CAFE MELI
Europlan
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ ο Γιάννης Βαρδακαστάνης με 279 ψήφους

27 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 27/04/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
NOVA
Palermo TECH HUB
Cosmos

Τα επίσημα αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των νέων οργάνων του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε η εφορευτική επιτροπή του κόμματος.

ΧΡΥΣΟΣ

Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης ο οποίος προτάθηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη, εξελέγη γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής  συγκεντρώνοντας 279 ψήφους. Βρέθηκαν επίσης, 30 λευκά και 8 άκυρα. Στο Πολιτικό Συμβούλιο πρώτος εξελέγη ο Κώστας Τσουκαλάς με 261 ψήφους και ακολούθησε η Μιλένα Αποστολάκη με 251.

 Αναλυτικά η ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής

SUNSTOP

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έχουν ως εξής:

Α. Εκλογή Γραμματέα Κ.Π.Ε.

Ψήφισαν: 317

Γιάννης Βαρδακαστάνης: 279
Λευκά: 30
Άκυρα: 8

Β. Σταυροδοσία Πολιτικού Συμβουλίου – Εκλέγονται:

(Ψήφισαν: 317 / Λευκά: 1)

1. Κώστας Τσουκαλάς 261
2. Μιλένα Αποστολάκη 251
3. Μανώλης Χριστοδουλάκης 230
4. Παύλος Γερουλάνος 228
5. Ανδρέας Σπυρόπουλος 226
6. Μιχάλης Κατρίνης 226
7. Άννα Διαμαντοπούλου 224
8. Όλγα Μαρκογιαννάκη 220
9. Παύλος Χρηστίδης 211
10. Θανάσης Γλαβίνας 201
11. Χάρης Δούκας 192
12. Κώστας Σκανδαλίδης 184
13. Νίκος Μήλης 181
14. Λευτέρης Καρχιμάκης 176
15. Κώστας Παπαδημητρίου 174
16. Μιχάλης Αεράκης 174
17. Μαρία Δαφέρμου 170
18. Μάρα Κουκουδάκη 159
19. Κατερίνα Σολωμού 144
20. Έφη Χαλάτση 131
21. Φίλιππος Σαχινίδης 129
22. Τόνια Αντωνίου 124
23. Μιχάλης Τζελέπης 121

Γ. Σταυροδοσία ΕΔΕΚΑΠ – Εκλέγονται:
(Ψήφισαν: 317, Άκυρα: 1, Λευκά:2)

1. Κόκκιας Σάκης 190
2. Καπώνης Δημοσθένης 184
3. Ζούπη Εύα 159
4. Παπαγιανάκης Κώστας 159
5. Τσούνης Χρήστος 159
6. Μηνοβγιούδης Στέλιος 156
7. Μπίνα Στέλλα 156
8. Πολίτης Θωμάς 150
9. Τσακάλου Δανάη 150
10. Αυξεντίου Κατερίνα 140
11. Τσαρος Περικλής 137
12. Νούσιος Βασίλης 124
13. Κατσίλας Γρηγόρης 123
14. Σιώζου Σεβαστή 120
15. Κονδύλης Χάρης 118

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom

Newsroom

odigos car driver

Back to top button