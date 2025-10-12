Λύκειο 2026: Οι μεγάλες αλλαγές που φέρνει το νέο σύστημα στο απολυτήριο

Η κυβέρνηση προετοιμάζει τον εθνικό διάλογο για την αλλαγή στο λύκειο και το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με στόχο την καθιέρωση του εθνικού απολυτηρίου από τη σχολική χρονιά 2026-2027. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη αναμένεται να ξεκινήσει τις πρώτες συζητήσεις τις επόμενες ημέρες, ενώ ο σχετικός νόμος πρέπει να είναι έτοιμος έως τον Μάιο του 2026.

Το σημερινό σύστημα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα: Το λύκειο έχει χάσει τον εκπαιδευτικό του ρόλο, οι μαθητές επικεντρώνονται μόνο στα τέσσερα μαθήματα των Πανελλαδικών, το απολυτήριο έχει υποβαθμιστεί και οι δαπάνες για φροντιστήρια επιβαρύνουν υπερβολικά τις οικογένειες. Παράλληλα, η αξιολόγηση για τα ΑΕΙ είναι περιορισμένη και αναξιόπιστη, καθώς κρίνεται από λίγες ώρες εξέτασης.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», το νέο σύστημα θα αξιολογεί τις επιδόσεις των μαθητών και των τριών τάξεων του λυκείου, θα χρησιμοποιεί τράπεζα θεμάτων με ψηφιακή αποθήκευση γραπτών και δειγματοληπτικούς ελέγχους, ενώ θα θεσμοθετηθεί ανεξάρτητη αρχή για τις εξετάσεις. Στόχος είναι η αναβάθμιση του απολυτηρίου, η δυνατότητα πρόσβασης στα ΑΕΙ χωρίς ελαχιστοποίηση βάσης εισαγωγής και η δημιουργία διετών προγραμμάτων σπουδών για τους αποφοίτους των επαγγελματικών λυκείων.

Η κυβέρνηση επιδιώκει πολιτική συναίνεση για να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή του νέου συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη διεθνείς πρακτικές, όπως το γαλλικό Baccalauréat, το γερμανικό Abitur και το Διεθνές Απολυτήριο. Η πρώτη φάση του διαλόγου αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025, με συμμετοχή πολιτικών κομμάτων, εκπροσώπων εκπαιδευτικών φορέων και γονέων.

Σύμφωνα με τον Άκη Σκέρτσο, οι εξετάσεις δεν θα αυξηθούν, αλλά ο τρόπος διεξαγωγής τους θα αλλάξει, ενώ τα θέματα θα επιλέγονται με κλήρωση από την τράπεζα θεμάτων. Το νέο σύστημα στοχεύει σε ένα λύκειο με ουσιαστικό ρόλο, δίκαιη αξιολόγηση και λιγότερο άγχος για τους μαθητές.