Οδηγός επιβίωσης για το lockdown: Αναλυτικά όσα ισχύουν

Ποιες οι διαφορές με το lockdown της άνοιξης – Ποια καταστήματα θα είναι ανοιχτά και ποια κλειστά – Για εργασία, υγεία, ατομική άσκηση ή μετακίνηση με κατοικίδιο δικαιολογείται η κίνηση μετά τις 9 το βράδυ – Το lockdown θα ισχύσει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου – Ολα τα έγγραφα

«Πάγωμα» της παραγωγικής μηχανής για τις επόμενες 3 εβδομάδες, δηλαδή μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, με απώτερο στόχο «να επανέλθουμε τον Δεκέμβριο σε κάποιου είδους κανονικότητα» εξήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας τη χώρα από αύριο στις 6 το πρωί σε καθεστώς πλήρους «αποκλεισμού» (lockdown). Εκτιμώντας ως επαρκές το χρονικό αυτό διάστημα για την αποκλιμάκωση του αριθμού πρωτίστως των διασωληνωμένων και δευτερευόντως των νέων κρουσμάτων, που έφτασαν χθες τους 187 και 2917 αντίστοιχα, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως απόλυτη προτεραιότητά του συνιστά η διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής, διαβεβαιώνοντας παράλληλα πως «παίρνουμε αυτά τα μέτρα σήμερα, για να είμαστε σίγουροι ότι το ΕΣΥ θα αντέξει».

Μάσκα παντού

Μολονότι ο εθνικός αυτοπεριορισμός συμβαίνει για δεύτερη φορά με απόσταση 8 μηνών, οι δύο διαφορές αυτής της φάσης σε σχέση με την καραντίνα του περασμένου Μαρτίου είναι:

· η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους

· η κανονική (δηλαδή με τη φυσική παρουσία παιδιών και δασκάλων) λειτουργία των νηπιαγωγείων, των δημοτικών και των σχολείων ειδικής αγωγής όλων των βαθμίδων στη διάρκεια της καραντίνας. Αντίθετα, με τις πλατφόρμες της τηλε-εκπαίδευσης θα εξελιχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία για τα Γυμνάσια, τα Λύκεια και την Τριτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι το τέλος της καραντίνας, με κοινή πρόθεση κυβέρνησης και λοιμωξιολόγων η επαναφορά των μαθητών στις σχολικές αίθουσες να είναι το πρώτο βήμα επιστροφής στην κανονικότητα, όποτε αυτή επέλθει.

Παράλληλα, ρολά κατεβάζουν σε όλη την επικράτεια σχεδόν στο σύνολό τους επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών, ενώ το νέο σχέδιο συμπεριλαμβάνει και τις περιοχές της Θεσσαλονίκης και των Σερρών, οι οποίες ακολουθούν πλέον τα πανελλαδικά περιοριστικά μέτρα.

Συγκεκριμένα, από αύριο και έως τις 30 Νοεμβρίου θα λειτουργούν:

· Καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, φούρνοι, ιχθυοπωλεία κλπ) παραμένουν ανοιχτά στο κανονικό τους ωράριο. Μοναδική εξαίρεση η Κυριακή 15 Νοεμβρίου, οπότε οι Υπεραγορές τροφίμων (super markets) καθώς και κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως 17:00.

· Καθαριστήρια

· Περίπτερα (24ώρο)

· Φαρμακεία

· Πρατήρια καυσίμων, με εφικτή τη διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατ’ οίκον

· Υπηρεσίες υγείας, κτηνιατρικών υπηρεσιών

· Ξενοδοχεία, στα οποία, ωστόσο, δίνεται δυνατότητα αναστολής

· Pet shops

· Καταστήματα οπτικών και πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης, που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες.

· Καταστήματα πώλησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού μόνο για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών.

· Ακόμη, επιτρέπονται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.), ενώ

· οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και καθ΄ οδόν εξυπηρέτησης (drive through) επιτρέπονται μόνον στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στην ΚΥΑ, δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να βγει από το σπίτι μόνο για να παραλάβει έτοιμο φαγητό, όπως διευκρίνισε χθες ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς. Κλειστή, ωστόσο, παραμένει συνολικά η εστίαση.

· Στο ίδιο διάστημα θα λειτουργούν και οι λαϊκές αγορές, αλλά με πρόσθετα μέτρα, δηλαδή με τη συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων, λειτουργία παράλληλων αγορών και απόσταση πάγκων 5 μέτρων.

Σύσκεψη για τα…κομμωτήρια

Δύο ημέρες παράταση για την υπαγωγή τους στην καραντίνα πήραν τα κομμωτήρια, τα κουρεία και τα κέντρα αισθητικής, αφού απασχόλησαν ειδική κυβερνητική σύσκεψη. Με τους αρμόδιους φορείς να αφουγκράζονται την ανάγκη για έναν ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας των πολιτών ενόψει του αυτοπεριορισμού, δόθηκε τελικά η δυνατότητα να μπορούν να λειτουργήσουν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου και Κυριακή 8 Νοεμβρίου, παύοντας κάθε δραστηριότητα τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.

