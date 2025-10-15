Μεταναστευτικό: 191 εκ. ευρώ σε 26 ΜΚΟ – Αυστηροποιείται το πλαίσιο ελέγχου

Στο φως έρχεται η λίστα των χρηματοδοτήσεων που έχουν λάβει Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) οι οποίες δραστηριοποιούνται στο μεταναστευτικό στη χώρα μας.

Το σχετικό έγγραφο διαβίβασε στη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, σε απάντηση ερώτησης που κατέθεσε ο πρόεδρος του κόμματος «Νίκη», Δημήτρης Νατσιός.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το συνολικό ποσό χρηματοδότησης των ΜΚΟ από τον χρηματοδοτικό μηχανισμό του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) για την περίοδο 2014-2021 ανέρχεται σε 16.670.162,92 ευρώ, ενώ από δωρεές και συνεισφορές του εξωτερικού έχουν εισρεύσει 50.099,82 ευρώ. Το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό σκέλος προέρχεται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕΥ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, με συνολικό ύψος επιχορηγήσεων 175.000.000 ευρώ, που συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημειώνεται ότι όλες οι ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Υπουργείου και υπόκεινται σε διαχειριστικούς και οικονομικούς ελέγχους, με δυνατότητα επιτόπιων επαληθεύσεων, ανακτήσεων ποσών ή ακόμα και ανάκλησης χρηματοδότησης σε περίπτωση παρατυπιών.

Ποιες είναι οι 24 ΜΚΟ που έλαβαν χρηματοδότηση

Η λίστα που κατέθεσε ο υπουργός περιλαμβάνει 24 οργανώσεις, με αναλυτικά ποσά ανά δικαιούχο, όπως προκύπτει από τα αρχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι επιχορηγήσεις αφορούν δράσεις στέγασης, φιλοξενίας, κοινωνικής επανένταξης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, νομικής βοήθειας, εκπαίδευσης και ενσωμάτωσης μεταναστών και προσφύγων. Κάτωθι οι 24 ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται από πόρους των Προγραμμάτων ΤΑΜΕΥ της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση), καθώς και από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 2021-2025.

Δικαιούχος ΜΚΟ — Συνολικό ποσό χρηματοδότησης

– Praksis (Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας) — €7.221.243,00

– Αλληλεγγύη Solidarity Now — €2.092.102,35

– Άρσις Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων — €22.481.663,95

– Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός ΑΜΚΕ — €365.464,00

– Εκποσπο Νόστος (Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης Παλινοστούντων Ομογενών) — €12.945.277,19

– Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ Λέσβου — €18.412.218,14

– Μετάδραση – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη — €20.832.141,54

– Φάρος Ελπίδας — €6.663.873,00

– Σύμπραξη Φορέων Χανίων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση — €139.884,00

– Σύλλογος Μέριμνης Ανηλίκων και Νέων — €2.549.714,40

– Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος — €1.498.188,19

– Catholic Relief Services (U.S. Conference of Catholic Bishops, Υποκατάστημα Ελλάδας) — €31.804.341,70

– Hopeten ΑΜΚΕ — €2.494.876,00

– The Home Project ΑΜΚΕ — €9.874.317,00

– Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κέντρο Νέων Ηπείρου — €4.723.430,12

– Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Αποστολή — €1.614.135,00

– Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD) — €11.547.236,22

– Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός — €7.609.638,00

– Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτική Έκφραση Θεσμοί (ΕΚΠΕΘΕ) — €9.042.449,25

– Ζεύξις ΜΚΟ — €6.354.203,20

– Ιατρική Παρέμβαση — €4.677.440,88

– ΚΕΑΝ (Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων) — €6.631.583,54

– Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας — €18.342.749,63

– Συνύπαρξις – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων — €20.899.959,44

– Το Χαμόγελο του Παιδιού — €381.653,00

– Δύναμη Ζωής ΑΜΚΕ — €460.192,00

Σύνολο χρηματοδοτήσεων:

Από το πρόγραμμα ΤΑΜΕΥ – €175.000.000

Από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ 2014–2021 — €16.670.162,92

Από δωρεές και συνεισφορές εξωτερικού — €50.099,82

Σύνολο: €191.720.262,74

Σημειώνεται ότι στα παραπάνω στοιχεία δεν περιλαμβάνονται δράσεις με δικαιούχους διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι ενίοτε συνεργάζονται με ΜΚΟ κατ’ εφαρμογή των διαδικασιών τους, εφόσον οι σχετικές διαδικασίες έχουν αξιολογηθεί θετικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Θάνος Πλεύρης, στην έγγραφη απάντησή του σημειώνει μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει μηχανισμό διαφάνειας, ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες πώς κατανέμονται τα ευρωπαϊκά κεφάλαια και ποιοι τα διαχειρίζονται. Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες πρόθεση του υπουργού είναι να αλλάξει και το πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο χορηγούνται προγραμματικές συμβάσεις μόνο σε ΜΚΟ έτσι ώστε να μπορούν αν ενταχθούν κι άλλοι φορείς.

Παράλληλα αναμένεται να αλλάξει όλο το πλαίσιο εποπτείας και ελέγχου των ΜΚΟ με τις αλλαγές να είναι προς το αυστηρότερο όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο ένταξής τους στο Μητρώο αλλά και τους διαχειριστικούς ελέγχους οι οποίοι διενεργούνται.

Όσον αφορά στον διαχειριστικό έλεγχο και σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΚΥΑ 19976/2024, Β΄4817), κατά την εξέταση προτάσεων χρηματοδότησης από ΜΚΟ ελέγχεται, μεταξύ άλλων, η εμπειρία του φορέα, η συνάφεια του καταστατικού του, η εγγραφή στα απαιτούμενα Μητρώα, η ποινική κατάσταση του νομίμου εκπροσώπου, η δήλωση πραγματικών δικαιούχων, καθώς και η τήρηση των κανόνων δημοσίων συμβάσεων. Μετά την ένταξη μιας πρότασης, διενεργούνται διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις που καλύπτουν διοικητικές, οικονομικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές της δράσης. Σε περίπτωση παρατυπιών επιβάλλονται συστάσεις, δημοσιονομικές διορθώσεις, ανακτήσεις ποσών ή και ανάκληση της απόφασης ένταξης, ενώ οι σχετικές αποφάσεις δημοσιοποιούνται στο «Διαύγεια». Επιπλέον, η διαδικασία ελέγχου μπορεί να ενεργοποιηθεί και κατόπιν καταγγελίας κάθε ενδιαφερομένου, σύμφωνα με το άρθρο 50 της ανωτέρω απόφασης και το σχετικό Εγχειρίδιο Διαδικασιών.