CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΕΛΛΑΔΑ

Μόνο το 54% των Ελλήνων οδηγών φορούν ζώνη ασφαλείας – Αυξάνεται η χρήση τηλεφώνου κατά την οδήγηση

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 05/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 05/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
cars on road
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Η συνολική χρήση ζώνης ασφαλείας στην Ελλάδα φτάνει μόλις στο 54%, ενώ στα πίσω καθίσματα περιορίζεται στο 21%, ενώ η χρήση κράνους από τους οδηγούς δικύκλων ανέρχεται στο 75%, αλλά μόνο το 46% των συνεπιβατών φοράει κράνος.

Αυτά ήταν μερικά από τα σημαντικά ευρήματα μελέτης που πραγματοποιήθηκε από την Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς στο πλαίσιο του προγράμματος «Driving Change: Towards Safe and Sustainable Mobility».

ΧΡΥΣΟΣ

Συνολικά καταγράφηκαν περισσότερα από 16.000 οχήματα, με στόχο την αποτύπωση των πραγματικών προτύπων συμπεριφοράς οδηγών και επιβατών στους ελληνικούς δρόμους. Εκτός από τα παραπάνω ευρήματα αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση φτάνει το 13% και αυξάνεται, ιδιαίτερα μεταξύ οδηγών που ταξιδεύουν μόνοι.

Όλα αυτά όταν η Ελλάδα εξακολουθεί να κατατάσσεται πρώτη στην Ε.Ε. σε θανάτους οδηγών μοτοσικλετών. Αυτοί οι αριθμοί δεν είναι απλώς στατιστικά στοιχεία, αλλά αντιπροσωπεύουν χαμένες ζωές και οικογένειες που θρηνούν τους δικούς τους ανθρώπους. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τροχαία δυστυχήματα παραμένουν η πρώτη αιτία θανάτου για παιδιά και νέους ηλικίας 5-29 ετών και μία από τις κυριότερες αιτίες πρόωρου θανάτου στη χώρα μας.

NOVA

«Καλούμε όλους τους φορείς, την πολιτεία, τις τοπικές αρχές, την εκπαιδευτική κοινότητα, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών, να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε ένα συνεκτικό εθνικό σχέδιο δράσης, που θα περιλαμβάνει ενισχυμένους ελέγχους και παρακολούθηση με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών. Θα πρέπει να υπάρξει σεβασμός στις τοπικές ιδιαιτερότητες, στοχευμένες συνεργασίες με δήμους, επιχειρήσεις και άλλους φορείς για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρξει συστηματική παρακολούθηση, αξιολόγηση και δημοσίευση δεικτών οδικής ασφάλειας, ώστε να βγαίνουν πολύτιμα συμπεράσματα», ανέφερε μεταξύ άλλων η πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 05/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 05/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Παρουσία και Εκδηλώσεις του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

05/09/2025
ellhnikos erythros stauros

Ενημέρωση από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την δράση του καρκίνου του μαστού

04/09/2025
kafsonas

Έρευνα: Ένας στους δύο Έλληνες νιώθει ότι επηρεάζεται από τους καύσωνες

04/09/2025

Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα εξυπηρέτησης myΔΕΔΔΗΕ services

04/09/2025

Νοθευμένα καύσιμα με διαλύτες από Βουλγαρία και Ρουμανία!

04/09/2025

17ο Greece Race for the Cure® – Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

04/09/2025

Παρέμβαση Σπυριδάκη στη βουλή για τις παραχωρήσεις αιγιαλού και τις περιβαλλοντικές άδειες σε ξενοδοχεία

03/09/2025
school

Financial Times: Η Ελλάδα αναστέλλει το 5% των σχολείων λόγω δημογραφικού!

03/09/2025

Τελετή παραλαβής και ένταξης πέντε νέων ταχύπλοων περιπολικών σκαφών στο Λιμενικό Σώμα

03/09/2025

«Χάθηκαν» 2,3 εκατομμύρια ψηφοφόροι μέσα σε 20 χρόνια!

02/09/2025
Back to top button