Έξοδος με…μηνύματα

Στον αντίποδα, ημέρες της περασμένης άνοιξης θυμίζει η ολική επαναφορά του συστήματος αποστολής γραπτών μηνυμάτων (sms) στο 13033, προκειμένου να επιτραπεί η μετακίνηση κάποιου εκτός του σπιτιού το επόμενο διάστημα.

Ως ανεκτές μετακινήσεις λογίζονται οι:

· η μετακίνηση από και προς την εργασία (με βεβαίωση του εργοδότη από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ)

· η μετάβαση του παιδιού στο σχολείο (με βεβαίωση από το Διευθυντή του σχολείου)

· η περίπτωση έκτακτης ανάγκης

και σε κάθε περίπτωση, οι μετακινήσεις πρέπει να είναι «λελογισμένες και μόνο οι απαραίτητες» συνέστησε χθες ο κ. Χαρδαλιάς. Υπενθυμίζεται ότι τα παραπάνω απαραίτητα έγγραφα βρίσκονται αναρτημένα στο forma.gov.gr, ενώ για τις μετακινήσεις αποστέλλει κανείς sms στο 13033 ως εξής:

1. Μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία): Κωδικός 1

2. Μετάβαση σε καταστήματα ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους: Κωδικός 2

3. Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία (εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για επείγουσες ανάγκες) και τράπεζα (όταν δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή) μετά από ραντεβού: Κωδικός 3

4. Μετάβαση για συνοδεία προσώπων που βρίσκονται σε ανάγκη, συγγενούς πρώτου βαθμού στην εργασία, η συνοδεία μαθητού: Κωδικός 4

5. Μετάβαση σε κηδεία, μετάβαση γονέων που τελούν σε διάσταση για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων: Κωδικός 5

6. Σωματική άσκηση, η συνοδεία κατοικίδιων ζώων, ατομικά ή ανά 2 άτομα, υπό την προϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή περίπτωση της αναγκαίας απόστασης του 1,5 μέτρου: Κωδικός 6

Παράλληλα, απαγορεύονται σε όλη τη διάρκεια της καραντίνας οι μετακινήσεις ανάμεσα σε διαφορετικές περιφερειακές ενότητες (λχ. Αθήνα- Χαλκίδα) και ταυτόχρονα γίνεται αποδεκτή η μετακίνηση άπαξ από μια περιφερειακή ενότητα σε άλλη, προκειμένου να επιστρέψει κανείς στον τόπο μόνιμης διαμονής του, εφόσον αυτό μπορεί να αποδειχθεί με έγγραφο της ΑΑΔΕ.

Ως προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα οποία αναφέρθηκε πολλές φορές κατά τη Συνέντευξή του και ο Πρωθυπουργός, θα εξακολουθούν να λειτουργούν με 65% πληρότητα, σε αντιδιαστολή με τα ταξί, όπου ισχύει η αναλογία 1 οδηγός με 1 επιβάτη αυστηρά και μόνο.

Εξίσου αυστηρά είναι τα μέτρα περιορισμού και όσων αναμένεται να εισέλθουν στη χώρα από το εξωτερικό, αρχής γενομένης από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, με απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν αρνητικό pcr test. Από τη μια οι επιβάτες πτήσεων εξωτερικού πρέπει να διαθέτουν αρνητικό pcr test 48 ώρες πριν την είσοδό τους στην Ελλάδα και όσοι προτιμήσουν ως πύλη εισόδου τα χερσαία σύνορα, να έχουν 72 ώρες πριν αρνητικό pcr test.

Ως προς την ατομική άθληση, αυτή επιτρέπεται σε ανοιχτούς χώρους, με μέγιστο αριθμό ατόμων τα τρία, συμπεριλαμβανομένου και του προπονητή. Επίσης,θα συνεχιστούν τα πρωταθλήματα της Superleague 1 και της Basket League και θα διεξαχθούν οι αγώνες των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του ποδοσφαίρου (Champions League – Europa League) και του μπάσκετ (Euroleague – BCL) σύμφωνα με τα μέχρι τώρα πρωτόκολλα.

Στο παζλ της δεύτερης καραντίνας στην πανδημία του κορωνοϊού, ερωτηματικά παραμένουν ακόμη σχετικά με τη λειτουργία του δημοσίου το επίμαχο διάστημα, τα οποία αναμένεται να απαντήσει σήμερα στις 12 το μεσημέρι κατά τη διάρκεια συνέντευξής του ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος. Τέλος, υποχρεωτική σε ποσοστό 50% παραμένει η τηλεργασία για όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να θέσουν σε καθεστώς αναστολής εργασίας μέχρι και το 100% των εργαζομένων τους, με το κράτους να καλύπτει το 100% των ασφαλιστικών τους εισφορών επί του ονομαστικού μισθού του εργαζόμενου.

