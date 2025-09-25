CAFE MELI
Γρηγόρης

ΕΛΛΑΔΑ

Οι αλλαγές στο Gov.gr Wallet – Δείτε τις νέες δυνατότητες

25/09/2025
Τη νέα έκδοση του Gov.gr Wallet, που για πρώτη φορά ενσωματώνει βασικές λειτουργίες του gov.gr και σημαντικές νέες δυνατότητες, παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο υπουργείο.

Με σκοπό την αναβαθμισμένη εμπειρία των χρηστών, το Gov.gr Wallet αποκτά πιο απλό και φιλικό σχεδιασμό, ώστε όλοι οι πολίτες να διευκολύνονται στην καθημερινότητά τους.

«Με το νέο Gov.gr Wallet κάνουμε πράξη τη μετάβαση σε ένα κράτος πιο σύγχρονο και πιο ασφαλές. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, φέρνουμε τη Θυρίδα του πολίτη στο επίκεντρο ως μοναδικό και ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας των πολιτών με το κράτος, ενώ ενσωματώνουμε τον ψηφιακό βοηθό mAigov, ώστε η εξυπηρέτηση να γίνεται πιο άμεση και προσωπική. Και αυτά είναι μόνο η αρχή για το νέο Gov.gr Wallet. Ακολουθούν τα ακίνητα, οι επαγγελματικές ιδιότητες, η δυναμική ενημέρωση εγγράφων. Χτίζουμε βήμα-βήμα ένα κράτος που δεν ταλαιπωρεί, αλλά στηρίζει τους πολίτες του», τόνισε ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου.

Μεταξύ άλλων, οι πολίτες μπορούν να βρίσκουν, πλέον, στο Gov.gr Wallet:

– Τον Ψηφιακό Βοηθό mAigov, την πρώτη εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης του ελληνικού Δημοσίου, που απαντά σε ερωτήσεις των πολιτών για ζητήματα της δημόσιας διοίκησης, ενώ διαθέτει και δυνατότητες action bot. Μπορούν να εκδίδουν εύκολα και γρήγορα Υπεύθυνη Δήλωση, εκφωνώντας ή πληκτρολογώντας το κείμενο και τον αποδέκτη του εγγράφου, καθώς και Ληξιαρχική Πράξη Γάμου. Με την έκδοσή τους, τα έγγραφα εμφανίζονται αυτομάτως και αποθηκεύονται στη Θυρίδα Πολίτη.

– Τον Προσωπικό Αριθμό τους (ΠΑ) μέσω ειδικού πλαισίου που διασφαλίζει την προστασία του, αποτρέποντας την αποθήκευσή του μέσω στιγμιότυπων οθόνης. Επίσης, σε περίπτωση που δεν έχουν εκδώσει ΠΑ, η εφαρμογή προσφέρει άμεση πρόσβαση στο gov.gr για την έκδοσή του.

25/09/2025
