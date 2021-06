Μόνο εμβολιασμένοι σε εστιατόρια, μπαρ, συναυλίες, θέατρα, σινεμά και γήπεδα;

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα θεσπιστούν διευκολύνσεις –ο ίδιος είπε ότι προτιμά αυτόν τον όρο- για όσους ολοκληρώσουν τον εμβολιασμό.

Σε παρέμβασή του στις εργασίες του ψηφιακού συνεδρίου «Βeyond the Pandemic: A Radical New Approach to Health Security» αναφέρθηκε σε ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα δίνοντας τον τόνο για τις δραστηριότητες στις οποίες οι εμβολιασμένοι θα αποκτήσουν ελεύθερη πρόσβαση. «Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν πολλά εστιατόρια που θα μας πουν και θα τους δώσουμε το δικαίωμα να το κάνουν, ότι δέχονται μόνο εμβολιασμένους πελάτες. Οι πολίτες πρέπει να καταλάβουν ότι αν δεν είναι εμβολιασμένοι, ειδικά οι νέοι, δεν έχουν τα ίδια επίπεδα ελευθερίας όπως άλλοι εμβολιασμένοι πολίτες της ίδιας ηλικίας». Ο κ. Μητσοτάκης με την αναφορά αυτή θέλησε να δώσει και ένα μήνυμα προς τους νέους να συμμετάσχουν μαζικά στην διαδικασία εμβολιασμού, ειδικά από την στιγμή που θα είναι διαθέσιμα όλα τα εμβόλια.

Πέρα από την πρόσβαση στους εσωτερικούς χώρους εστιατορίων, καφέ και μπαρ οι εμβολιασμένοι θα μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε πολιτιστικά γεγονότα, όπως συναυλίες, θέατρα και σινεμά, καθώς και στα γήπεδα από την νέα αγωνιστική περίοδο.

Η κυβέρνηση αναμένεται να καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση αμέσως μόλις ανοίξει η πλατφόρμα για όλα τα εμβόλια και για τις ηλικίες 18 έως 24, κάτι που αναμένεται να συμβεί μέσα στο μήνα. Οι διευκολύνσεις για τους εμβολιασμένους θα τεθούν σε εφαρμογή από το φθινόπωρο, εποχή κατά την οποία πολλές δραστηριότητες θα αρχίσουν να μεταφέρονται σε εσωτερικούς χώρους. Οδηγός για την κυβερνητική πρόταση και την σχετική συζήτηση θα είναι και η γνωμοδότηση της επιτροπής Βιοηθικής, την οποία έχει ζητήσει ο πρωθυπουργός. Παράλληλα θα θεσπιστεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των υγειονομικών και των εργαζομένων στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, όπως ανακοίνωσε χθες ο κ. Μητσοτάκης και είναι ερωτηματικό αν από την συζήτηση θα προκύψει ανάλογη υποχρέωση και για άλλες κατηγορίες όπως οι εκπαιδευτικοί.