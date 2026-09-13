Η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της ΔΕΘ και οι επτά νομοθετικές παρεμβάσεις του κόμματος | +Video

Ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, εστιάζοντας σε επτά εμβληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις, τις οποίες χαρακτήρισε «επτά τομές» που, όπως υποστήριξε, μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών.

«Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία μιας χώρας που οι αποφάσεις δεν μπορούν να περιμένουν. Στιγμές που δεν αρκεί να διορθώσεις λίγο την πορεία. Πρέπει να αποφασίσεις ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσεις. Και πιστεύω βαθιά ότι για την Ελλάδα αυτή η στιγμή είναι τώρα. Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων και σημαντικών αποφάσεων», είπε στην αρχή της ομιλίας του.

«Αποφάσεων όχι μόνο για το ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο. Αλλά κυρίως για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Με ποιες προτεραιότητες, με ποιους κανόνες και, τελικά, για ποιους. Γι’ αυτούς που πάντα βρίσκουν μια πόρτα ανοιχτή, μια διευκόλυνση, μια απευθείας ανάθεση, μια προνομιακή μεταχείριση από το σημερινό σύστημα εξουσίας; Ή για τον πολίτη που αγωνίζεται καθημερινά και αγωνιά για το μέλλον του ίδιου και της οικογένειας του. Για εμάς, για το ΠΑΣΟΚ η επιλογή είναι σαφής: Οφείλουμε να αφουγκραστούμε το μήνυμα της κοινωνίας: ότι “κάτι πρέπει να αλλάξει”. Και για πρέπει ν’ αλλάξει τώρα», πρόσθεσε.

Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη:

«Στις εκλογές ανοίγονται δύο δρόμοι»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε ότι στο κοντινό μέλλον και ενόψει των επόμενων εκλογών ανοίγονται δύο δρόμοι.

Ο ένας δρόμος – όπως είπε – είναι αυτός που «ήδη βαδίζουμε με τα γνωστά αποτελέσματα».

«Αφήνουμε τα προβλήματα να μεγαλώνουν κρύβοντάς τα πίσω από επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και μετά τρέχουμε να μετριάσουμε τις συνέπειές τους. Μένουμε θεατές στη ραγδαία αύξηση του κόστους στέγασης και, όταν πια το πρόβλημα έχει γιγαντωθεί, επιστρέφουμε ένα ενοίκιο ως προσωρινό βοήθημα. Αφήνουμε τα ολιγοπώλια ανεξέλεγκτα και, ύστερα, με ένα pass επιστρέφουμε στον καταναλωτή ένα πολύ μικρό μέρος από όσα του έχει ήδη πάρει η ακρίβεια. Επιδοτούμε, τελικά, μια πανάκριβη και ανασφαλή ζωή», προσέθεσε και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι πλέον έχει αρχίσει να επιστρατεύει και τον φόβο

«Έφτασαν στο σημείο να μας πουν ότι αν φύγουν από το Μαξίμου, θα γίνει “ντου από τους απέναντι”. Από το “Μητσοτάκης ή χάος”, έφτασαν στην απόλυτη φαιδρότητα: “Μητσοτάκης ή Ερντογάν”. Λίγο ντροπή, λίγο ντροπή κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να παρουσιάζετε τη δημοκρατική εναλλαγή ως εθνικό κίνδυνο. Είστε επικίνδυνοι», υποστήριξε ακόμη ο κ. Ανδρουλάκης.

«Απέναντι λοιπόν σε αυτή την παρακμή, σήμερα λέμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Όπως είπε πρόκειται για τον δρόμο «της προοπτικής. Της προόδου και της ευθύνης. Ο δρόμος που έμαθε να περπατά και να αγωνίζεται αυτή η παράταξη ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές για την πατρίδα. Μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των πολιτών»

«Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δομικές αιτίες της ακρίβειας. Να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Να εξασφαλίσουμε λογικό κόστος ενέργειας και μετακινήσεων για κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση. Να θωρακίσουμε το κράτος δικαίου και τους θεσμούς. Εμείς επιλέγουμε αυτόν τον δρόμο και καλούμε μαζί μας να τον επιλέξει και ο ελληνικός λαός στις επόμενες εθνικές εκλογές», συμπλήρωσε και τόνισε ότι δύο αυτοί δρόμοι «δεν διαφέρουν μόνο στα επιμέρους μέτρα. Διαφέρουν αξιακά. Στο πώς αντιμετωπίζουμε τον πολίτη».

