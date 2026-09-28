Νέος φωτισμός σε 31.938 επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου της χώρας

Σε περισσότερα από 8.600 επικίνδυνα σημεία του περιφερειακού οδικού δικτύου έχουν ήδη τοποθετηθεί νέες υποδομές φωτισμού, στο πλαίσιο ενός μεγάλου έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα. Ο σχεδιασμός προβλέπει συνολικά 31.938 αυτόνομους και τηλεδιαχειριζόμενους ιστούς, καλύπτοντας περίπου 958 χιλιόμετρα δρόμων στις 13 Περιφέρειες, ανάμεσα τους και η Κρήτη.

Το έργο υλοποιείται από τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και επικεντρώνεται κυρίως σε τμήματα του οδικού δικτύου όπου μέχρι σήμερα δεν υπήρχε επαρκής φωτισμός.

Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί εγκαταστάσεις σε 8.693 σημεία, ενώ η ανάπτυξη των νέων υποδομών συνεχίζεται σταδιακά σε όλες τις Περιφέρειες.

«Φωτίζουμε επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου και κάνουμε τις μετακινήσεις ασφαλέστερες», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Όπως επισήμανε, στόχος είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου δεν υπάρχει διαθέσιμο ηλεκτρικό δίκτυο.

«Με σύγχρονες, αυτόνομες υποδομές φωτισμού, που λειτουργούν ακόμη και εκεί όπου δεν υπάρχει ηλεκτρικό δίκτυο, βελτιώνουμε την ορατότητα, ενισχύουμε την οδική ασφάλεια και ταυτόχρονα μειώνουμε την κατανάλωση ενέργειας και το κόστος λειτουργίας», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Πώς λειτουργούν οι «έξυπνοι» ιστοί

Βασικό χαρακτηριστικό του νέου συστήματος είναι ότι οι ιστοί δεν χρειάζεται να συνδεθούν με το συμβατικό δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Κάθε εγκατάσταση διαθέτει φωτιστικό LED υψηλής ενεργειακής απόδοσης, φωτοβολταϊκό πάνελ, συσσωρευτή λιθίου στον οποίο αποθηκεύεται η παραγόμενη ενέργεια και έξυπνο ελεγκτή που ρυθμίζει τη λειτουργία του φωτισμού.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εγκατασταθούν φωτιστικά ακόμη και σε απομακρυσμένα ή δυσπρόσιτα σημεία, όπου η κατασκευή και επέκταση ενός συμβατικού δικτύου ηλεκτροδότησης θα απαιτούσε μεγαλύτερο κόστος και πιο σύνθετες παρεμβάσεις.

Παράλληλα, οι ιστοί συνδέονται με κεντρικό σύστημα τηλεδιαχείρισης, δίνοντας τη δυνατότητα στις υπηρεσίες των Περιφερειών να ελέγχουν εξ αποστάσεως τη λειτουργία τους.

Μέσω του συστήματος μπορούν να εντοπίζονται προβλήματα και βλάβες, αλλά και να προσαρμόζεται η λειτουργία των φωτιστικών ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής.

Στόχος η ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους

Προτεραιότητα δίνεται σε σημεία όπου η περιορισμένη ορατότητα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχήματος, όπως στροφές και άλλα τμήματα του περιφερειακού οδικού δικτύου που μέχρι σήμερα παρέμεναν σκοτεινά.

Η ενίσχυση του φωτισμού εκτιμάται ότι θα βοηθήσει τους οδηγούς να αντιλαμβάνονται νωρίτερα πιθανά εμπόδια, πεζούς, άλλα οχήματα ή αλλαγές στη χάραξη του δρόμου.

Παρεμβάσεις έχουν ήδη γίνει, μεταξύ άλλων, σε Κέρκυρα, Ήπειρο, Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία, ενώ το πρόγραμμα επεκτείνεται στις συνολικά 13 Περιφέρειες της χώρας.

Πέρα από την οδική ασφάλεια, το έργο στοχεύει και στη μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους. Η χρήση φωτοβολταϊκών και LED περιορίζει την ανάγκη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο, ενώ η τηλεδιαχείριση μειώνει την ανάγκη συνεχών επιτόπιων ελέγχων.

Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των 31.938 αυτόνομων ιστών, το νέο δίκτυο φωτισμού θα εκτείνεται σε περίπου 958 χιλιόμετρα περιφερειακών δρόμων, με στόχο τη βελτίωση της ορατότητας και των συνθηκών κυκλοφορίας σε σημεία που μέχρι σήμερα δεν διέθεταν αντίστοιχες υποδομές.