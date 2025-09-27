Μεταμόρφωση: 4 τραυματίες σε Κρητικό γλέντι

Το περιστατικό προκλήθηκε σε εκδήλωση της Ένωσης Κρητών Μεταμόρφωσης με αρκετά άτομα να έρχονται στα χέρια και 4 εξ αυτών να τραυματίζονται.

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν σε συμπλοκή που έγινε σήμερα τα ξημερώματα, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, σε κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση.

Το περιστατικό προκλήθηκε σε εκδήλωση της Ένωσης Κρητών Μεταμόρφωσης με αρκετά άτομα να έρχονται στα χέρια και 4 εξ αυτών να τραυματίζονται. Οι τρεις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το επεισόδιο δεν σχετίζεται με την εκδήλωση αυτήν καθ’ αυτήν, αλλά φαίνεται να συνδέεται με την οπαδική βία.

Έχουν γίνει αρκετές προσαγωγές από την Αστυνομία.