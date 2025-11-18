Metron Analysis: 7 στους 10 νέους επιστήμονες δεν βλέπουν μέλλον στην Ελλάδα

Τα συγκριτικά, με την Ευρώπη, στοιχεία σε ό,τι αφορά το κομμάτι της εκπαίδευσης, το brain gain επιστημόνων και τους λόγους που καθυστερούν φοιτητές και φοιτήτριες να πάρουν πτυχίο στην Ελλάδα, παρουσίασε η Metron Analysis και ο τηλεοπτικός σταθμός Mega.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας της Metron Analysis, προέκυψε πως 7 στους 10 νέους επιστήμονες «δεν βλέπουν μέλλον στην Ελλάδα», την ώρα που το 60% πιστεύει πως οι αμοιβές είναι αρκετά χαμηλές στο επιστημονικό πεδίο.

Ενδεικτικά, από την έρευνα της Metron Analysis προέκυψαν τα εξής στοιχεία:

70% δεν βλέπει μέλλον στην Ελλάδα

60% θεωρεί πολύ χαμηλές τις αμοιβές

76% δηλώνει ότι τα πράγματα κινούνται προς λάθος κατεύθυνση

7 στους 10 νέους επιστήμονες δεν βλέπουν μέλλον στην

Ελλάδα

Από τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύεται, επίσης, και η ταξική διαφορά ανάμεσα στους μαθητές της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, καθώς αρκετοί, λόγω οικονομικών προβλημάτων, δυσκολεύονται να πάρουν το πτυχίο τους στην «ώρα του».

Συγκεκριμένα, το 7,1% των μαθητών επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις, με το συγκριτικό ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αγγίζει το 16%. Την ίδια ώρα, προέκυψε πως το 30% των μαθητών επαγγελματικής εκπαίδευσης παραμένουν εκτός αγοράς, συγκριτικά με 20% στην Ε.Ε.

Καταληκτικά, μόλις το 9,6% των φοιτητών τελειώνει τις σπουδές στον προβλεπόμενο χρόνο, καθώς οι συνθήκες δεν τους το επιτρέπουν, σημειώνει η έκθεση της εταιρείας που παρουσιάστηκε στο Mega.