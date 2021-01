Lockdown | Εισήγηση για ψώνια μόνο με περιορισμούς

«Δεν θα διστάσουμε να περιορίσουμε τις δραστηριότητες όταν αναζωπυρώνονται τα κρούσματα».

Η φράση αυτή του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, δείχνει ότι η κυβέρνηση μετά και τις εισηγήσεις των λοιμωξιολόγων είναι έτοιμη πάντα να αποφασίζει ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα του κορωνοϊού για τα μέτρα που θα θέσει σε εφαρμογή.

Αυτή τη στιγμή, οι λοιμωξιολόγοι εισηγούνται στην κυβέρνηση click away και click in shop για τα καταστήματα ένδυσης, υπόδυσης και τα κοσμηματοπωλεία από τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου. Μάλιστα, υπάρχουν και φωνές που ζητούν η μέθοδος του click away και του click in shop να εφαρμοστεί ακόμη και από το Σάββατο ή την Κυριακή.

Ωστόσο, οι τελικές ανακοινώσεις για το λιανεμπόριο και για το τι θα γίνει τελικά με το άνοιγμα των σχολείων θα ανακοινωθούν την Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου, μετά την τελική απόφαση που θα λάβει η κυβέρνηση. Πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κυβέρνηση θέλει να κρατήσει ανοιχτό το λιανεμπόριο έστω και με click away και click in shop και σε καμία περίπτωση δεν θέλει να πάει πίσω το άνοιγμα των σχολείων. Αυτό θα γίνει μόνο εάν τα κρούσματα κορωνοϊού εκτοξευθούν και παράλληλα σημειωθεί αρνητικό ρεκόρ στις εισαγωγές ασθενών με Covid. Σε αυτή την περίπτωση τα σχολεία θα πάρουν παράταση μίας εβδομάδας ενώ τα καταστήματα θα λειτουργήσουν με περιορισμούς.

«Με lockdown στο λιανεμπόριο, λουκέτο στο 50% των επιχειρήσεων»

«Αν το λιανεμπόριο οδηγηθεί σε ένα ακόμα lockdown, 1 στις 2 επιχειρήσεις θα βάλουν λουκέτο. Μιλάμε με νούμερα». Με αυτή τη φράση ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρος Καφούνης περιγράφει το μέγεθος του προβλήματος στο λιανεμπόριο, αν κλείσουν και πάλι τα καταστήματα λόγω της αύξησης των κρουσμάτων κορωνοϊού.

«Τα καταστήματα δεν αντέχουν. Να σταματήσει το λιανεμπόριο να είναι ο αδύναμος κρίκος», ανέφερε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Παράλληλα, ο κ. Καφούνης ζήτησε οι επιστήμονες να προσέχουν τις τοποθετήσεις τους, να μην δημιουργούν εντυπώσεις και να μιλούν με περισσότερη ψυχραιμία. «Πολλοί βγαίνουν σε τηλεπαράθυρα και προκαλούν πανικό», συμπλήρωσε.

«Ας εξεταστούν και οι υπόλοιποι κλάδοι. Ας εξαντληθεί η αυστηρότητα παντού. Να επιβληθούν περιορισμοί και στην κίνηση. Δεν γίνεται να την πληρώνει πάντα το λιανεμπόριο», τόνισε ο κ. Καφούνης και εξήγησε πως τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου θέλουν να διατηρηθεί η υγεία όλων, ωστόσο είπε πως δεν γίνεται να μιλάμε για συγκεντρώσεις 100 ατόμων, για σούπερ μάρκετ με δεκάδες πελάτες και για καταστήματα κλειστά. «Το εμπόριο είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας», κατέληξε.