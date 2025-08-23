CAFE MELI
Γρηγόρης

ΕΛΛΑΔΑ

«Μαλλιά κουβάρια» Τσακαλώτος και Πολάκης για τη συνέντευξη του Τσίπρα στη Le Monde

23/08/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
Το «φιτίλι» της εσωκομματικής αντιπαράθεσης άναψε ο Αλέξης Τσίπρας με τη συνέντευξή του στη Le Monde,όπου παραδέχτηκε πως του λείπει «η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του.

Η παρέμβαση αυτή στάθηκε αφορμή για νέα σύγκρουση: ο Ευκλείδης Τσακαλώτος , μέσω ανάρτησής του στο Facebook, εξαπέλυσε αιχμές κατά του πρώην πρωθυπουργού, με τον Παύλο Πολάκη να σπεύδει να απαντήσει σχολιάζοντας κάτω από το ποστ.

Η απάντηση Πολάκη

Τον εαυτό του στα «καρφιά» που έριξε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται πως αναγνώρισε ο Παύλος Πολάκης, που απάντησε σε οργισμένο ύφος στα όσα έγραψε ο πρώην υπουργός Οικονομικών, με σχόλιο κάτω από την ανάρτηση του τελευταίου.

«Ευκλείδη προκαλείς αλλά δεν έχω πολλή όρεξη σήμερα. Όμως δυο φωνήεντα θα στα πω», σημείωσε εισαγωγικά ο χανιώτης βουλέυτής, απευθυνόμενος προς τον πρώην σύντροφο του.

«Πρώτον, όσον αφορά το “ΑντιΣυριζα που μπήκε μες στο ΣΥΡΙΖΑ“ εσύ δεν ήσουν που έλεγες να μην λεμέ απατεώνα το Μητσοτάκη και ταυτόχρονα έκανες κριτικη σε Ακριβοπούλου-Καψώχα την ιδιά στιγμή που ο Μητσοτάκης διόριζε το διευθυντή του το Ζούλα πρόεδρο στην ΕΡΤ;;;

«Δεύτερον: Αλίμονο να υπερασπίζαμε μνημονιακές πολιτικές μετά την έξοδο από τα μνημόνια!! Σε εμάς το DNA δεν άλλαξε για να πάθουμε τέτοια ζημιά!», συμπλήρωσε στη συνέχεια, «αναζωπυρώνοντας» τη σύγκρουση των δύο ανδρών που κρατάει από το 2019.

Η αιτία της αντιπαράθεσης Πολάκη-Τσακαλώτου, είναι το σημείο «3» στο οποίο αναφέρθηκε ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας.

«Τρίτον: Αλήθεια γιατί είχατε αποκρύψει ως οικονομικό επιτελείο μέχρι το Μάρτη του 2019 που το ξεφούρνισε ο Χουλιαράκης πως το πλεόνασμα είχε φτάσει στα 37 δις;;;;; Φοβόσασταν μην δεν αφήσουμε να μαζευτεί τόσο προχωρώντας σε ελαφρύνσεις από τον Οκτώβρη του 2018;; Που ήταν το πλεόνασμα όπως αποδείχτηκε μετά περίπου 30 δις και ΕΦΤΑΝΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕ», σημείωσε ο κ.Πολάκης.

«Τέταρτον: Αλήθεια σήμερα συμφωνείς με 6,4 δις ΥΠΕΡ-πλεόνασμα ή λες πως πρέπει ΑΜΕΣΑ να δοθεί 13ος-14ος μισθός και 13η σύνταξη;;;(4 δις πραγματικό κόστος) και τα υπόλοιπα 2,4 να δοθούν για απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου στη ΔΕΗ και σε αύξηση της συμμέτοχης του Δημοσίου στην Εθνική;;;(Με νομό εννοείται). Για πες;

Πέμπτο γιατί έχουμε και δουλειές: Συμφωνείς να καταργηθεί η ΑΑΔΕ και να επανέλθει ο έλεγχος των φορών στο Υπουργείο Οικονομικών ,στο ΣΔΟΕ και στις εφορείες;;; Άντε γιατί η αριστεροσύνη σας στα πραγματικά ΕΠΙΔΙΚΑ είναι τύπου “σφυριχτέ κλεφτικά” ενώ στα ακίνδυνα τύπου “δικαιωματικά” κάνετε σαν τζιτζίκια τον Αύγουστο!!»

Οροι ανάγνωσης

Ανάγνωση 2 λεπτών
