, ετοιμάζετε το έδαφος για την επιτάχυνση του πλήρους ελέγχου της παραγωγής από τα μονοπώλια. Ποιος θα ελέγχει τα τρόφιμα, άρα και ποιος θα ελέγχει την παραγωγή τους; Αυτό ακριβώς είναι το διακύβευμα της νέας ΚΑΠ.

Με όχημα τη δήθεν “εθνική ομοψυχία”, θέλετε να σύρετε τους αγρότες, τους μισθωτούς, άλλους εργαζόμενους, συνταξιούχους σε νέες αναδιαρθρώσεις, που υπηρετούν τους μονοπωλιακούς ανταγωνισμούς της αγοράς, και της ευρωενωσιακής εδώ αλλά και της διεθνούς.

Άλλωστε, και οι δηλώσεις των υπουργών σας είναι πεντακάθαρες: Υλοποιείτε ό,τι χωράει μέσα στους θεσμούς και τους κανόνες της ΕΕ και φυσικά της διεθνούς καπιταλιστικής αγοράς. Δηλαδή, ό,τι συμφέρει τα μονοπώλια.

Επικαλείστε τη διεθνή νομοθεσία που νομιμοποιεί τη φοροαπαλλαγή των εφοπλιστών της ποντοπόρου ναυτιλίας. Από την άλλη, όμως, αρνείστε την αναπλήρωση του εισοδήματος των αγροτών, επικαλούμενοι τον “ανταγωνισμό”.

Η ζωή και πάλι θα αποκαλύψει, ότι κάθε αναθεώρηση της ΚΑΠ, σφίγγει ακόμη περισσότερο τη θηλιά στον λαιμό των αγροτοπαραγωγών. Ουσιαστικά, εξυπηρετεί την καπιταλιστικού τύπου αγροτική-κτηνοτροφική μονάδα και τον καπιταλιστικό ανταγωνισμό με βάση τα κέρδη, και όχι ανάλογα με τις ίδιες τις διατροφικές ανάγκες του λαού μας.

Στήνετε, λοιπόν, αυτή την επιτροπή, κ. Μητσοτάκη, για να παρουσιάσετε την πολιτική της ΕΕ και την ΚΑΠ ως κάτι το αδιαμφισβήτητο, ως ένα “φυσικό φαινόμενο” που δε μπορείς να του ξεφύγεις και απλά πρέπει να δεις τι θα κάνεις μέσα σε αυτό.

Και βέβαια, έχετε εξασφαλισμένη τη συναίνεση των κομμάτων της βολικής αντιπολίτευσης. Θέλετε όλοι μαζί να εγκλωβίσετε τους αγρότες σε μια ψευτοαντιπαράθεση για το “πώς” θα υλοποιηθούν οι σφαγιαστικές οδηγίες, αλλά στο “αν” θα υλοποιηθούν κι αν πρέπει να υλοποιηθούν, απαντάτε όλοι το ίδιο: ένα μεγαλοπρεπέστατο “ναι”.

Άλλωστε, κύριε Ανδρουλάκη, κύριοι του ΠΑΣΟΚ, οι μεγαλύτεροι προπαγανδιστές της ΚΑΠ ήταν διαχρονικά οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, κ. Φάμελλε, το 2019, ήταν αυτός που πανηγύριζε για τη συμφωνία Mercosur, η οποία διαμορφώθηκε και ψηφίστηκε ακριβώς πάνω στο έδαφος της ΚΑΠ. Γι’ αυτό και είναι τουλάχιστον υποκρισία να παριστάνει κανείς ότι διαφωνεί με την πρώτη, ενώ συμφωνεί με τη δεύτερη. Αλλά και από τους άλλους ομιλητές, ομιλήτριες από άλλα κόμματα που άκουσα μέχρι στιγμής από το πρωί για την ταμπακιέρα τίποτα…

Υπάρχει, άλλωστε, πλούσια εμπειρία από αντίστοιχες επιτροπές στο παρελθόν, όπως συμβαίνει και τώρα με την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου οι κοκορομαχίες και οι δήθεν υψηλοί τόνοι για τα “διάφορα”, εξυπηρετούν το να κρύβεται η ουσία για τα βασικά. Ότι, δηλαδή, και οι “λαμογιές” των κομματαρχών της ΝΔ έτρεξαν ακριβώς πάνω στο έδαφος της ΚΑΠ.

Άλλωστε, η διαφθορά δεν προκύπτει από το πουθενά, ούτε έχει να κάνει μόνο με την ιδιοσυγκρασία του διεφθαρμένου. Είναι το “λίπασμα” που αξιοποιήθηκε για την εξαγορά και την ενσωμάτωση των αγροτών στις στοχεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι που κρύβετε όλοι σας.

