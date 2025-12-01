Κομμένη στα δύο η χώρα από τις κινητοποιήσεις των αγροτών

Επεισοδιακή ήταν η πρώτη ημέρα των αγροτικών κινητοποιήσεων στη Θεσσαλία με τις αστυνομικές δυνάμεις να κάνουν χρήση χημικών και κρότου-λάμψης στο μπλόκο της Νίκαιας όσο και στον Πλατύκαμπο όταν οι αγρότες προσπάθησαν να κινηθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Από τις συγκρούσεις τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, δύο αγρότες και έχουν πραγματοποιηθεί τρεις συλλήψεις. Νωρίς το βράδυ αγρότες πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας προκειμένου να ζητήσουν την απελευθέρωση των δύο συλληφθέντων συναδέλφων τους.

Πρόκειται για έναν κτηνοτρόφο και έναν αγρότη που συνελήφθησαν στα επεισόδια που έγιναν στον κόμβο του Πλατύκαμπου.

Οι αγρότες δηλώνουν πως θα παραμείνουν έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας μέχρι να γίνει δεκτό το αίτημά τους. Μάλιστα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας έκλεισαν τον δρόμο μπροστά από την Αστυνομική Διεύθυνση. Αύριο οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα της Λάρισας.

Ανάμεσα στους συγκεντρωθέντες και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης ο οποίος δήλωσε ότι εκπροσωπεί τον έναν συλληφθέντα του οποίου πριν από λίγες ημέρες θανατώθηκαν 1.000 ζώα χωρίς να έχει πάρει την παραμικρή αποζημίωση. «Ήταν αχρείαστη η αστυνομική βία» σημείωσε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του.

Κλειστή Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Την ίδια ώρα, κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας, όπου εκατοντάδες τρακτέρ ανέβηκαν στο οδόστρωμα, πραγματοποιώντας «το μεγάλο μπλόκο της Θεσσαλίας», όπως είχαν ήδη αποφασίσει.

Στο σημείο βρίσκονται αγρότες από όλη τη Θεσσαλία, ενώ νωρίτερα στο μπλόκο βρέθηκαν φοιτητές, εργαζόμενοι και μέλη του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, ως ένδειξη αλληλεγγύης.

Νωρίτερα, επεισόδια καταγράφηκαν σε Νίκαια και Πλατύκαμπο, όταν αγρότες προσπάθησαν να κινηθούν προς τον αυτοκινητόδρομο και σε ορισμένες στιγμές επιχείρησαν να ανατρέψουν υπηρεσιακό όχημα.

Η αστυνομία έκανε χρήση χημικών και κρότου-λάμψης. Από τις συγκρούσεις τραυματίστηκαν δύο αγρότες, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ τραυματίες είναι και δύο αστυνομικοί.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών συνεχίζονται με ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, ενώ αύριο Δευτέρα το απόγευμα στις 17:30 θα πραγματοποιηθεί συνέλευση στη Νίκαια για να αποφασιστεί η πορεία των κινητοποιήσεων.

Καρδίτσα: Έσπασαν το “μπλόκο” της αστυνομίας και τα τρακτέρ ανέβηκαν στον Ε65

Στο δρόμο βγήκαν σήμερα Κυριακή αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι του νομού Καρδίτσας, διεκδικώντας την επίλυση των οξυμμένων προβλημάτων τους.

Οι αγρότες της Καρδίτσας έδωσαν ραντεβού στη 1.00 μ.μ. στην Εθνική Οδό Καρδίτσας- Αθηνών, μετά το «Δέλτα» όπου κατάφεραν να σπάσουν το μπλόκο της αστυνομίας και να στήσουν το Πανκαρδιτσιώτικο «μπλόκο» στον Ε-65, όπως αποφασίστηκε στην πρόσφατη σύσκεψη που πραγματοποίησε η ΕΟΑΣΚ στον Παλαμά.

Συμβολικό μπλόκο και στο Καλπάκι

Με ελληνικές σημαίες να κυματίζουν στα τρακτέρ και την οργή να ξεχειλίζει εκατοντάδες αγρότες από το νομό Ιωαννίνων ένωσαν την φωνή τους μαζί με άλλους χιλιάδες σε όλη την χώρα.

Λίγο μετά τις έξι το απόγευμα της Κυριακής έκλεισε ο κόμβος στο Καλπάκι με την συμμετοχή να είναι μεγάλη και να ξεπερνά τις προσδοκίες των διοργανωτών, κάτι που αποτυπώνει το κλίμα αγανάκτησης στον αγροτικό κόσμο της περιοχής.

Ο αποκλεισμός της Κυριακής είχε συμβολικό χαρακτήρα και οι αποφάσεις για την συνέχιση των κινητοποιήσεων θα ληφθούν άμεσα και σε συνεννόηση με τα υπόλοιπα μπλόκα της χώρας.

Προς το παρόν έγινε γνωστό ότι και την Δευτέρα, την ίδια ώρα, στις έξι το απόγευμα δηλαδή θα γίνει νέος αποκλεισμός και πάλι στον κόμβο του Καλπακίου.

Οι αγρότες επισημαίνουν ότι τα προβλήματα τους πνίγουν και οδηγούν όλο και περισσότερους στην έξοδο από το επάγγελμα.

Πέρα από τα γενικότερα ζητήματα στην πρώτη γραμμή παραμένουν τα ζητήματα που ανέκυψαν με την πλήρη καταστροφή των καλλιεργειών στον κάμπο Λαψίστας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία αποζημίωση παρά μόνο η υπόσχεση για αντιμετώπιση του προβλήματος και καταβολή χρημάτων στις αρχές της νέας χρονιάς μέσα από ειδικό μέτρο που θα προκηρύξει το Υπουργείο.

Από κει και πέρα επισημαίνουν ότι οι τιμές στα αγροτικά προϊόντα και το γάλα δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής ενώ την ίδια ώρα οι καταναλωτές τα πληρώνουν πανάκριβα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λάρισα

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώθηκε ότι, με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, από ώρα 17.00’ σήμερα (30-11-2025) και μέχρι νεωτέρας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων, στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε., από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη και Λάρισα, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.) προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται: είτε στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) είτε στην πόλη της Λάρισας αντίστοιχα.

Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Αθήνα και Λάρισα, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται είτε στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.) είτε στην πόλη της Λάρισας αντίστοιχα.

Επιπλέον, έχει διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών από τον κόμβο Βιοκαρπέτ (5o χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών) έως τον κόμβο Νίκαιας συμπεριλαμβανόμενων των κλάδων εισόδου και εξόδου αυτού.

Φαραντούρης από μπλόκο Νίκαιας: Αγώνας επιβίωσης για τους αγρότες

Στο αγροτικό μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα βρέθηκε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης κατά την πρώτη επεισοδιακή μέρα των αγροτικών κινητοποιήσεων, σε συνέχεια της περιοδείας του την προηγούμενη εβδομάδα στο Θεσσαλικό κάμπο.

Σε δηλώσεις του αργά το μεσημέρι της Κυριακής απ’ το αγροτικό μπλόκο, ο Έλληνας ευρωβουλευτής δήλωσε: «Αγώνας επιβίωσης για τους Έλληνες αγρότες και τον πρωτογενή τομέα της χώρας. Η διαφθορά και η εγκατάλειψη σκοτώνει τα τελευταία υγειή κύτταρα αγροτικής παραγωγής. Ενώνω τη φωνή μου για να φτάσει η κραυγή αγωνίας στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες και κάνω έκκληση στη κυβέρνηση να ρίξει τους τόνους και να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των αγροτών μας».