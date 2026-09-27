Η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή | +Video

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην αποψινή του ομιλία στο κατάμεστο Πάρκο Τρίτση όπου κορυφώνονται οι εκδηλώσεις του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-«Οδηγητή» τόνισε ότι η ορμή του Φεστιβάλ «πηγάζει από την επαναστατική πολιτική και τα οράματα του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Τη σιγουριά ότι τα πράγματα αλλάζουν, ότι αυτός ο κόσμος θα αλλάξει, με τον λαό πρωταγωνιστή».

Επισήμανε ότι «το Φεστιβάλ της ΚΝΕ αποτελεί όαση και ανάσα πολιτισμού και δημιουργίας, απέναντι στη σαπίλα του συστήματος, της λεγόμενης “βιομηχανίας του θεάματος”».

Ο Δ. Κουτσούμπας υπογράμμισε την επικαιρότητα και αναγκαιότητα του διεθνιστικού χαρακτήρα του Φεστιβάλ απηύθυνε χαιρετισμό στις αντιπροσωπείες δεκάδων Κομμουνιστικών Νεολαιών και εξέφρασε την αλληλεγγύη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στον λαό της Κούβας «που αντιμετωπίζει την ιμπεριαλιστική αγριότητα και την προσπάθεια στραγγαλισμού από τις ΗΠΑ».

Απηύθυνε χαιρετισμό στον Παλαιστινιακό λαό, υπογραμμίζοντας «Λευτεριά στην Παλαιστίνη!».

Απευθύνοντας χαιρετισμό στον «αδελφό λαό της Κύπρου» επανέλαβε την προσήλωση του ΚΚΕ στο στόχο «για Κύπρο ανεξάρτητη και ενιαία, δηλαδή ένα και όχι δύο κράτη, με μία και μόνη κυριαρχία, μία ιθαγένεια και διεθνή προσωπικότητα, κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων- Τουρκοκυπρίων, χωρίς κατοχικά και κάθε είδους ξένα στρατεύματα και βάσεις, χωρίς εγγυητές και προστάτες, με τον λαό της κυρίαρχο».

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις είπε, μεταξύ άλλων, ότι «οι πόλεμοι δεν αποτέλεσαν παρελθόν και δεν θα αποτελέσουν, μέχρι να ανατραπεί η αιτία που τους προκαλεί. Δηλαδή, το σύστημα του κέρδους, του ανταγωνισμού και της ανισόμετρης ανάπτυξης, ο καπιταλισμός, που εδώ και πάνω από έναν αιώνα βρίσκεται στο ιμπεριαλιστικό του στάδιο».

Αναφέρθηκε επίσης. στις αντιθέσεις μεταξύ των εκμεταλλευτικών συστημάτων και στην κρίση της καπιταλιστικής αγοράς, σημειώνοντας ότι «ήδη προετοιμάζουν τους λαούς ότι θα είναι αυτοί που θα πληρώσουν την “τέλεια καταιγίδα” που έρχεται».

Πρόσθεσε ότι μάλλον κανείς από το ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ και την ΕΕ θα συμπαρασταθούν στην Ελλάδα στην περίπτωση θερμού επεισοδίου ή πολεμικής αναμέτρησης με την επίσης ΝΑΤΟϊκή Τουρκία, της οποίας οι απαράδεκτες αμφισβητήσεις και διεκδικήσεις γίνονται με τις «πλάτες» αυτών των «ισχυρών συμμάχων».

Είπε ότι η συμμαχία με το Ισραήλ μπλέκει τον ελληνικό λαό στο κουβάρι των αντιθέσεων και των ανταγωνισμών Ισραήλ-Τουρκίας που αφορούν την ηγεμονία στην περιοχή και δεν αποτελεί ασπίδα αλλά απειλή.

Ανέφερε ότι οι λαοί της περιοχής δεν έχουν στην πραγματικότητα τίποτα να χωρίσουν και τόνισε ότι «τον δρόμο της κοινής πάλης των λαών απέναντι στα επικίνδυνα σχέδια των εκμεταλλευτών τους, απέναντι στα σχέδια των ιμπεριαλιστών, τον δείχνουν, όπως έκαναν πάντα, οι κομμουνιστές σε Ελλάδα και Τουρκία, όπως αποτυπώνει και η πρόσφατη κοινή ανακοίνωση του ΚΚΕ με το αδελφό ΚΚ Τουρκίας για τις τελευταίες εξελίξεις».

«Το ΚΚΕ λέει με ειλικρίνεια στον λαό ότι δεν χωράει κανένας εφησυχασμός. Η μόνη υπεύθυνη στάση σήμερα είναι να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Να μεγαλώσει η αμφισβήτηση στην κυβέρνηση. Κανείς να μην της δείξει εμπιστοσύνη, όπως και στα κόμματα που στηρίζουν αυτή τη στρατηγική. Να δυναμώσει η αυτοτελής, οργανωμένη παρέμβαση του λαού και της νεολαίας στις εξελίξεις» τόνισε.

Συμπλήρωσε, σημειώνοντας, ότι «η υπεράσπιση των συνόρων μας, της εδαφικής ακεραιότητας, της ασφάλειας του ελληνικού λαού αποκτά πραγματικό νόημα, μόνο όταν συμβαδίζουν με την πάλη για απεμπλοκή της χώρας από τα σχέδια των ΗΠΑ, της ΕΕ, του Ισραήλ, για το διώξιμο των βάσεων, την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ, με τον λαό να κάνει κουμάντο.

Γι’ αυτό ο λαός και η νεολαία θεωρούν ανεπιθύμητο στην Ελλάδα, τον μακελάρη Αμερικάνο Υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο!».

