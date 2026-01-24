Νέες ταυτότητες: Απαραίτητες από τον Αύγουστο του 2026 για ταξίδια στο εξωτερικό

Έντονη επιβάρυνση αντιμετωπίζουν τα αστυνομικά τμήματα, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα στην Αττική, εξαιτίας της αυξημένης προσέλευσης πολιτών για την έκδοση των νέων αστυνομικών ταυτοτήτων.

Παρά την αυξημένη ζήτηση, διευκρινίζεται ότι οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν και δεν καταργούνται άμεσα.

Ωστόσο, από τον Αύγουστο του 2026 και έπειτα, η κατοχή της νέας ταυτότητας θα είναι υποχρεωτική για λόγους ασφάλειας, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να ταξιδεύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, ταυτότητες κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ), παύουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου 2026.

Πόσο θα πληρώσει ο κάθε πολίτης

Για την έκδοση νέας ταυτότητας απαιτείται:

-Ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ (Τύπος Παραβόλου (4485) για το σώμα του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης και προσωποποίησης, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς.

-Για πολύτεκνους (με αποδεικτικό, π.χ. βιβλιάριο πολυτέκνων), το παράβολο μειώνεται στα 5 ευρώ (Τύπος Παραβόλου (4486).

Ένσημο ΕΛΑΣ 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 2043) που επικολλάται στην αίτηση.

-Τα e-παράβολα πρέπει να έχουν πληρωθεί πριν ο πολίτης επισκεφθεί το αστυνομικό τμήμα.

Πώς μπορείτε να κλείσετε ραντεβού

Αναλυτικά η διαδικασία για τον προγραμματισμό του ραντεβού για τις νέες ταυτότητες:

-Ο πολίτης επιλέγει στην αίτησή του, Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής του διαμονής στην Ελλάδα, συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, ώστε να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία. Τα στοιχεία του αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας(ΕΜΕπ).

-Σε περίπτωση που δεν έχει επικαιροποιημένα τα στοιχεία του στο ΕΜΕπ, θα πρέπει είτε να τα ενημερώσει επιτόπου ή να τα συμπληρώσει κατά δήλωση.

-Με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(email) με τις βασικές πληροφορίες για τη διεκπεραίωση του ραντεβού, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής Έκδοσης που έχει επιλέξει.

-Το αίτημα προγραμματισμού του ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου, το αργότερο μία (1) ώρα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού.

-Σε διάφορα διαστήματα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει από την πλατφόρμα μήνυμα υπενθύμισης στο email που έχει δηλώσει.

-Για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ο πολίτης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης, βάσει της διεύθυνσης μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του στην Ελλάδα και να ζητήσει τηλεφωνικώς τον προγραμματισμό ραντεβού για την έκδοση νέου Δελτίου Ταυτότητας.

Δικαιολογητικά για την έκδοση νέας ταυτότητας (ID1)

Οι πολίτες πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως στην αρμόδια Αρχή του τόπου κατοικίας τους, έχοντας μαζί τους τα εξής:

α) Ψηφιακή φωτογραφία

Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί επί τόπου ή από πιστοποιημένο φωτογράφο, ο οποίος την ανεβάζει στην εφαρμογή myPhoto του gov.gr. Ο φωτογράφος δίνει έναν κωδικό, τον οποίο ο πολίτης συνδέει με το ΑΦΜ του για να αναζητηθεί η φωτογραφία από την Αρχή.

β) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση

Συμπληρώνεται στην Αρχή και βασίζεται στα στοιχεία του πολίτη που αντλούνται αυτεπάγγελτα από το «Μητρώο Πολιτών». Ο αιτών υπογράφει την εκτυπωμένη αίτηση.

γ) Αίτηση έκδοσης δελτίου ταυτότητας

Συμπληρώνεται από τον υπάλληλο της Αρχής, βάσει των στοιχείων του πολίτη. Υπογράφεται ηλεκτρονικά και χειρόγραφα μετά από επιβεβαίωση.

δ) Ηλεκτρονικό παράβολο

Το παράβολο είναι ύψους 10 ευρώ (Τύπος [1894]). Για πολύτεκνους, το ποσό μειώνεται στα 5 ευρώ (Τύπος [1895]), με την προσκόμιση σχετικού αποδεικτικού.

Επιπλέον, απαιτείται ένσημο ΕΛ.ΑΣ. 0,50 ευρώ (Τύπος [2043]). Όλα εκδίδονται μέσω e-Παράβολο και σε περίπτωση λάθους υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων.

ε) Παλιό δελτίο ταυτότητας

Απαραίτητη η παράδοση της παλιάς (μπλε) ταυτότητας κατά την έκδοση της νέας.