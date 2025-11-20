CAFE MELI
Κρήτη: Διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών μέσα σε λίγες ώρες

20/11/2025
Τρία περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών καταγράφτηκαν σε μερικές ώρες στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης υπό συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Φορτηγό πλοίο υπό σημαία Τουρκίας εντόπισε και περισυνέλεξε 30 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε μικρή λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Κατόπιν πλοίο υπό σημαία Γερμανίας ειδοποίησε τις αρχές για λέμβο που μετέφερε 35 αλλοδαπούς περίπου 45 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Και σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση εξελίχθηκε ομαλά, με τους διασωθέντες να μεταφέρονται στο ίδιο λιμάνι.

Ακολούθησε τρίτη επιχείρηση, όταν ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής περισυνέλεξε 42 ανθρώπους από λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 14 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων. Όλοι οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν επίσης στο λιμάνι αυτό.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
