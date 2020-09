Ο Ερντογάν έκανε μήνυση σε ελληνική εφημερίδα

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατέθεσε δια μέσου των δικηγόρων του μήνυση εναντίον των υπευθύνων ελληνικής εφημερίδας για το υβριστικό πρωτοσέλιδο εναντίον του, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

Ο επίμαχος τίτλος του πρωτοσέλιδου της εφημερίδας «Δημοκρατία» αναφέρει χαρακτηριστικά: «Άντε γ…, κύριε Ερντογάν», ενώ την Παρασκευή, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Έλληνα πρέσβη στην Άγκυρα σχετικά με το ζήτημα, δεδομένου ότι το δημοσίευμα θεωρήθηκε προσβλητικό προς το πρόσωπο του Τούρκου Προέδρου.

#BREAKING Turkish president’s lawyers file criminal complaint against those in charge of Greek newspaper which run despicable headline about Erdogan

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) September 21, 2020