Λαϊκές αγορές: Νέοι κανόνες για παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές

Νέο πλαίσιο για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών τέθηκε σε ισχύ με την υπ’ αριθ. 66390 απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 5023/11.08.2026).

Η απόφαση τροποποιεί την αντίστοιχη ρύθμιση του 2022 για το υπαίθριο εμπόριο και επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη σήμανση των πάγκων, στις προϋποθέσεις τροποποίησης των αδειών και στην κατηγοριοποίηση των πωλούμενων προϊόντων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Παραγωγών, στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι η αποσαφήνιση του πλαισίου δραστηριοποίησης στις λαϊκές αγορές και η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την ιδιότητα και τα στοιχεία των πωλητών, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια στις συναλλαγές.

Υποχρεωτική πινακίδα σε κάθε πάγκο

Μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές αφορά την υποχρεωτική σήμανση των πάγκων. Οι παραγωγοί πωλητές θα πρέπει πλέον να τοποθετούν σε εμφανές και εύκολα προσβάσιμο σημείο του πάγκου τους σταθερή πινακίδα ελάχιστων διαστάσεων 1 x 0,40 μέτρων, στην οποία θα αναγράφονται:

Η ένδειξη «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ»

Το ονοματεπώνυμο του κατόχου της άδειας

Ο αριθμός της άδειας

Ο αριθμός μητρώου στο ΟΠΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου)

Η Περιφερειακή Ενότητα όπου βρίσκεται η αγροτική εκμετάλλευση από την οποία προέρχονται τα προϊόντα.

Αντίστοιχη υποχρέωση θεσπίζεται και για τους επαγγελματίες πωλητές, οι οποίοι οφείλουν να αναγράφουν σε δική τους πινακίδα την ένδειξη «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ», μαζί με το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό άδειας και τον αριθμό μητρώου στο ΟΠΣΑΑ. Με τον τρόπο αυτό, ο καταναλωτής θα μπορεί με μια ματιά να διακρίνει αν αγοράζει απευθείας από τον παραγωγό ή από επαγγελματία μεταπωλητή.

Αλλαγές και προσθήκες προϊόντων στην άδεια

Η απόφαση ρυθμίζει επίσης τη διαδικασία με την οποία ένας παραγωγός πωλητής στο υπαίθριο εμπόριο μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει είδη από την άδειά του. Οι σχετικές προϋποθέσεις περιλαμβάνουν:

Παρέλευση τουλάχιστον δύο ετών από την αρχική χορήγηση της άδειας

Παρέλευση τουλάχιστον ενός έτους από την τελευταία αντίστοιχη αίτηση τροποποίησης

Προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την παραγωγική δυνατότητα και τις διαθέσιμες ποσότητες

Δήλωση της αντίστοιχης δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή και προσθήκη του σχετικού Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Η αίτηση για προσθήκη ή αφαίρεση προϊόντων υποβάλλεται ανάλογα με τον τρόπο δραστηριοποίησης του πωλητή:

Στον φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς , εφόσον ο παραγωγός δραστηριοποιείται σε λαϊκή αγορά.

, εφόσον ο παραγωγός δραστηριοποιείται σε λαϊκή αγορά. Στον κατά τόπο αρμόδιο δήμο , εφόσον δραστηριοποιείται στο στάσιμο εμπόριο.

, εφόσον δραστηριοποιείται στο στάσιμο εμπόριο. Στην περιφέρεια δραστηριοποίησης, εφόσον δραστηριοποιείται στο πλανόδιο εμπόριο.

Στα ίδια σημεία απευθύνεται και ο επαγγελματίας πωλητής στο υπαίθριο εμπόριο, εάν επιθυμεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει προϊόντα από την άδειά του, και ισχύουν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις, όπως παραπάνω.

Υποχρεωτική ένταξη σε μία κατηγορία για τους επαγγελματίες

Η νέα υπουργική απόφαση επανακαθορίζει επίσης τις κατηγορίες προϊόντων που επιτρέπεται να πωλούνται στις λαϊκές αγορές, καθώς και στο στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο. Παράλληλα, εισάγει την υποχρεωτική ένταξη των επαγγελματιών πωλητών σε μία αποκλειστικά κατηγορία προϊόντων, αντικαθιστώντας παλαιότερο καθεστώς που επέτρεπε ευρύτερη διασπορά δραστηριοτήτων.

Πλαίσιο και στόχος της ρύθμισης

Η απόφαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του υπαίθριου εμπορίου, το οποίο περιλαμβάνει και τον πρόσφατο διαχωρισμό των επαγγελματικών κατηγοριών στις λαϊκές αγορές της Αττικής, όπως είχε δημοσιευθεί λίγες εβδομάδες νωρίτερα. Οι αρμόδιοι φορείς εκτιμούν ότι οι νέες ρυθμίσεις θα συμβάλουν στην καλύτερη οργάνωση των λαϊκών αγορών, στον περιορισμό φαινομένων αδιαφανούς δραστηριοποίησης και στην καλύτερη και σαφέστερη εικόνα των καταναλωτών ως προς το τι και από ποιον αγοράζουν προϊόντα.