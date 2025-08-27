Νέες ταυτότητες: Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους – Πότε λήγει η προθεσμία

Μια νέα υποχρεωτική διαδικασία τίθεται σε εφαρμογή για όλους τους πολίτες, καθώς έχει ξεκινήσει η αντικατάσταση των παλιών δελτίων ταυτότητας με νέες, ψηφιακά αναβαθμισμένες εκδόσεις.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, όλες οι ταυτότητες κρατών-μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) θα πάψουν να ισχύουν από τις 3 Αυγούστου 2026. Η ανανέωση είναι υποχρεωτική και συνοδεύεται από οικονομικό κόστος για τον πολίτη.

Πόσο κοστίζει η έκδοση

Για την έκδοση νέας ταυτότητας απαιτείται:

Ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ (Τύπος Παραβόλου [4485]) για το σώμα του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης και προσωποποίησης, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς.

(Τύπος Παραβόλου [4485]) για το σώμα του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης και προσωποποίησης, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς. Για πολύτεκνους (με αποδεικτικό, π.χ. βιβλιάριο πολυτέκνων), το παράβολο μειώνεται στα 5 ευρώ (Τύπος Παραβόλου [4486]).

(Τύπος Παραβόλου [4486]). Ένσημο ΕΛ.ΑΣ. 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου [2043]) που επικολλάται στην αίτηση.

Τα e-παράβολα πρέπει να έχουν πληρωθεί πριν την προσέλευση στο αρμόδιο τμήμα, καθώς η κατάθεση είναι δυνατή μόνο μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής.

Νέο σύστημα ραντεβού

Με την εισαγωγή του Προσωπικού Αριθμού, αναμένεται αυξημένη ζήτηση για την έκδοση ταυτοτήτων. Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θέτει σε λειτουργία νέο σύστημα ραντεβού, το οποίο, σύμφωνα με τον υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου, θα διευκολύνει τους πολίτες και θα αποσυμφορήσει τα αστυνομικά τμήματα.