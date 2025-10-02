CAFE MELI
Καμία σχέση των Περιφερειών με τις διαδικασίες του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το τελευταίο διάστημα γίνεται μια προσπάθεια σύνδεσης των Περιφερειών με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη χορήγηση άμεσων οικονομικών ενισχύσεων.

Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος οφείλει να διευκρινίσει πως ήταν πλήρως αποκλεισμένες από τη διαδικασία της απόδοσης άμεσων οικονομικών ενισχύσεων στους παραγωγούς και ουδεμία συμμετοχή είχαν, σε οποιοδήποτε στάδιο, αυτής.

Η συζήτηση περί αναζήτησης συνυπευθυνότητας στις διαδικασίες που είχε θεσπίσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι άνευ αντικειμένου, όπως άνευ ρόλου ήταν και οι Υπηρεσίες των Περιφερειών στη διαδικασία της απόδοσης των άμεσων οικονομικών ενισχύσεων στους παραγωγούς της χώρας.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων αυτών, στην διαδικασία που ακολουθείται και εποπτεύεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν δυο επιλογές :

  • Να απευθυνθούν στα πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), τα οποία επίσης δεν σχετίζονται με τις Περιφέρειες.
  • Να προχωρήσουν μέσω των ατομικών κωδικών τους, απευθείας, στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η δε αναφορά στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων (ΚΒΔ) που είναι μια υγειονομική βάση, η οποία έχει δημιουργηθεί βάσει Ευρωπαϊκών Κανονισμών και αποτελεί ιδιοκτησία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και όχι των Περιφερειών, γίνεται μόνο εκ του πονηρού, αφού συστήθηκε για την τήρηση της κτηνιατρικής νομοθεσίας και κυρίως για υγειονομικούς λόγους και όχι για τις άμεσες οικονομικές ενισχύσεις που, επαναλαμβάνουμε, χειρίζεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ο ΟΠΕΚΕΠΕ με δικές του διαδικασίες.

Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος θεωρεί αναγκαίο να αποσαφηνιστεί οριστικά ότι οι Περιφέρειες δεν φέρουν καμία ευθύνη ούτε εμπλοκή στη διαδικασία των αγροτικών ενισχύσεων. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να επανέλθουμε στην παροχή διευκρινίσεων για την αποκατάσταση της αλήθειας από οποιαδήποτε άλλη αναφορά ή προσπάθεια σύνδεσης των Περιφερειών με τις διαδικασίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

