Γρηγόρης

ΕΛΛΑΔΑ

Ο Γιάννης Πλακιωτάκης στον εορτασμό της 76ης επετείου της Εθνικής Ημέρας της Κίνας

25/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λασιθίου, κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, παρευρέθηκε στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, με αφορμή τον εορτασμό της 76ης επετείου της Εθνικής Ημέρας της χώρας.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Πλακιωτάκης ευχαρίστησε τον Πρέσβη της Λ.Δ. Κίνας για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση και αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς φιλίας που συνδέουν την Ελλάδα με την Κίνα, δύο χώρες που, παρά τη γεωγραφική τους απόσταση, ενώνονται διαχρονικά από τις σπουδαίες πολιτιστικές τους παρακαταθήκες.

Ο κ. Πλακιωτάκης υπογράμμισε ότι σε μια περίοδο σύνθετων διεθνών προκλήσεων, οι σχέσεις Ελλάδας και Κίνας στηρίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό προς τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου. Τόνισε, επίσης, πως η Ελλάδα, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2025-2026, προσβλέπει σε στενή συνεργασία με την Κίνα για την ειρηνική επίλυση διεθνών κρίσεων, δίνοντας έμφαση στο Κυπριακό, όπου η Κίνα στηρίζει τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί σε όλους τους τομείς συνεργασίας – πολιτικό, οικονομικό, εμπορικό, πολιτιστικό – αλλά και στη ναυτιλία, με τις ισχυρές σχέσεις Ελλήνων εφοπλιστών με την κινεζική ναυπηγική βιομηχανία και με την εμβληματική επένδυση της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά.

Τέλος, σημείωσε ότι και στο κοινοβουλευτικό επίπεδο η συνεργασία Ελλάδας και Κίνας βρίσκεται σε εξαιρετικό επίπεδο, με προοπτική περαιτέρω ενίσχυσης.