«Για τη Νέα Δημοκρατία, ο εργαζόμενος είναι ένα focus group. Ο συνταξιούχος είναι ένα άλλο focus group. Ο νέος ένα τρίτο. Ο ελεύθερος επαγγελματίας ένα τέταρτο. Και για κάθε ομάδα ξεχωριστά αναζητείται το κατάλληλο επίδομα», προσέθεσε και τόνισε ότι αντίθετα για το ΠΑΣΟΚ «ο πολίτης είναι φορέας δικαιωμάτων. Βλέπουμε κάθε άνθρωπο με τις ανάγκες του και τα δικαιώματα του που πρέπει να κατοχυρώνονται στην πράξη. Αυτή είναι η δική μας αντίληψη για την κοινωνία και τη δημοκρατία. Μια χώρα που μας χωρά όλους, που χωρά τα όνειρα μας, που χωρά τις ελπίδες μας, που χωρά τις αγωνίες μας για μία καλύτερη ζωή για εμάς και τα παιδιά μας, που χωρά την αξιοπρέπεια μας. Μια χώρα όπου η πρόοδος είναι δικαίωμα όλων των Ελλήνων».

Μάλιστα κάλεσε τους πολίτες να αναλογιστούν αν «αξίζουμε μία ακόμη τετραετία χαμένων ευκαιριών; Μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας με περισσότερη διαφθορά, αναξιοκρατία, ατιμωρησία; Άλλα τέσσερα χρόνια με την Ελλάδα ουραγό στην Ευρώπη στην αγοραστική δύναμη και την παραγωγικότητα; Με το κοινωνικό κράτος να υποβαθμίζεται; Με τη νέα γενιά σε μόνιμη ανασφάλεια; Και με την ύπαιθρο να ερημώνει;» και υπογράμμισε ότι «αν η απάντηση είναι “όχι” και πρέπει να είναι “όχι”. Το “όχι” κάθε πολίτη που μοχθεί για την οικογένειά του, που νοιάζεται για τη χώρα του και για το σήμερα και για το αύριο της πατρίδας, τότε αυτό που ζούμε πρέπει να είναι το τελευταίο μίλι της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση και θα είναι το τελευταίο μίλι της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση. Γιατί η χώρα δεν χρειάζεται άλλους διαχειριστές της στασιμότητας. Χρειάζεται νέα πορεία».

Σχέδιο διακυβέρνησης

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ένα συγκεκριμένο σχέδιο διακυβέρνησης. Ένα σχέδιο, το οποίο όπως είπε είναι «προοδευτικό, ρεαλιστικό, τεκμηριωμένο και έτοιμο να εφαρμοστεί».

Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για αλλαγές που θα ξεκινήσουν αμέσως προς όφελος του πολίτη. «Θα τιμήσουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού χωρίς να υπολογίσουμε το κόστος γιατί εμείς λογοδοτούμε μόνο στον ελληνικό λαό. Δεν είχαμε και δεν έχουμε εξαρτήσεις», υποστήριξε και δεσμεύτηκε ότι εφόσον το ΠΑΣΟΚ είναι κυβέρνηση μετά τις εκλογές, κατά τους πρώτους έξι μήνες της θητείας της, θα προχωρήσει σε εμβληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις, «επτά τομές», όπως τις χαρακτήρισε που θα βελτιώσουν ουσιαστικά τη ζωή του πολίτη».

Οι επτά παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης

1η παρέμβαση: Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά, κάτι που σήμερα δεν υπάρχει, η αγορά είναι ασύδοτη.

2η: Ένα σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο που δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας και πραγματική προστιθέμενη αξία. στην οικονομία

3η : Καλύτεροι μισθοί, ισχυρά εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπείς συντάξεις.

4η : Δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος.

5η : Προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και μια ολιστική απάντηση για τον δημογραφικό κίνδυνο.

6η : Αναγέννηση της δημόσιας Υγείας και Παιδείας. Τώρα μιλάει το DNA της Δημοκρατικής Παράταξης γιατί το ΕΣΥ ήταν η μεγαλύτερη προσφορά του ΠΑΣΟΚ στον ελληνικό λαό στα χρόνια της μεταπολίτευσης.

7η: Ένα κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας.

«Αυτές οι επτά παρεμβάσεις είναι η αφετηρία της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος. Είμαστε έτοιμοι. Χωρίς εξαρτήσεις. Με όραμα, σχέδιο και ικανό ανθρώπινο δυναμικό. Εμείς είμαστε παράταξη», συμπλήρωσε.