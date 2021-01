Λιανεμπόριο: Καθολικό άνοιγμα από Δευτέρα, αλλά με αποστάσεις και sms

Το καθολικό άνοιγμα των καταστημάτων του λιανικού εμπορίου χωρίς click away και click inside αποφασίζει η κυβέρνηση, έπειτα απ’ τη σχετική εισήγηση που έκανε και η Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων. Μοναδική εξαίρεση θα αποτελέσουν τα καταστήματα στις «κόκκινες» επιδημιολογικά περιοχές, τα οποία θα επανεκκινήσουν από Δευτέρα με τη μέθοδο του click away.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του protothema.gr η απόφαση θα προβλέπει και το άνοιγμα των εμπορικών κέντρων στις «πράσινες» περιοχές. Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται το απόγευμα στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά.

Παράλληλα αναμένεται να επαναλειτουργήσουν κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και κέντρα περιποίησης νυχιών με προκαθορισμένα ραντεβού.

Η λειτουργία των καταστημάτων του λιανικού εμπορίου αναμένεται να γίνει με βασικό περιορισμό τα 4 άτομα ανά 100 τμ., ενώ οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν στείλει sms στο 13033 με κωδικό 2 (μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα), το οποίο θα έχει διάρκεια δυο ωρών.

Νωρίτερα, το πράσινο φως για να ανοίξουν παντού τα καταστήματα με τη μέθοδο του ραντεβού μέα στο κατάστημα (click in shop) και του click away, αλλά μόνο με click away στις επιδημιολογικά επιβαρυμένες περιοχές είχαν δώσει οι λοιμωξιολόγοι. Στις επιδημιολογικά επιβαρυμένες περιλαμβάνονται η Δυτική Αττική, η Ροδόπη, η Βοιωτία και όλες οι περιοχές που βρίσκονται σε καθεστώς τοπικού lockdown.

Η εισήγηση των λοιμωξιολόγων αφορά το σύνολο του λιανεμπορίου και τα κομμωτήρια. Πάντως, οι ειδικοί, στη διάρκεια της συνεδρίασης, του επισήμαναν ότι το λιανεμπόριο μπορεί να ανοίξει από τη Δευτέρα, αλλά με προϋποθέσεις, όπως τα αυξημένα τεστ. Σημειώνεται ότι το άνοιγμα των καταστημάτων είχε προαναγγείλει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή, λέγοντας ότι υπάρχει περιθώριο χαλάρωσης των μέτρων.

Ανοίγουν και οι εκκλησίες στις 24 Ιανουαρίου

Σύμφωνα με πληροφορίες του orthodoxtimes.gr η κυβέρνηση αποφάσισε να ανοίξουν και οι εκκλησίες στις 24 Ιανουαρίου με τήρηση όμως, όλων των υγειονομικών κανόνων. Όπως αναφέρεται, η επιτροπή λοιμωξιολόγων εισηγήθηκε θετικά και η κυβέρνηση αποφάσισε να ανοίξουν οι Ναοί της χώρας, με την προϋπόθεση της τήρησης όλων των υγειονομικών μέτρων προφύλαξης.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι ιεροί ναοί θα είναι ανοικτοί για τους πιστούς και οι ιερές ακολουθίες θα τελούνται με την παρουσία ενός ατόμου ανά 25 τ.μ. και ανώτατο όριο εντός του Ιερού Ναού τα 50 άτομα.

Πέραν της εισηγήσεως των λοιμωξιολόγων, καθοριστική συμβολή στην απόφαση για το άνοιγμα των Ιερών Ναών, σύμφωνα με τις πληροφορίες του OrthodoxTimes.gr, είχαν ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού κ. Γρηγόρης Δημητριάδης και ο υπουργός Επικρατείας Γ. Γεραπετρίτης σε συνεργασία με την, αρμόδια για την Εκκλησία, Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κυρία Νίκη Κεραμέως.