Κύριοι της κυβέρνησης,

Το σχέδιό σας είναι πλέον εξόφθαλμο: Επιχειρείτε με κάθε μέσο να δέσετε τους αγρότες στο άρμα των μονοπωλιακών ομίλων. Μετά τους συνεταιρισμούς – Ανώνυμες Εταιρείες και τις διεπαγγελματικές των μονοπωλίων, τώρα εξαγγέλλετε “Αγροτικά Επιμελητήρια”.

Αυτό που επιδιώκετε είναι ο εγκλωβισμός του αγρότη. Θέλετε ένα κίνημα-χειροκροτητή, “θεσμικούς συνομιλητές” που θα νομιμοποιούν το ξεκλήρισμα των βιοπαλαιστών της υπαίθρου μέσα από ατέρμονες διαβουλεύσεις.

Όμως, η πραγματικότητα θα σας διαψεύσει για μια ακόμη φορά. Καμία Διεπαγγελματική και κανένα επιμελητήριο δεν μπορεί να κουκουλώσει τις βαθιές, αντικειμενικές αντιθέσεις ανάμεσα στον παραγωγό και τα μονοπώλια.

Τρανταχτό παράδειγμα, η Διεπαγγελματική της Φέτας. Οι μονοπωλιακές εταιρίες, οι “κολλητοί” σας δηλαδή, αρνούνται πεισματικά τον εμβολιασμό των κοπαδιών για να μη θιγούν στο ελάχιστο οι εξαγωγές και τα κέρδη τους. Κι εσείς, με τις ευλογίες της ΕΕ, προχωράτε προκλητικά στη μαζική θανάτωση εκατοντάδων χιλιάδων ζώων, αφανίζοντας το βιος των κτηνοτρόφων.

Την ώρα, που νέα στοιχεία τα οποία βγαίνουν στην επιφάνεια, δείχνουν πως τα εμβόλια, που διεκδικούν οι κτηνοτρόφοι, έχουν αποτελεσματικότητα από 90% έως 100%, εσείς επιλέγετε τους μαζικούς λάκκους, αντί για την προστασία των προβάτων. Γιατί; Γιατί προτεραιότητά σας είναι τα συμφέροντα των μεγαλοεξαγωγέων, όχι η επιβίωση της αγροτιάς.

Όμως ο αγροτόκοσμος δεν θα δεχτεί τη σφαγή του για να θησαυρίζουν οι λίγοι. Είναι περισσότεροι σήμερα αυτοί που αρχίζουν και συνειδητοποιούν ότι η αγροτική παραγωγή στον καπιταλισμό δεν αναπτύσσεται για να τραφεί ο λαός φτηνά και ποιοτικά.

Αναπτύσσεται με μοναδικό και διαχρονικό κριτήριο τη μέγιστη κερδοφορία κάποιων ομίλων και τη στήριξη βεβαίως του κεφαλαίου.

Αυτό αποδεικνύει και η ιστορία της παραγωγής ζάχαρης στη χώρα μας, που κάποτε ενισχυόταν συστηματικά από το κράτος, ενώ σήμερα έχουμε φτάσει να μην παράγουμε ούτε κόκκο. Γιατί; Μήπως δεν την έχει ανάγκη ο λαός; Μα, δεν είναι αυτό το κριτήριό σας και δεν ήταν ούτε των κυβερνήσεων που την ενίσχυαν. Όπου η κερδοφορία απαιτεί εξαγωγές, εκεί στρέφετε την παραγωγή. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα;

Ο ελληνικός λαός να βλέπει τη φέτα και άλλα προϊόντα ελληνικής παραγωγής, ως είδη πολυτελείας και να αναγκάζεται να τρώει “λευκό τυρί” αμφιβόλου ποιότητας, την ίδια ώρα που οι βιομήχανοι και οι μεγαλοεξαγωγείς θησαυρίζουν.

Κι εσείς, με την πολιτική σας, θυσιάζετε τη ζωή του κτηνοτρόφου στον βωμό του τζίρου των καρτέλ! Αυτή η εγκληματική στρατηγική σας, που επενδύει αποκλειστικά στα κέρδη λίγων, ανοίγει τεράστιες τρύπες για ελλείψεις σε βασικά διατροφικά είδη. Προϊόντα μεγάλης σημασίας δέχονται πλήγματα, γιατί πολύ απλά συμφέρει τα μονοπώλια να τα εισάγουν.

Σε συνθήκες μάλιστα γενικευμένων πολεμικών συγκρούσεων, αυτή η εξάρτηση δημιουργεί μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση για την ίδια την επιβίωση του λαού μας.

