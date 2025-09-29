Κ. Σπυριδάκη: «Οι πολίτες πληρώνουν 21 εκ. για τις αστοχίες της Κυβέρνησης στον ΒΟΑΚ»

Η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη, κατέθεσε Αναφορά προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, με αφορμή το αποκαλυπτικό δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο το ελληνικό Δημόσιο προχωρά στην καταβολή αποζημίωσης ύψους 21 εκατομμυρίων ευρώ στον ανάδοχο του έργου «Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος» του ΒΟΑΚ. Πρόκειται για χρήματα που θα βγουν από την τσέπη των φορολογουμένων εξαιτίας καθυστερήσεων που βαραίνουν αποκλειστικά την κεντρική διοίκηση.

Η υπόθεση αυτή αποκαλύπτει με τον πιο σαφή τρόπο το μέγεθος της κυβερνητικής ανευθυνότητας: η ίδια η πολιτική ηγεσία παραδέχθηκε στη Βουλή, μέσα από την απάντηση του Υφυπουργού Υποδομών κ. Ν. Ταχιάου σε Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε η Βουλευτής, ότι το έργο δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εντός των χρονικών ορίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο ίδιος ο Υφυπουργός ομολόγησε πως «ο Σεπτέμβριος του 2025 δεν είναι χρονικό διάστημα στο οποίο βλέπω ορατή την περαίωση του έργου», οδηγώντας πρακτικά σε τροποποίηση οροσήμων και σε νέες καθυστερήσεις.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Ότι ενώ η Κυβέρνηση πανηγύριζε με επικοινωνιακά εγκαίνια και κορδέλες, το εργοτάξιο έμεινε για μήνες «φάντασμα», με τις απαλλοτριώσεις να σέρνονται και τις μελέτες να παραμένουν ελλιπείς. Οι πολίτες του Λασιθίου και ολόκληρης της Κρήτης βλέπουν να χάνεται πολύτιμος χρόνος για ένα έργο ζωτικής σημασίας – και στο τέλος καλούνται να πληρώσουν οι ίδιοι την ανεπάρκεια του κράτους με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις εργολάβων.

Στην Επίκαιρη Ερώτηση που συζητήθηκε στη Βουλή (Απρίλιος 2024), η κα Σπυριδάκη ανέδειξε βήμα-βήμα τα τεράστια λάθη της Κυβέρνησης στις διαδικασίες των απαλλοτριώσεων:

Λανθασμένα κτηματολογικά στοιχεία και εκτιμήσεις που πληρώθηκαν «αδρά», παρότι αποδείχθηκαν εσφαλμένες.

Καθυστερήσεις μηνών στην ολοκλήρωση κτηματολογικών πινάκων και στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων.

Παράλειψη του ίδιου του Υπουργείου να ανταποκριθεί στις επισημάνσεις των ιδιοκτητών και της επιτροπής του.

Αναβολές που ζήτησε το ίδιο το Δημόσιο στα δικαστήρια, ακόμη και με πρόσχημα την αποχή των δικηγόρων.

Όλα αυτά δεν είναι «φυσικά φαινόμενα», όπως θέλει να παρουσιάσει η Κυβέρνηση. Είναι το αποτέλεσμα προχειρότητας, υποστελέχωσης των υπηρεσιών και έλλειψης πολιτικής βούλησης. Οι απαλλοτριώσεις είχαν κηρυχθεί ήδη από τον Δεκέμβριο του 2021 – υπήρχε λοιπόν χρόνος και περιθώριο να γίνουν όλα σωστά. Αντί αυτού, επιλέχθηκε να προχωρήσει ένα έργο χωρίς να έχουν λυθεί οι θεμελιώδεις εκκρεμότητες, με αποτέλεσμα σήμερα οι πολίτες να πληρώνουν τις συνέπειες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του ίδιου του Υπουργείου, η απορρόφηση των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης για το τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος ήταν μόλις 15,3% έως τον Ιούλιο του 2024.

Το αποτέλεσμα; Ένα έργο που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέσα στα χρονοδιαγράμματα του ΤΑΑ, παραμένει μετέωρο. Και αντί η Κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της, επιλέγει να καλύψει την ανεπάρκειά της με τα χρήματα των φορολογουμένων, πληρώνοντας αποζημιώσεις σε εργολάβους για καθυστερήσεις που αφορούν αποκλειστικά τη δική της αδράνεια.

Ο ΒΟΑΚ δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Για τους πολίτες του Λασιθίου είναι ζήτημα ζωής και ασφάλειας, είναι όρος για την τουριστική ανάπτυξη – με 28.000 κλίνες που εξαρτώνται από την πρόσβαση – για την υγεία και για την αγροτική μας οικονομία, που μεταφέρει καθημερινά τόνους κηπευτικών μέσα από ένα επικίνδυνο και κορεσμένο οδικό δίκτυο.

Η Κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται άλλο πίσω από αόριστες δικαιολογίες. Οφείλει να απαντήσει:

Ποια είναι τα πραγματικά αίτια της αποζημίωσης των 21 εκατ. ευρώ;

Ποιες εγγυήσεις υπάρχουν ότι δεν θα επαναληφθούν αντίστοιχες καταστάσεις σε άλλα τμήματα του έργου;

Πότε και με ποιο δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα θα ολοκληρωθεί το τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος;

Η Κρήτη δεν αντέχει άλλη κοροϊδία. Ούτε άλλα «εγκαίνια – φιέστες», ούτε άλλες υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Οι πολίτες απαιτούν πράξεις, διαφάνεια και λογοδοσία. Και κυρίως απαιτούν ένα έργο που θα σώζει ζωές, αντί να γεμίζει τσέπες εργολάβων με χρήματα του ελληνικού λαού.