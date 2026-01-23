Metron Analysis: Σαφές προβάδισμα της ΝΔ, υποχωρεί το ΠΑΣΟΚ

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σαφές διψήφιο προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega, με το κυβερνών κόμμα να ενισχύεται περαιτέρω και την αξιωματική αντιπολίτευση να καταγράφει απώλειες.

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ ανεβαίνει στο 28,5%, καταγράφοντας άνοδο 1,5 μονάδας σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, ενώ το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί στο 12,5%, χάνοντας 1,6 μονάδες.

Η μεταξύ τους διαφορά διαμορφώνεται στις 16 μονάδες. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας με 11,7%, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 10,7% και το ΚΚΕ με 8,0%. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετράται στο 3,9%, η Φωνή Λογικής στο 3,3%, το ΜέΡΑ25 στο 2,7%, ενώ Νίκη και Νέα Αριστερά καταγράφουν από 2,5%. Το Κίνημα Δημοκρατίας συγκεντρώνει 1,7%, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1,9% και οι Σπαρτιάτες 0,6%.

Στο ερώτημα για την καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενισχύεται κατά μία μονάδα και φτάνει το 27%, παραμένοντας πρώτος. Ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 8%, ποσοστό που παραμένει αμετάβλητο, ενώ στην ίδια περιοχή κινείται και ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται ξανά στην τέταρτη θέση με 6%.

Η έρευνα κατέγραψε και ελεύθερες απαντήσεις για πιθανά πρόσωπα εκτός της σημερινής κομματικής ηγεσίας. Στις αυθόρμητες αναφορές, ο Αλέξης Τσίπρας συγκέντρωσε 6%, ενώ η Μαρία Καρυστιανού μόλις 2%, παρότι η συνολική της δημοφιλία φτάνει το 50%.

Παράλληλα, αυξημένο εμφανίζεται το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι είναι πολύ πιθανό να ψήφιζαν κόμμα με επικεφαλής τη Μαρία Καρυστιανού, το οποίο ανεβαίνει στο 16% από 14% τον Δεκέμβριο.

Η Metron Analysis εξέτασε και ένα υποθετικό «δίδυμο» Καρυστιανού – Κωνσταντοπούλου. Στους ψηφοφόρους που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντροαριστεροί προηγείται η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ωστόσο στους αριστερούς, στους κεντρώους και στους κεντροδεξιούς η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζεται μπροστά με καθαρή διαφορά.

Στον χώρο της δεξιάς, η απόσταση μεταξύ των δύο περιορίζεται στις τέσσερις μονάδες. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι μέσα σε έναν μήνα υπερδιπλασιάστηκε το ποσοστό όσων δηλώνουν πρόθεση ψήφου σε «λοιπά» κόμματα, από 4,6% στο 9,5%, ένδειξη προσδοκίας για την εμφάνιση νέων πολιτικών σχημάτων.