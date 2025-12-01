CAFE MELI
Γρηγόρης

ΕΛΛΑΔΑ

Νέο κύμα της κακοκαιρίας «Adel» – Στο επίκεντρο και η Κρήτη

01/12/2025
κακοκαιρία - καιρός
Μετά την κακοκαιρία Adel, νέα ισχυρά φαινόμενα θα σαρώσουν ολόκληρη τη χώρα. Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτηση που έκανε στα social media προειδοποιεί πως την Τετάρτη (03.12.2025) «αφρικανική καταιγίδα» θα χτυπήσει με ισχυρές βροχές και νοτιάδες συνολικά 12 περιοχές.

Δυτική Ελλάδα, νότια Πελοπόννησος, Θεσσαλία, Εύβοια, ανατολική Στερεά, Αττική, Σποράδες, κεντρική Μακεδονία, ανατολικό Αιγαίο, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη θα βρεθούν στο επίκεντρο της νέας κακοκαιρίας που θα χτυπήσει με βροχές, καταιγίδες και χιόνια κυρίως στα ορεινά και σε κάποια χιονοδρομικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Σάββατο οι νοτιάδες θα μετατραπούν σε βοριάδες.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Έρχεται αφρικανική καταιγίδα. Καλημέρα καλή εβδομάδα και καλό μήνα! Ο τίτλος της σημερινής ανάρτησης δεν είναι τυχαίος. Την Τετάρτη ένα βαρομετρικό χαμηλό θα γεννηθεί στη βόρεια ακτή της Αφρικής και συγκεκριμένα της Λιβύης: στον κόλπο της Σύρτης. Θα μας επηρεάσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και ισχυρούς νοτιάδες. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι:

Η δυτική Ελλάδα (κυρίως περιοχές πιο κοντά στο Ιόνιο), η νότια Πελοπόννησος, η Θεσσαλία, η Εύβοια, η ανατολική Στερεά, η Αττική, οι Σποράδες, η κεντρική Μακεδονία, το ανατολικό Αιγαίο, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν την Τετάρτη από τα δυτικά και σταδιακά θα σαρώσουν τις περισσότερες περιοχές.

Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες οι οποίοι από το Σάββατο θα στραφούν σε βοριάδες. Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά. Χιόνια θα πέσουν στα πολύ ορεινά και σε κάποια χιονοδρομικά. Μέρα με τη μέρα θα μπορέσω να γίνω ακόμα πιο συγκεκριμένος για την ένταση και τις περιοχές».