Σας προειδοποιούμε! Αν και ξέρουμε, ότι “στου κουφού την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα”! Αν δεν αναπληρώσετε άμεσα το χαμένο εισόδημα των αγροτών που μπήκαν μέσα από την αγορά σας -σε σιτάρι, καλαμπόκι, πατάτες, ρύζι, δενδρώδεις καλλιέργειες, άλλα επίσης προϊόντα- δεν θα μείνει “κολυμπηθρόξυλο” στην παραγωγή.

Πάρτε μέτρα τώρα! Πριν η ερημοποίηση της υπαίθρου γίνει μη αναστρέψιμη εντελώς και ο λαός πεινάσει!

Κύριοι της κυβέρνησης,

Δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε ότι, στην προσπάθειά σας να αποκρούσετε τα μπλόκα, προχωρήσατε σε δύο κυνικές ομολογίες:

Πρώτον: Παραδεχτήκατε πως η ΚΑΠ και το Χρηματιστήριο Ενέργειας είναι η “θηλιά” που απαγορεύει εγγυημένες τιμές και φτηνό ρεύμα.

Δεύτερον: Ομολογήσατε πως οι επιδοτήσεις είναι το “αντίτιμο” για να αγοράζουν μεγαλέμποροι και μεταποιητές κάτω του κόστους.

Γι’ αυτό γίνεται ολοένα και περισσότερο φανερό ότι η επιβίωση του βιοπαλαιστή της υπαίθρου, απαιτεί πλέον, κατά μέτωπο σύγκρουση και ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το σύστημα της εκμετάλλευσης. Όλη αυτή η κατάσταση οδηγεί νομοτελειακά στο μοναδικό, κρίσιμο δίλημμα που δεν μπορεί πια να κρυφτεί πίσω από μισόλογα: Σοσιαλισμός ή Καπιταλισμός; Αυτή είναι η ουσία.

Είναι το ερώτημα που αναδύεται αμείλικτα: Θα συνεχίσουμε σε έναν δρόμο όπου η παραγωγή θυσιάζεται για τα κέρδη των λίγων, ή θα παλέψουμε για μια οικονομία κεντρικά σωστά σχεδιασμένη, όπου το χωράφι και το εργοστάσιο σε διασύνδεση και συνεργασία θα δουλεύουν για τις ανάγκες των πολλών; Μέση λύση δεν υπάρχει. Ή θα επικρατήσει το δίκιο του μόχθου ή το δίκαιο του κέρδους.

Εμείς επιμένουμε ότι η αξιοπρεπής διαβίωση στην ύπαιθρο δεν είναι “όνειρο θερινής νυκτός”. Συνδέεται άρρηκτα με την καινοτόμα και ανατρεπτική πρόταση του ΚΚΕ, για μια οικονομία όπου το κριτήριο δεν θα είναι τα κέρδη αυτών των λίγων, αλλά η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών των πολλών.

Αυτό εξασφαλίζεται πιστεύουμε μόνο με την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, τον Κεντρικό Επιστημονικό Σχεδιασμό, που θα θέσει τις τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας στην υπηρεσία του λαού και όχι των καρτέλ.

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο παραγωγικός συνεταιρισμός των βιοπαλαιστών αγροτών θα αποκτήσει και ουσιαστικό περιεχόμενο. Δεν θα είναι, όπως συμβαίνει σήμερα, ένας μηχανισμός συγκέντρωσης της παραγωγής για λογαριασμό των μονοπωλίων, σε αρκετές περιπτώσεις και λοβιτούρας, αλλά ένα πανίσχυρο όπλο στα χέρια των παραγωγών.

Με κρατική στήριξη, επιστημονική καθοδήγηση, εγγυημένη διάθεση της παραγωγής, ο αγρότης θα απαλλαγεί από το άγχος των μεσαζόντων και των τραπεζών και ο λαός θα έχει στο τραπέζι του φτηνό και ποιοτικό τρόφιμο.

Αυτός ο αγώνας, όμως, δεν είναι έργο “μονόπρακτο”. Είναι σαν το χωράφι: Δεν το ποτίζεις μια κι έξω. Θέλει διαρκή φροντίδα, οργάνωση, πείσμα για να καρπίσει. Θέλει συνέχεια, συνέπεια και σφυρηλάτηση επίσης της συμμαχίας της εργατικής τάξης με την αγροτιά.

Είναι, όμως, και η μόνη πραγματική ελπίδα μας. Σε αυτόν το δρόμο του δίκιου και του αγώνα συνεχίζουμε.