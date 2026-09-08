ΚΚΕ: Επίκαιρη ερώτηση στην Βουλή για τον προσεισμικό έλεγχο των σχολικών κτιρίων

Επανερχόμαστε (μετά την υπ΄αριθμό 4826/ 23.04.2025 Ερώτηση και την 175/3.11.2025 Επίκαιρη Ερώτηση) με Επίκαιρη Ερώτηση για το σημαντικότατο θέμα του προσεισμικού ελέγχου των σχολείων καθώς αποτελεί κρίσιμο ζήτημα, σε μία χώρα που κατατάσσεται πρώτη στην Ευρώπη και έκτη Διεθνώς σε σεισμική δραστηριότητα.

Η κατάσταση των σχολικών υποδομών είναι εκρηκτική και σχετίζεται με την παλαιότητα τους, περίπου το 30% έχει κτιστεί με τις αντισεισμικές προδιαγραφές των νόμων από το 1985 μέχρι σήμερα και το υπόλοιπο περίπου 70% χωρίς καθόλου ή με τον αναχρονιστικό του 1959. Επιπλέον αυτών, όλοι οι δήμοι της χώρας εξαιτίας των σημαντικών περικοπών στην χρηματοδότησή τους από το κράτος και της υποστελέχωσης, αδυνατούν να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί από το κεντρικό κράτος. Προφανώς, η επιλογή αυτή, που αποτελεί στρατηγική κατεύθυνση της ΕΕ και των κυβερνήσεων διαχρονικά, αφορά στην απαλλαγή από την ευθύνη και το ανάλογο κόστος, με αποτέλεσμα τα σχολεία να είναι υποσυντήρητα σε τραγικό βαθμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) υπάρχουν ολοκληρωμένα δελτία για 29.522 Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου σχολεία (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια), τα 5.770 (αντιστοιχούν σε 3.526 σχολικές μονάδες) έχουν χαρακτηριστεί Α προτεραιότητας για περαιτέρω έλεγχο, ποσοστό 20%, ενώ τα 149 (περίπου 0.5%) απαιτούν άμεση κτιριακή παρέμβαση, ώστε να εξασφαλιστεί η αντοχή και η λειτουργικότητά τους.

Ο πρωτοβάθμιος έλεγχος, όπως σωστά επισημαίνει ο ΟΑΣΠ, δεν αποτελεί έλεγχο στατικής – αντισεισμικής επάρκειας του κτιρίου, ούτε έλεγχος καταλληλότητας για χρήση, αλλά αποτυπώνει την σειρά με την οποία πρέπει να ελεγχθούν τα σχολεία σε δευτεροβάθμιο και παραπέρα τριτοβάθμιο επίπεδο, ώστε να εξαχθούν ολοκληρωμένα συμπεράσματα για το μέγεθος της επικινδυνότητας και να οριστούν οι παρεμβάσεις που απαιτούνται να γίνουν, ώστε τα σχολικά κτίρια να είναι ασφαλή για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Στην συνέχεια να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης και των αρμόδιων Υπουργείων για να προχωρήσει η ανακατασκευή και η αναγκαία συντήρηση όλων των σχολικών κτιρίων.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός

– Τι προβλέπεται για την διενέργεια δευτεροβάθμιου και τριτοβάθμιου ελέγχου σε όλα τα σχολικά κτίρια και τι μέτρα έχει λάβει η κυβέρνηση, τα αρμόδια υπουργεία για την έκτακτη χρηματοδότηση, ώστε να γίνουν οι αναγκαίες επισκευές και ανακατασκευές.

– Τι προτίθεται να κάνει για να επιλυθεί το ζήτημα των αναγκαίων ετήσιων περιοδικών ελέγχων σε σταθερή βάση από το κράτος, με μόνιμο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και να στελεχωθεί η ΚΤΥΠ με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό, ώστε ολοκληρωμένα να καλύπτει την ανάγκη για σύγχρονα και ασφαλή σχολεία.

Η Βουλευτής

Κτενά Αφροδίτη