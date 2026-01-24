CAFE MELI
Κρίσεις 2026: Προάγεται σε Αντιστράτηγο o Νίκος Σπυριδάκης!

24/01/2026
Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 23 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 5 του π.δ.24/1997, μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη :

Α. Προάγονται, σύμφωνα με το εδάφιο πέμπτο της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 29, την παρ. 5 του άρθρου 33, την παρ. 1 του άρθρου 38 και την παρ. 1 του άρθρου 40 του π.δ. 24/1997, στον βαθμό του Αντιστράτηγου Αστυνομίας, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Υποστράτηγοι Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας:

1. Σκούρας Ιωάννης του Δημητρίου

2. Σπυριδάκης Νικόλαος του Ιωάννη.

Β. Προάγονται ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με το εδάφιο τρίτο της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 29, την παρ. 5 του άρθρου 33, την παρ. 1 του άρθρου 38 και την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 24/1997, στον βαθμό του Αντιστράτηγου εκτός οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω Υποστράτηγοι Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας:

1.  Μανώλης Ευάγγελος του Νικολάου

2. Μανώλης Νικόλαος του Ανδρέα

3.  Κυπράκης Σωτήριος του Αναστασίου.

Γ. Προάγεται ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με το εδάφιο τρίτο της παρ. 2 του άρθρου 29, την παρ. 5 του άρθρου 33, την παρ. 3 του άρθρου 38 και την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ.24/1997, στον βαθμό του Αντιστράτηγου εκτός οργανικών θέσεων, ο Υποστράτηγος Ειδικών Καθηκόντων – Υγειονομικός – Ιατρός της Ελληνικής Αστυνομίας Μ π α δ έ κ α ς Αθανάσιος του Χριστοδούλου

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

