CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΕΛΛΑΔΑ

Marc: Στις 16,5 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ – 13 μονάδες μπροστά ο Τσίπρας από τον Ανδρουλάκη

Ο πρώην πρωθυπουργός προηγείται με 24% και στο ερώτημα ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα την Κεντροαριστερά, ενώ η Κωνσταντοπούλου είναι στο 12,8% και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο 12,6% - Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μακράν πρώτος στο 33,9% στις προτιμήσεις για πρωθυπουργός - Οκτακομματική Βουλή

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 21/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 21/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Στο 30,5% κατέγραψε η Marc την εκτίμηση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία, στο γκάλοπ που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1, με το ΠΑΣΟΚ, παρά την μικρή άνοδο που κατέγραψε, να μετριέται στο 14%. Οι διαφορές είναι οριακές σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρείας, που είχε γίνει για το Πρώτο Θέμα: Η ΝΔ χάνει μισή μονάδα, ενώ το ΠΑΣΟΚ κερδίζει μισή μονάδα.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Έχει ενδιαφέρον ότι  η Marc  έκανε για πρώτη φορά ερώτημα για την πρωθυπουργία συμπεριλαμβάνοντας τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος λαμβάνει  24,3%, δηλαδή 9,6 μονάδες χαμηλότερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος λαμβάνει 33,9%, με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο 11,3%. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας προηγείται κατά 1,2 μονάδες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και στην «κλασική» ερώτηση της καταλληλότητας για την πρωθυπουργία, με τον κ. Μητσοτάκη να διατηρεί προβάδισμα 22,1 μονάδων.

ΧΡΥΣΟΣ

Η έρευνα της Marc βγάζει οκτακομματική Βουλή, με τη Νίκη και το κόμμα Κασσελάκη να μένουν εκτός και το ΜεΡΑ25 να παίρνει το εισιτήριο με 3,2% στην εκτίμηση ψήφου.

Ο Τσίπρας στην Κεντροαριστερά,
ο Μητσοτάκης στην Κεντροδεξιά

NOVA

Ο κ. Τσίπρας προηγείται με 24% στο ερώτημα ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον χώρο της Κεντροαριστεράς – με τον κ. Ανδρουλάκη να μένει στην τρίτη θέση, με 12,6%, λίγο κάτω από την Ζωή Κωνσταντοπούλου που λαμβάνει 12,8% στο σχετικό ερώτημα, παρότι στην εκτίμηση ψήφου το κόμμα της χάνει μία μονάδα.

Απόλυτη είναι η κυριαρχία Μητσοτάκη στο ερώτημα ποιος μπορεί να εκφράσει τον χώρο της Κεντροδεξιάς – λαμβάνει 38,8% , έναντι 13,1% του Αντώνη Σαμαρά.

Στην συνολική αξιολόγηση των πολιτών, η κυβέρνηση «μετράει» 35,8% θετικές γνώμες και η αξιωματική αντιπολίτευση 23,1%.

Η ακρίβεια σαρώνει

Το 67,7% δηλώνει ότι η καταπολέμηση της ακρίβειας πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Η ακρίβεια στην αγορά είναι κατά το 37,7% του δείγματος ο βασικός λόγος που η κυβέρνηση εισπράττει πολιτικό κόστος, με τα Τέμπη στο 31,1%. Σημειώνεται ότι στις ηλικίες 17- 44 ετών, το σχετικό ποσοστό ανεβαίνει στο 38%. Ακολουθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ με 13% και τα προβλήματα της καθημερινότητας με 9,4%. Έχει ενδιαφέρον ότι ένα 2,6% συνεχίζει να αναφέρει την θέσπιση του γάμου μεταξύ ομοφύλων ως πηγή πολιτικού κόστους για την κυβέρνηση….

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 21/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 21/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Κενά, αλλά και ευκαιρίες στις παρεμβάσεις αντιμετώπισης της αστεγίας των γυναικών

21/10/2025

Κανείς στον κόσμο δεν «κατασκηνώνει» στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μόνο στην Ελλάδα

20/10/2025

Επίκαιρη ερώτησης Κ. Σπυριδάκη στην Βουλή για την Ελαιοπαραγωγή στον Νομό Λασιθίου

20/10/2025

Προσωπικός Αριθμός: Πότε λήγει η προθεσμία έκδοσης

20/10/2025

Επιστροφή στην κανονικότητα για το ελαιόλαδο

19/10/2025

Δημοσκόπηση GPO: Μικρό καλάθι για τα «κόμματα» Τσίπρα και Σαμαρά, η ακρίβεια το μεγαλύτερο πρόβλημα

19/10/2025

Η Βικτόρια Χίσλοπ αναγορεύθηκε επίτιμη διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών

18/10/2025

Το ChatGPT μπαίνει στα ελληνικά σχολεία – Πιλοτικό πρόγραμμα σε 20 Γυμνάσια και Λύκεια

18/10/2025
alkool

Τέλος στην πώληση αλκοόλ και καπνικών σε ανηλίκους

18/10/2025

Συλλήψεις για ομάδες στο Viber που προειδοποιούσαν για αστυνομικά μπλόκα

18/10/2025
Back to top button