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι σήμερα σε συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας «οι θυσίες που ζητούν από τον λαό, δεν είναι προσωρινές, μέχρι να περάσει μια δήθεν “έκτακτη κατάσταση”».

«Κάθε φορά που ο λαός τους πίστεψε, μέτρησε βήματα πίσω. Απώλεσε κατακτήσεις για τις οποίες είχε χυθεί αίμα. Έχασε πολύτιμο χρόνο και γεύτηκε απογοητεύσεις» είπε, προσθέτοντας «το ζήτημα δεν είναι αν θα γίνουν θυσίες, αλλά οι θυσίες που θα γίνουν, να γίνουν για τα δικά μας ταξικά συμφέροντα, για το δίκιο μας, την ισότητα, για να μην είμαστε κάτω από καμία ξένη σημαία. Για να ανοίξει ένας άλλος, ελπιδοφόρος δρόμος, για να χάσει οριστικά το αδηφάγο και ληστρικό κεφάλαιο και να κερδίσει η πραγματική πατρίδα του λαού μας».

«Για να μην ζήσει η σημερινή νεολαία τα καλύτερά της χρόνια στην Ελλάδα και την Ευρώπη της εκμετάλλευσης και του πολέμου, αλλά να διεκδικήσει να τα ζήσει στην Ελλάδα και την Ευρώπη της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ευημερίας, της αλληλεγγύης ανάμεσα στους λαούς, δηλαδή στην Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού.

Αυτή είναι η ρεαλιστική και απαραίτητη, ώριμη απάντηση στον 21ο αιώνα!» συμπλήρωσε.

Ο Δ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε στα «κοστολογημένα» προγράμματα της ΝΔ και των άλλων κομμάτων του συστήματος, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, «το ζήτημα δεν είναι γενικώς η “κοστολόγηση”, αλλά τα κριτήρια με τα οποία αυτή γίνεται. Για εμάς κριτήριο είναι μόνο ένα: Το πώς θα εναρμονιστεί το επίπεδο κάλυψης των σύγχρονων λαϊκών αναγκών με τις δυνατότητες που αντικειμενικά προσφέρει η εποχή μας» είπε.

Όπως υπογράμμισε «σε τελική ανάλυση, μας κοστίζει πάρα πολύ ο καπιταλισμός, μας κοστίζουν πολύ τα κέρδη του κεφαλαίου και η πολιτική των κομμάτων που τα υπηρετεί. Και αυτό το κόστος δεν μπορούμε και δεν πρέπει να το ανεχτούμε άλλο».

Ο Δ. Κουτσούμπας σημείωσε ότι «τα αξεπέραστα αδιέξοδα αυτού του συστήματος, γίνονται όλο και βαθύτερα και, όσο αυτό δεν αλλάζει ριζικά, δεν ανατρέπεται, θα μετατρέπονται διαρκώς σε βάσανα για τους λαούς».

«Γι’ αυτό και το δίλημμα “σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα” δεν αφορά ούτε μονάχα τις μεγάλες στιγμές του παρελθόντος, ούτε κάποιες άλλες μεγάλες στιγμές, που θα έρθουν σε ένα ακαθόριστο μέλλον. Αφορά το σήμερα, το τώρα, τη ζωή όλων μας» υπογράμμισε.

Αναφέρθηκε στις προσπάθειες του συστήματος «να αναστηλώσει την αμαρτωλή σοσιαλδημοκρατία» καθώς και στην χρησιμοποίηση «ξανά των φασιστικών δυνάμεων που τις έχει του χεριού του και τις αξιοποιεί με όποιον τρόπο θέλει».

Τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «κι αυτή τη φορά, όμως, θα τους τσακίσει η πάλη του λαού, όπως οι πρόγονοί τους τσακίστηκαν από τον Κόκκινο Στρατό, με το σφυροδρέπανο καρφωμένο στην καρδιά του ναζιστικού τέρατος στο Ράιχσταγκ!».

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι στη νεολαία «δεν ταιριάζει ο συμβιβασμός και η παραίτηση από τα όνειρά της, αλλά της ταιριάζει η καινοτόμα σκέψη, η τόλμη, η διεκδίκηση, της ταιριάζει να τα θέλει και να τα απαιτεί όλα, όσα της ανήκουν».

Είπε ότι σε όλους τους αγώνες «που αποτέλεσαν τον μόνο πραγματικό αντίπαλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ήταν πάντα μπροστά οι δυνάμεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ» και τόνισε ότι «θα είναι τεράστιο κέρδος για τον λαό και τη νεολαία να έχει ένα ακόμα πιο ισχυρό ΚΚΕ στην επερχόμενη εκλογική μάχη, για να αντιμετωπίσει από καλύτερες θέσεις όσα αρνητικά απεργάζονται κατά των συμφερόντων του λαού μας».

Αναφέρθηκε στις μεγάλες παρακαταθήκες των αγώνων του ΕΑΜ, των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών της Καισαριανής και του ΔΣΕ τονίζοντας «σ’ αυτούς τους δρόμους που μας άνοιξαν οι προηγούμενες γενιές συνεχίζουμε να βαδίζουμε. Κρατάμε σφιχτά τη σκυτάλη που έχουμε παραλάβει, μέχρι την οριστική νίκη του λαού μας, που θα κάνει πράξη “το μεγάλο, το ωραίο και το συγκλονιστικό”.

ΚΚΕ πιο δυνατό, με αντοχή σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας!».

Καταλήγοντας, ο Δ. Κουτσούμπας κάλεσε σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, υπογραμμίζοντας «να πάψουμε να είμαστε απλοί θεατές, αλλά να γίνουμε πρωταγωνιστές του ιστορικού γίγνεσθαι».