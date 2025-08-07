Νέα όργανα και εξοπλισμός για τα μουσικά σχολεία της χώρας

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προχωρά για πρώτη φορά από το 2008 στην αντικατάσταση, αναβάθμιση και εμπλουτισμό των μουσικών οργάνων και του σχετικού εξοπλισμού σε όλα τα Μουσικά Σχολεία της χώρας.

Μέσω διεθνούς διαγωνισμού, προϋπολογισμού 10 εκ. ευρώ, θα αγοραστούν όλων των ειδών τα μουσικά όργανα, παραδοσιακά και μη: Ταμπουρά, λύρα, ούτι, λαούτο, κ.ά., βιολιά, τσέλο, κλασσικές και ηλεκτρικές κιθάρες, ηλεκτρικά πιάνα, φλάουτα, σαξόφωνα, τρομπέτες, βιμπράφωνο. Επιπλέον θα αγοραστεί και ο αναγκαίος εξοπλισμός όπως υποπόδια, επιτοίχιες και επιδαπέδιες βάσεις, αναλόγια ορχήστρας – οργάνων, κουρδιστήρια και μετρονόμους.

Στα 52 Μουσικά Σχολεία σε όλη τη χώρα, την προηγούμενη χρονιά φοιτούσαν συνολικά 9.932 μαθητές.

Η υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Η συντεταγμένη αναβάθμιση και εμπλουτισμός του εξοπλισμού, με την προμήθεια νέων μουσικών οργάνων – για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια – στα 52 μουσικά σχολεία της χώρας, είναι παρέμβαση ουσίας. Τα μουσικά μας σχολεία, αποτελούν έναν θεσμό με πολύτιμη αποστολή στη δημόσια εκπαίδευση. Είναι σχολεία «ζωντανά» που καλλιεργούν ψυχές και νου, ενισχύουν την έκφραση. Παράλληλα όμως μεταλαμπαδεύουν και την παραδοσιακή μας μουσική στις νέες γενιές. Καθημερινά δίνουμε και κερδίζουμε μικρές και μεγάλες «μάχες», με στόχο η ποιοτική την εκπαίδευση σε κάθε βαθμίδα, για κάθε παιδί, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας».

Το 2021 -2022 και 2022- 2023 είχε γίνει αντίστοιχα η ενίσχυση των Μουσικών Σχολείων με εξοπλισμό μουσικής τεχνολογίας και ηχοληψίας.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος για την προμήθεια των νέων μουσικών οργάνων ύψους 10.000.000 ευρώ, εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας: «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (μετάβαση σε αποκεντρωμένο σύστημα μεγαλύτερων και λιγότερων μονάδων, ενίσχυση ψηφιακών και λοιπών υποδομών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών κλπ)», του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025.

Περαιτέρω πληροφορίες για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΠΑ, καθώς και για την υποβολή προτάσεων, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.epa.gov.gr. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΠΑ αποτελεί το βασικό εργαλείο επικοινωνίας και ενημέρωσης για όλες τις σχετικές δράσεις.