Στα πρώτα, άλλωστε, μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, παράλληλα με τα μέτρα κατά της δεύτερης φάσης της εξάπλωσης του ιού είναι:

· όσοι εργαζόμενοι έχουν τεθεί σε καθεστώς αναστολής για τον Νοέμβριο θα λάβουν ενίσχυση τον Δεκέμβριο 800 ευρώ αντί 534 ευρώ,

· επεκτείνονται κατά δύο μήνες τα επιδόματα ανεργίας που έληγαν από Σεπτέμβριο Δεκέμβριο,

· εφάπαξ οικονομικής ενίσχυση 400 ευρώ σε μη επιδοτούμενους ανέργους. «Υπολογίζω ότι είναι περίπου 130.000», κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.

Αναλυτικά οι oδηγίες του forma.gov.gr προς τους Πολίτες

Σε ισχύ από Σάββατο 7/11 06:00

Δείτε απευθείας τους τρόπους έκδοσης:

Βεβαίωση εργαζόμενου | Αποστολή SMS | Συμπλήρωση Εντύπου | Χειρόγραφη Βεβαίωση | Mετακινήσεις μαθητών/τριών

– Οδηγίες προς τους πολίτες (PDF)

– Οδηγίες προς τους πολίτες (DOC)

Μετακινήσεις πολιτών για την εξυπηρέτηση αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο επιτρέπονται μόνο για τους ακόλουθους λόγους:

Μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες.

Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.

Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ), όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.

Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη ή συνοδεία ανηλίκων μαθητών από/προς το σχολείο.

Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη ή συνοδεία ανηλίκων μαθητών από/προς το σχολείο. Μετάβαση σε τελετή κηδείας υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.

Για μετάβαση προς και από την εργασία κατά τις εργάσιμες ώρες, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια (τύπου A) και παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου, από τον ίδιο.

Για όλες τις άλλες μετακινήσεις, η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή (τύπου Β), υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με προσωπική του ευθύνη και περιέχει το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την διεύθυνση κατοικίας και την ώρα μετακίνησης του πολίτη, καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης

Σε κάθε μετακίνηση πρέπει οι πολίτες να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωσης κίνησης (εκτυπωμένο ή χειρόγραφο) ή το SMS επιβεβαίωσης, για να το επιδείξουν σε περίπτωση ελέγχου.

Πώς εκδίδεται το έντυπο βεβαίωσης κίνησης;

Πάγια βεβαίωση κίνησης (Τύπου Α)

Για πάγια βεβαίωση κίνησης (Τύπου Α) προς και από την εργασία απαιτείται συμπληρωμένο το κάτωθι έντυπο:

Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου (PDF)

Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου (DOCX)

Για μεμονωμένες μετακινήσεις μαθητών/τριών απαιτείται συμπληρωμένο το κάτωθι έντυπο:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ/ΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ (PDF)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ/ΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ (DOCX)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥ/ΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ (PDF)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥ/ΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ (DOCX)

Μεμονωμένες μετακινήσεις (Τύπου Β)

Για μεμονωμένες μετακινήσεις (τύπου Β), έχετε 3 επιλογές: SMS, εκτυπωμένο και συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωσης κίνησης, ή και χειρόγραφη βεβαίωση κίνησης.

1. Αποστολή SMS

Μπορείτε να στείλετε από το κινητό σας μήνυμα SMS στον αριθμό 13033 χωρίς χρέωση.

Το SMS πρέπει να είναι της μορφής:

X [κενό] ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας

όπου Χ ο λόγος εξόδου με τον αριθμό 1, 2, 3, 4, 5, 6 που αντιστοιχεί στις παρακάτω αιτιολογίες:

Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.

Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ), όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.

Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη ή συνοδεία ανηλίκων μαθητών από/προς το σχολείο.

Μετάβαση σε τελετή κηδείας υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.

Θα λαμβάνετε ως απάντηση:

Μετακίνηση [κενό] X [κενό] ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη από κινητά τηλέφωνα με κάρτα SIM των παρόχων κινητής τηλεφωνίας που λειτουργούν στην Ελλάδα (Cosmote, Vodafone GR, Wind). Προκειμένου να κάνουν χρήση της υπηρεσίας 13033 οι πολίτες με συσκευή που έχει κάρτα SIM δικτύου του εξωτερικού, μπορούν να προμηθευτούν μια σύνδεση καρτοκινητού από τα σημεία πώλησης των παρόχων. Υπενθυμίζεται ότι η χρήση της υπηρεσίας 13033 είναι δωρεάν.

Τα μηνύματα του 13033 αφορούν αποκλειστικά σε επιβεβαίωση κατ’εξαιρεση μετακίνησης. Το 13033 δεν στέλνει μηνύματα που παραπέμπουν σε εγκατάσταση λογισμικού ή σε ιστοσελίδα άλλη από το forma.gov.gr

2. Συμπλήρωση Εντύπου

Εναλλακτικά, μπορείτε να κατεβάσετε, να συμπληρώσετε, και να φέρετε μαζί σας ένα από τα ακόλουθα έντυπα, κατά περίπτωση.

Βεβαίωση Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών (PDF)

Βεβαίωση Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών (DOCX)

3. Χειρόγραφη Βεβαίωση

Η χειρόγραφη βεβαίωση πρέπει να έχει τις εξής πληροφορίες: