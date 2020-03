Κορωνοϊός : Κλείνουν χιονοδρομικά κέντρα και οργανωμένες παραλίες, με εντολή Μητσοτάκη

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 14 Μαρ 2020 στις 21:10

Οι εικόνες με τον συνωστισμό που επικράτησε σήμερα Σάββατο στις παραλίες, παρά τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για την αποτροπή της εξάπλωσης του κορωνοϊού, προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως γνωστοποίησε ο πρωθυπουργός μέσα από τον λογαριασμό του στο Twitter, με εντολή του ίδιου κλέινουν αύριο όλες οι οργανωμένες παραλίες και τα χιονοδρομικά κέντρα.

«Η κατάσταση είναι σοβαρή και απαιτεί υπευθυνότητα από όλους. Αποφεύγουμε τους δημόσιους χώρους με πολύ κόσμο. Ας σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων» έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης

Νωρίτερα, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσιεύουν ΜΜΕ από όλη τη χώρα, με τις καφετέριες και τους χώρους εστίασης να είναι κλειστά, κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία και… σε συνδυασμό και με τον καλό καιρό, ξεχύθηκαν στις παραλίες!

«Βούλιαξαν» οι παραλίες της Χαλκίδας

Για παράδειγμα, ενδεικτικές είναι οι εικόνες που επικρατούν από τη Χαλκίδα. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσιεύει η ιστοσελίδα egnomi.gr, η εικόνα της πλαζ «Αλυκές», στη Δροσιά της Χαλκίδας, το μεσημέρι του Σαββάτου 14 Μαρτίου θύμιζε… τουλάχιστον Μάιο. Παρέες ατόμων απολάμβαναν τον ήλιο στην παραλία, σε όλο το μήκος της.

Αναμφίβολα, όπως μπορείτε να δείτε και στις φωτογραφίες, η κατάσταση είναι ελεγχόμενη και ενδεχομένως δεν εμπνέει σοβαρή ανησυχία.

Κόσμος και στις παραλίες του Ηρακλείο.

Ίδια κατάσταση επικρατεί και στο Ηράκλειο, με την ηλιόλουστη ημέρα υπό κανονικές συνθήκες να προσφερόταν για καφέ και βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου.

Όμως με τον κορωνοϊό να απαγορεύει κάτι τέτοιο, οι Ηρακλειώτες εκμεταλλεύτηκαν την ηλιοφάνεια αλλά και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, που δεν απαγορεύουν τις βόλτες στη θάλασσα και «έπιασαν» τις παραλίες, όπως φαίνεται στις εικόνες του ekriti.gr.

Και στην Αθήνα!

Βέβαια και στην Αθήνα η κατάσταση δεν ήταν πολύ διαφορετική.

Ειδικότερα, αρκετοί είναι αυτοί που σήμερα πήγαν στη μαρίνα Φλοίσβου για να περπατήσουν ή ακόμη και για μερικές… βουτιές.

My country is closed down but people still go to the sea and they dont listen #μενουμε_σπιτι #COVIDー19 pic.twitter.com/MlreBfpy7f

— BunBun🐇 (@Afrodite_LoveES) March 14, 2020