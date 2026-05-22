Επιπλέον άδειες σε εργαζόμενους της Καθαριότητας, της Ανακύκλωσης, των τεχνικών υπηρεσιών αλλά και των παιδικών σταθμών. Μείωση ωραρίου χωρίς φυσικά μείωση αποδοχών για εργαζομένους σε υπηρεσίες με υψηλή επιβάρυνση. Ενισχυμένες γονικές και κοινωνικές παροχές.

Αυτές είναι, μεταξύ άλλων, οι νέες παροχές και κατακτήσεις για τους εργαζομένους στους δήμους όπως προβλέπονται στη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που συμφωνήθηκε και υπογράφτηκε ανάμεσα στην Πανελλήνια Ομοσπονδία, την ΠΟΠ-ΟΤΑ, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών.

Η νέα 3ετής συλλογική σύμβαση διατηρεί στο ακέραιο τις προβλέψεις της προηγούμενης και ενσωματώνει σημαντικές προσθήκες σε επίπεδο παροχών για τους δημοτικούς υπαλλήλους με άξονα τα ωράρια, τις άδειες και τις κοινωνικές παροχές. Οι ευνοϊκές αλλαγές δεν σταματούν μάλιστα εκεί καθώς η νέα ΣΣΕ φέρνει νέες δυνατότητες σε σχέση με την αναγνώριση προϋπηρεσίας και τις μετατάξεις των υπαλλήλων των δήμων.

Η νέα 3ετής Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους εργαζομένους στους δήμους

Τη νέα τριετή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) για τους εργαζομένους στους δήμους υπέγραψε η ΠΟΠ-ΟΤΑ με την υφυπουργό Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, και τον υφυπουργό Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά. Η νέα σύμβαση διατηρεί σε ισχύ το σύνολο των όρων της προηγούμενης ΣΣΕ του 2022, ενώ παράλληλα εισάγει νέες ρυθμίσεις και παροχές για τους δημοτικούς υπαλλήλους, με έμφαση στις άδειες, τα ωράρια εργασίας, τα Μέσα Ατομικής Προστασίας και τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.

Οι νέες προσθήκες έχουν στόχο–όπως επισημαίνεται– τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την ενίσχυση εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Επιπλέον άδειες σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε βαριές εργασίες

Μεταξύ των σημαντικότερων προβλέψεων της νέας σύμβασης περιλαμβάνεται η χορήγηση επιπλέον κανονικών αδειών σε εργαζομένους που απασχολούνται σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στα άρθρα της ΣΣΕ:

Χορηγούνται πέντε επιπλέον ημέρες άδειας ετησίως σε εργαζόμενους στη διαχείριση αποβλήτων, ανακύκλωση, ΧΥΤΑ, σταθμούς μεταφόρτωσης και μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων μετά τη συμπλήρωση ενός έτους εργασίας.

Προβλέπονται ακόμη τρεις επιπλέον ημέρες άδειας για εργαζόμενους στην καθαριότητα, αποχέτευση, ύδρευση, ασφαλτοστρώσεις, πράσινο, κοιμητήρια, τεχνικά συνεργεία, ηλεκτροφωτισμό, σφαγεία, περισυλλογή αδέσποτων ζώων και παιδικούς σταθμούς.

Μειώνεται το ωράριο-διατηρούνται οι αποδοχές

Μια σημαντική νέα προσθήκη και κατάκτηση μέσα στη νέα 3ετή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας είναι η πρόβλεψη για μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας στις 32 ώρες, χωρίς καμία μεταβολή στις αποδοχές, για εργαζόμενους σε υπηρεσίες υψηλής επιβάρυνσης.

Η αλλαγή αφορά μεταξύ άλλων προσωπικό:

καθαριότητας,

απορριμματοφόρων,

αποχέτευσης,

ύδρευσης,

πρασίνου,

ηλεκτροφωτισμού,

κοιμητηρίων,

τεχνικών συνεργείων,

υδρομετρητών.

Παράλληλα, για μηχανικούς ΠΕ και ΤΕ που ασκούν επίβλεψη έργων στους δήμους προβλέπεται εβδομαδιαία εργασία 35 ωρών και επιπλέον δύο ημέρες κανονικής άδειας ετησίως.

Ενισχύονται γονικές και κοινωνικές παροχές

Με τη νέα συλλογική σύμβαση οι εργαζόμενοι στους δήμους αποκτούν ενισχυμένα γονικά δικαιώματα.Στην κατεύθυνση αυτή, ειδικότερα:

καθιερώνεται υποχρεωτική άδεια πατρότητας 14 εργάσιμων ημερών με αποδοχές,

προβλέπεται προστασία εγκύων εργαζομένων από νυχτερινές βάρδιες,

δίνεται δυνατότητα μετακίνησης εγκύων σε θέσεις ημερήσιας εργασίας για λόγους υγείας.

Παράλληλα, προβλέπονται ρυθμίσεις για παιδικές κατασκηνώσεις, με τους δήμους να αναλαμβάνουν μέρος της δαπάνης για τη συμμετοχή παιδιών εργαζομένων ηλικίας 6 έως 14 ετών.

Μετατάξεις και αναγνώριση προϋπηρεσίας

Σημαντικές είναι οι αλλαγές σε επίπεδο μετατάξεων και προσοντολογίου. Η νέα ΣΣΕ προβλέπει:

την ένταξη κλάδων και ειδικοτήτων στο νέο προσοντολόγιο – κλαδολόγιο,

δυνατότητα μετάταξης εργαζομένων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) σε θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), με βάση εμπειρία και επαγγελματικά προσόντα,

αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη εργαζομένων ΙΔΑΧ.

Μέσα Ατομικής Προστασίας

Στη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπογράφτηκε ανάμεσα στην ΠΟΠ-ΟΤΑ και στα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών περιλαμβάνονται ακόμη ειδικές προβλέψεις για τη χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους των δήμων, καθώς και ρυθμίσεις για συνδικαλιστικές άδειες και παρακράτηση συνδικαλιστικών εισφορών.

Επιπλέον, επεκτείνονται δικαιώματα αναρρωτικών αδειών και σε εργαζόμενους Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου.