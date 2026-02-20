ΚΚΕ: Σχετικά με αντικομμουνιστικές αναρτήσεις που αφορούν τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944

Τη στιγμή που ρίγη συγκίνησης και συναισθήματα απεριόριστης περηφάνιας για τη στάση τους μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα κατακλύζουν το σύνολο του λαού μας, με αφορμή την αποκάλυψη για πρώτη φορά φωτογραφικών ντοκουμέντων λίγο πριν την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών την Πρωτομαγιά του 1944, βρήκαν την αφορμή κάποια γνωστά τρολ του διαδικτύου στο νομό μας να ρίξουν για ακόμα μια φορά το αντικομμουνιστικό τους δηλητήριο.

Πέρα από τις αναρτήσεις που ζέχνουν από τη φασιστική και ακροδεξιά δυσωδία, ιδιαίτερα έντονη είναι η κινητικότητα από «κυβερνητικά» φυντάνια που τολμούν να βάζουν στο στόμα τους, τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές της 1ης Μάη του ’44 παραχαράσσοντας την ιστορική αλήθεια για να επιτεθούν στο ΚΚΕ σήμερα.

Σκοπός τους είναι μέσα από την διαστρέβλωση των ιστορικών γεγονότων να φέρουν τους «200» στα μέτρα τους και να τους διαχωρίσουν από τους σημερινούς αγωνιστές που τιμούν και εμπνέονται από τη θυσία τους, ακριβώς για να ανακόψουν τους λαϊκούς αγώνες που πρωτοστατεί το ΚΚΕ, αγώνες που φωτίζουν την ανάγκη ανατροπής του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος και οικοδόμηση μίας κοινωνίας χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Δηλαδή για αυτό που πάλευαν τότε οι 200 σύντροφοι μας και εξακολουθούν να παλεύουν σήμερα τα μέλη, τα στελέχη, οι φίλοι και συμπορευόμενοι του Κόμματος.

Μάταιος ο κόπος τους! Το αίμα νερό δεν γίνεται! Οι 200 ήρωες σύντροφοι μας διαπαιδαγωγήθηκαν από το ΚΚΕ να υπερασπίζονται πάντα το δίκιο του λαού, για την ανατροπή της κοινωνίας της εκμετάλλευσης! Οι 200 της Καισαριανής συνελήφθησαν, απολύθηκαν, βασανίστηκαν, ακριβώς επειδή ήταν μέλη και στελέχη του ΚΚΕ, πολύ πριν τη δικτατορία του Μεταξά, μαρτύρησαν στους τόπους εξορίας και φυλάκισης από το βενιζέλικο Ιδιώνυμο και μετέπειτα από το ρετσινόλαδο του Μανιαδάκη πριν παραδοθούν από τις «ελληνικές αρχές» στους ναζί κατακτητές και τελικά οδηγηθούν στον τοίχο του εκτελεστικού αποσπάσματος! Ο στόχος των ναζί εκτελεστών ήταν να αντιμετωπιστεί το ΚΚΕ και το τεράστιο κύρος που είχε μέσα στο λαό, την περίοδο της απελευθερωτικής πάλης των ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ.

Όταν πρόκειται για αντικομουνισμό πάντα βρίσκουν λίγο χρόνο για «διάλλειμα» από την κύρια ασχολία τους που είναι η υπεράσπιση της αντιλαϊκής «σταθερότητας» της κυβέρνησης της ΝΔ που περνάει και μέσα από την απαξίωση και συκοφάντηση των αγώνων του Λασιθιώτικου λαού εναντίον της αντιλαϊκής πολιτικής της. Κάποιοι μάλιστα από αυτούς έχουν πάρει εργολαβία την υπεράσπιση της πολιτικής εμπορευματοποίησης της υγείας που έχει φέρει σε αυτή την επικίνδυνη κατάσταση τα νοσοκομεία του Νομού και συνολικά τη δημόσια υγεία και για αυτό δίνουν τα ρέστα τους ενάντια στους κοινούς αγώνες του Λαού της περιοχής μας, των μαχόμενων υγειονομικών για πλήρως στελεχωμένα νοσοκομεία και αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους.

Ας τους θυμίσουμε λοιπόν ότι οι 200 δεν ήταν μονάδες! Ήταν κομμουνιστές, μέλη και στελέχη του ΚΚΕ, αναγνωρισμένοι λαϊκοί αγωνιστές, πρόεδροι και μέλη ΔΣ Ομοσπονδιών, Εργατικών Κέντρων και μεγάλων σωματείων. Το ΚΚΕ ήταν και είναι σπλάχνο απτά σπλάχνα των εργαζομένων και του Λαού στη χώρα μας. Τιμάμε την ηρωική στάση τους προσπαθώντας να βαδίσουμε στα δικά τους χνάρια και να είναι σίγουροι ότι ο λαός και η νεολαία της χώρας μας δεν θα τους κάνει το χατίρι να «παραδοθεί» στην ακινησία. Οι κοινωνίες τραβάνε μπροστά και όχι πίσω που μας κρατούν όλοι αυτοί και θα τους δώσει την απάντηση που τους πρέπει, όταν πρέπει, όπως πρέπει.

Η Ιστορία που γράφτηκε με αίμα δε ξεγράφεται με βρώμικο μελάνι!

Η καλύτερη πρώτη απάντηση στον αισχρό αντικομμουνισμό και στις θεωρίες αναθεώρησης της ιστορίας είναι η μαζική συμμετοχή στις προβολές που η ΚΟ Λασιθίου του ΚΚΕ έχει προγραμματίσει με την ταινία-σταθμό του Παντελή Βούλγαρη «Το τελευταίο σημείωμα»

Την Παρασκευή 20/2, στις 19:30 στο Πολυκέντρο Σητείας

Το Σάββατο 21/2, στις 19:30 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λασιθίου στον Αγιο Νικόλαο

Την Τετάρτη 25/2, στις 19:30 στην αίθουσα «Ιωάννη Χριστάκη» (“Μελινάκι”) στην Ιεράπετρα.

Το Γραφείο Τύπου