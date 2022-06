Με 16 χάρτες απαντά η Ελλάδα στις τουρκικές προκλήσεις

Απαντήσεις στην ακραία προκλητικότητα της Τουρκίας δίνει το υπουργείο Εξωτερικών με την παρουσίαση 16 χαρτών που ξεκινούν από το status quo που είχε κατοχυρωθεί με τις Συνθήκες της Λωζάννης (1923) και των Παρισίων (1947).

Με τους χάρτες που δίνει στη δημοσιότητα η Αθήνα εκθέτει ουσιαστικά τους Τούρκους και τις παράνομες διεκδικήσεις τους στο Αιγαίο, κινητοποιώντας τη διεθνή κοινότητα για τα ζητήματα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και το όραμα της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Υπενθυμίζεται ότι χάρτη της «Γαλάζιας Πατρίδας» είχε παρουσιάσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, αλλά και στον Γερμανό καγκελάριο, Όλαφ Σολτς, κατά την πρόσφατη συνάντησή τους στο Νταβός.

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει:

Στην προσπάθεια βαθύτερης κατανόησης από το ευρύτερο κοινό του τουρκικού αναθεωρητισμού, οι συνημμένοι χάρτες απεικονίζουν, με παραστατικό και αδιάψευστο τρόπο, τις τουρκικές παράνομες, μονομερείς ενέργειες και αιτιάσεις.

Οι χάρτες ξεκινούν από το status quo που είχε κατοχυρωθεί με τις Συνθήκες της Λωζάννης (1923) και των Παρισίων (1947).

Στη συνέχεια προβάλλονται οι τουρκικές αξιώσεις, όπως αυτές ξεκίνησαν με τις παράνομες αδειοδοτήσεις της κρατικής τουρκικής εταιρίας πετρελαίου (ΤΡΑΟ) για εξερεύνηση κοιτασμάτων πετρελαίου σε περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας στο Βόρειο Αιγαίο το 1973, συμπεριλαμβάνουν την προσπάθεια υφαρπαγής από την Ελλάδα της ευθύνης για έρευνα και διάσωση στο μισό Αιγαίο τη δεκαετία του ‘80, τη θεωρία των «γκρίζων ζωνών» τη δεκαετία του ‘90, την κλιμάκωση με νέες άδειες στην Ανατολική Μεσόγειο, την αποδοχή ως επισήμου δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», το «τουρκο-λιβυκό μνημόνιο» και φθάνουν μέχρι την τουρκική θεωρία περί του καθεστώτος αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου.

Οι ανωτέρω χάρτες τεκμηριώνουν την έκταση του τουρκικού αναθεωρητισμού με σκοπό την ανατροπή του status quo, παραβιάζοντας το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, απειλώντας την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή μας.

ΧΑΡΤΗΣ 9 – 2019: Ανακοίνωση στον ΟΗΕ της διεκδικούμενης τουρκικής υφαλοκρηπίδας ως τον 28ο μεσημβρινό – Υπογραφή τουρκολιβυκού Μνημονίου

Έναν χρόνο αργότερα, το Νοέμβριο του 2019, η Τουρκία καταθέτει επιστολή στα ΗΕ (Α/74/550/15.11.2019), με την οποία δηλώνει τα όρια της διεκδικούμενης τουρκικής υφαλοκρηπίδας μέχρι τον 28ο Μεσημβρινό (τέμνει τη Ρόδο στη μέση), σημειώνοντας ότι τα όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας δυτικότερα από τον μεσημβρινό αυτό θα καθοριστούν με βάση μελλοντικές συμφωνίες που θα αφορούν το Αιγαίο καθώς και τη Μεσόγειο μεταξύ όλων των σχετιζόμενων κρατών (in accordance with the outcome of future delimitation agreements in the Aegean, as well as in the Mediterranean among all relevant States).

ΧΑΡΤΗΣ 12 – 2020: Επέκταση της διεκδικούμενης τουρκικής περιοχής ευθύνης για Έρευνα & Διάσωση

Τον Οκτώβριο του 2020, η Τουρκία εκδίδει νέο Κανονισμό για ζητήματα έρευνας και διάσωσης, με τον οποίο επεκτείνει, κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο, τη διεκδικούμενη περιοχή αρμοδιότητάς της, ώστε αυτή να ταυτίζεται με τα όρια της «Γαλάζιας Πατρίδας».