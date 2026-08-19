Καταγγελίες για άρνηση εξυπηρέτησης Ισραηλινών στην Ελλάδα – Τι αναφέρει ο Συνήγορος του Πολίτη

Τις επαναλαμβανόμενες καταγγελίες για άρνηση παροχής υπηρεσιών σε Ισραηλινούς πολίτες στην Ελλάδα λόγω της εθνικής τους καταγωγής, αναδεικνύει με ανακοίνωσή του ο Συνήγορος του Πολίτη, καταδικάζοντας τις διακρίσεις σε βάρος ατόμων με βάση την εθνικότητά τους.

«Η επίκληση πολιτικών, ιδεολογικών ή άλλων πεποιθήσεων δεν αίρει την υποχρέωση συμμόρφωσης προς το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί απαγόρευσης των διακρίσεων κατά τη συναλλακτική διάθεση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών στο κοινό», τονίζει ο Συνήγορος του Πολίτη.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι συμπεριφορές παραβίασης της αρχής της ίσης μεταχείρισης τιμωρούνται με φυλάκιση και χρηματικές ποινές, ενώ καλεί τις Αρχές να μεριμνούν για την εφαρμογή του νόμου και να διερευνούν κάθε σχετική καταγγελία.

Η ανακοίνωση του Συνηγόρου του Πολίτη για τις διακρίσεις σε βάρος Ισραηλινών πολιτών

«Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της συνταγματικής και νομοθετικής αποστολής του ως φορέας προώθησης και παρακολούθησης της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για επαναλαμβανόμενα περιστατικά καταγγελλόμενης άρνησης παροχής υπηρεσιών σε Ισραηλινούς πολίτες, τα οποία, σύμφωνα με αναφορές που έχουν περιέλθει στην Αρχή, φαίνεται να συνδέονται με την εθνικότητα ή/και την εθνική καταγωγή των ενδιαφερομένων.

Η άρνηση πρόσβασης σε υπηρεσία που προσφέρεται στο κοινό με κριτήριο την εθνικότητα ή την εθνική καταγωγή του ενδιαφερομένου δεν συμβιβάζεται με την αρχή της ίσης μεταχείρισης, όπως αυτή κατοχυρώνεται από το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο. Η επίκληση πολιτικών, ιδεολογικών ή άλλων πεποιθήσεων δεν αίρει την υποχρέωση συμμόρφωσης προς το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί απαγόρευσης των διακρίσεων κατά τη συναλλακτική διάθεση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών στο κοινό.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 4443/2016, όποιος, κατά τη συναλλακτική διάθεση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών στο κοινό, παραβιάζει την απαγόρευση της διακριτικής μεταχείρισης, μεταξύ άλλων, για λόγους εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, τιμωρείται με φυλάκιση έξι (6) μηνών μέχρι τριών (3) ετών και με χρηματική ποινή χιλίων (1.000) έως πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Οι πράξεις αυτές διώκονται αυτεπαγγέλτως.

Ο Συνήγορος του Πολίτη καλεί όλους τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις που παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες προς το κοινό να τηρούν απαρέγκλιτα την αρχή της ίσης μεταχείρισης και να διασφαλίζουν ότι η πρόσβαση στις υπηρεσίες τους παρέχεται χωρίς διακρίσεις, ανεξαρτήτως εθνικότητας, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής ή άλλου προστατευόμενου χαρακτηριστικού.

Παράλληλα, καλεί τις αρμόδιες διοικητικές και διωκτικές αρχές να μεριμνούν για την αποτελεσματική εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση, την απαγόρευση των διακρίσεων και την καταπολέμηση των ρατσιστικών συμπεριφορών, διερευνώντας κάθε σχετική καταγγελία και λαμβάνοντας τα προβλεπόμενα από τον νόμο μέτρα.

Ο Συνήγορος του Πολίτη θα συνεχίσει να ασκεί τον θεσμικό του ρόλο για την προώθηση και προστασία της αρχής της ίσης μεταχείρισης, εξετάζοντας κάθε σχετική αναφορά και παρεμβαίνοντας όπου ανακύπτουν ζητήματα πιθανής παραβίασής της».