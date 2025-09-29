CAFE MELI
Ο Γ. Πλακιωτάκης στην Κρητική Εστία, τιμώντας τον Κρητικό Πολιτισμό

Photo of Newsroom Newsroom 29/09/2025
Η Κρητική Εστία υποδέχθηκε τον Γιάννη Πλακιωτάκη, Α’ Αντιπρόεδρο της Βουλής, ο οποίος συμμετείχε σε εκδήλωση τιμής και αναγνώρισης του σημαντικού έργου του ιστορικού πολιτιστικού και φιλανθρωπικού φορέα.

Στην ομιλία του, ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε τη σημασία της Κρητικής Εστίας για τη διατήρηση των αξιών, των ηθών και των παραδόσεων της Κρήτης, σημειώνοντας ότι 62 χρόνια μετά την ίδρυσή της, παραμένει φωτεινό παράδειγμα κοινωνικής προσφοράς και πολιτιστικής ανάδειξης.

Η Εστία δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή στέγης σε νέους Κρητικούς, αλλά λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην πλούσια παράδοση της Κρήτης και τη σύγχρονη κοινωνία, μέσα από εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες που προβάλλουν τον πολιτισμό και την ταυτότητα της Μεγαλονήσου.

Ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στην υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων, η οποία το 2024 παραχώρησε 30.000 ευρώ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, εξασφαλίζοντας οικονομικότερη και φιλικότερη προς το περιβάλλον λειτουργία της Εστίας.

Τέλος, συνεχάρη το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη για την αφοσίωση και το έργο τους, ευχόμενος η Κρητική Εστία να συνεχίσει να προβάλλει τον πολιτισμό, το ήθος και τις αξίες της λεβεντογέννας Κρήτης.

