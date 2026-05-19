Ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Α’ Περιόδου

Το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 και την Κυριακή 17 Μαΐου 2026 διενεργήθηκαν οι Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α’ εξεταστικής περιόδου 2026, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής για τα επίπεδα:

α) Α1+Α2 (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση»), με ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση.

β) Β1+Β2 (Β1 «μέτρια γνώση» και Β2 «καλή γνώση»), με ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση.

γ) Γ1+Γ2 (Γ1 «πολύ καλή γνώση» και Γ2 «άριστη γνώση»), με ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση.

Στις Εξετάσεις υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής συνολικά 9.862 υποψήφιοι.

Ειδικότερα, για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής 618 υποψήφιοι (Α1+Α2: 158, Β1+Β2: 273, Γ1+Γ2: 187), για τη γαλλική γλώσσα 2.585 υποψήφιοι (Α1+Α2: 691, Β1+Β2: 1.483, Γ1+Γ2: 411), για τη γερμανική γλώσσα 2.934 υποψήφιοι (Α1+Α2: 959, Β1+Β2: 1.801, Γ1+Γ2: 174), για την ιταλική γλώσσα 1.566 υποψήφιοι (Α1+Α2: 214, Β1+Β2: 950, Γ1+Γ2: 402) και για την ισπανική γλώσσα 2.159 υποψήφιοι (Α1+Α2: 255, Β1+Β2: 1.554, Γ1+Γ2: 350).

Οι εξετάσεις έλαβαν χώρα σε 69 Εξεταστικά Κέντρα ανά την Επικράτεια, που ορίστηκαν με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μετά από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, με κριτήριο όχι μόνο τον αριθμό των υποψηφίων αλλά και τις γεωγραφικές και συγκοινωνιακές συνθήκες της συγκεκριμένης περιφέρειας.

Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ορίστηκαν, επίσης, δύο Εξεταστικά Κέντρα ως «Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα» για την εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και μαθησιακές δυσκολίες. Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στις ως άνω ειδικές περιπτώσεις και γίνονται δεκτοί να εξεταστούν στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα, δικαιούνται κατά περίπτωση ειδικές διευκολύνσεις οι οποίες τους επιτρέπουν να αναδείξουν τις ικανότητες που ελέγχονται στις τέσσερις (4) εξεταζόμενες ενότητες, ώστε να πιστοποιηθούν για το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους στη γλώσσα που εξετάζονται.

Η εξέταση όλων των υποψηφίων (συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων με αναπηρία ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες) πραγματοποιήθηκε κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, με το ίδιο πρόγραμμα και ίδια θέματα. Επιπλέον, για όλους ισχύει κοινή αξιολογική και βαθμολογική διαδικασία και κλίμακα.

Οι προδιαγραφές για τις γλώσσες του ΚΠΓ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά και Ιταλικά) σε έξι επίπεδα γλωσσομάθειας (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2), είναι κοινές. Δηλαδή, οι εξετάσεις όλων των γλωσσών και όλων των επιπέδων γλωσσομάθειας του ΚΠΓ έχουν κοινή δομή και λογική, διευκολύνοντας τον υποψήφιο στην προετοιμασία και στη μετάβαση από τη μια γλώσσα στην άλλη και από το ένα επίπεδο στο άλλο. Η αξιολόγηση της επίδοσης των υποψηφίων γίνεται με βάση τις Προδιαγραφές που ορίζονται σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Οι «Σύντομες Προδιαγραφές» δημοσιεύονται στην οικεία ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΑ καθιστώντας το πλαίσιο αξιολόγησης των υποψηφίων των εξετάσεων του ΚΠΓ διαφανές.