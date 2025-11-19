CAFE MELI
Κομοτηνή: Σύλληψη καταζητούμενου για δυστύχημα με δύο νεκρούς σε υπόθεση διακίνησης μεταναστών

19/11/2025
Στην Κομοτηνή εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται ότι στις 15 Νοεμβρίου προκάλεσε, λόγω επικίνδυνης οδήγησης, τροχαίο δυστύχημα.

Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν ο θάνατος δύο ατόμων και ο τραυματισμός άλλων τριών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο συλληφθείς μετέφερε παράνομα μετανάστες στο εσωτερικό της χώρας με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της Αστυνομίας, σε βάρος του δράστη είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης «για τις αξιόποινες πράξεις της παραλαβής πολιτών τρίτης χώρας που δεν είχαν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος, από οδηγό χερσαίου μεταφορικού μέσου, από σημείο εισόδου της χώρας και την προώθησή τους στο εσωτερικό αυτής, εκ της οποίας μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και εκ της οποίας επήλθε θάνατος ανθρώπων, της επικίνδυνης οδήγησης και της απείθειας».

Το δυστύχημα συνέβη, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συλληφθείς εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε χαράδρα σε δασική περιοχή της Ροδόπης, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ατόμων (ένας μετανάστης και ένα ακόμα άτομο αγνώστων στοιχείων) και τον τραυματισμό ακόμη τριών, που απεγκλωβίστηκαν με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Κομοτηνής και της Θεσσαλονίκης.

Πηγή
ΑΠΕ-ΜΠΕ
